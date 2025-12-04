李佳芯離巢TVB後首部劇集即將開播 預告片曝光 角色有極大反差自爆一件事勁困難

離巢視后李佳芯離開TVB後首部大馬電視劇《義和》即將於12月14日開播，她首次挑戰江湖大嫂角色，與老搭檔黎諾懿相隔7年再度合作，與黎諾懿合作過的女演員都相繼拿視后，還笑指自己宛如一顆「視后藥」，希望李佳芯這次能獲封國際視后。李佳芯在開鏡儀式上坦言這次角色與過往演出有極大反差，更自爆拍攝過程中遇到意想不到的困難，令她大呼吃力。

李佳芯首演江湖大嫂氣勢不能輸

《義和》講述小鎮黑幫在老大過世後，大嫂、第二把交椅與新勢力之間的權力較量，展開內部權力洗牌的權謀風雲。李佳芯飾演的「冰姐」是黑幫大嫂，她表示這個角色與過往演的女強人角色很不同。「我都叫『冰姐』了，所以走出來的氣勢不能輸！」她強調雖然以前也演過女強人，但這個角色有黑幫背景，挑戰性更大。李佳芯更透露香港80年代的江湖片相當受歡迎，如今能演出江湖大嫂一角，希望能得到觀眾喜愛。

挑戰雙語對白發現發音困難

劇集將以粵語及華語穿插呈現，李佳芯需要挑戰雙語對白。她透露劇中與黃程晞飾演的「阿坤」有特別的情感，因此兩人的對手戲全程皆用華語對白。「對我來說是蠻吃力的戲，以華語念對白時的咬字和發音，我發現自己念不到第四聲，也不知道到底是什麼原因。」李佳芯坦言雖然平常也會說華語，但說對白的咬字、發音要求更高，令她感到困難。

黎諾懿自嘲華語變喜劇片

黎諾懿以極不標準的華語作自我介紹，笑言自己也想說華語對白，「但我怕我說華語，會變成一部喜劇片，等下一部拍喜劇片時，我再說華語。」導演馬逸騰聞後笑說盡量加華語對白戲份給他。黎諾懿透露開拍5天已有3天打戲，「動作比例蠻多，但這次的打戲很有電影感，也有一鏡到底的拍攝，所以花很長的時間去排練，耗了最大的體力，尤其酷熱天氣下穿著厚衣去拍，也差點缺氧。」

網民期待視后級演技突破

消息一出，網民紛紛表示期待李佳芯的全新嘗試。「終於可以睇到Ali演江湖大嫂，一定好有型！」「離開TVB後第一部劇就咁有挑戰性，支持！」「黎諾懿同李佳芯再合作，呢對CP好有火花。」也有網民關注她的華語對白表現，「Ali講華語應該幾得意，期待睇佢點樣克服發音問題。」部分網民更笑言黎諾懿的「視后藥」稱號，「希望Ali今次真係可以攞國際視后！」

李佳芯 義和 李佳芯離開TVB後首部電視劇《義和》即將於12月14日開播（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
李佳芯 義和 預告片曝光（圖片來源：Astro One）
李佳芯 義和 （圖片來源：Astro One）
李佳芯 義和 （圖片來源：Astro One）
李佳芯 義和 （圖片來源：Astro One）
李佳芯 義和 （圖片來源：Astro One）
李佳芯 義和 （圖片來源：Astro One）
李佳芯 義和 （圖片來源：Astro One）
李佳芯 義和 李佳芯 Ali離巢後依然容光煥發（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
李佳芯 義和 李佳芯 Ali離巢後依然容光煥發（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
李佳芯 義和 李佳芯 一起讀劇本。（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
李佳芯 義和 李佳芯 霸氣十足。（圖片來源：IG@aliaime）
離巢後再同黎諾懿合作 想同鄭伊健合作

據悉，新劇《義和》是李佳芯離巢後首部參與拍攝的劇集，今次更與《BB來了》的好拍檔黎諾懿再度合作。日前她接受訪問時，談到若劇中能邀得鄭伊健客串，她即難掩興奮之情，直言對方是自己的兒時偶像，更笑言希望對方可以客串一兩場戲。

李佳芯 義和 黎諾懿都努力為作品減磅。（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
黎諾懿期待與Ali再次合作

黎諾懿早前訪問中提到，他對於再次與Ali合作感到興奮。他表示，主要原因是因為喜歡馬來西亞，以及希望再次與舊拍檔李佳芯合作。黎諾懿表示：「這是馬來西亞的電視劇，所以由馬來西亞的主辦方安排。」

李佳芯 義和 黎諾懿表示：「這是馬來西亞的電視劇，所以由馬來西亞的主辦方安排。」（圖片來源：IG1@xuan.com.my）
李佳芯 義和 Ali與黎諾懿繼《BB來了》後的再次合作，當年該劇讓她一舉奪得「視后」稱號（圖片來源：TVB USA Official）
李佳芯 義和 2018年李佳芯於《萬千星輝頒獎典禮》獲頒「最佳女主角」。（圖片來源：TVB）
李佳芯為轉戰大馬鋪路 粉絲猜測新劇演霸氣角色！

李佳芯近幾年在TVB期間鮮有亮相，選擇轉戰馬來西亞發展，早前頻頻赴當地登台演出，並於2023年與黎諾懿合作拍攝大馬旅遊節目《隨懿深度行》，似早有部署到大馬接job鋪路。有粉絲猜測，她在新劇中或將首度挑戰飾演霸氣十足的黑幫大家姐，這在TVB屬未曾嘗試的角色類型，令粉絲們充滿期待！

另有網友表示，李佳芯的離開堪稱一個正面示範，並提及曾志偉說過：「年紀大嘅就要走。」鑑於李佳芯已步入「中女」年齡段，她的離開顯得合情合理。

李佳芯 義和 有粉絲猜測，她在新劇中或將首度挑戰飾演霸氣十足的黑幫大家姐！（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 義和 （圖片來源：IG@aliaime）
