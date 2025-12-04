李佳芯離巢TVB後首部劇集即將開播 預告片曝光 角色有極大反差自爆一件事勁困難
李佳芯首演江湖大嫂氣勢不能輸
《義和》講述小鎮黑幫在老大過世後，大嫂、第二把交椅與新勢力之間的權力較量，展開內部權力洗牌的權謀風雲。李佳芯飾演的「冰姐」是黑幫大嫂，她表示這個角色與過往演的女強人角色很不同。「我都叫『冰姐』了，所以走出來的氣勢不能輸！」她強調雖然以前也演過女強人，但這個角色有黑幫背景，挑戰性更大。李佳芯更透露香港80年代的江湖片相當受歡迎，如今能演出江湖大嫂一角，希望能得到觀眾喜愛。
挑戰雙語對白發現發音困難
劇集將以粵語及華語穿插呈現，李佳芯需要挑戰雙語對白。她透露劇中與黃程晞飾演的「阿坤」有特別的情感，因此兩人的對手戲全程皆用華語對白。「對我來說是蠻吃力的戲，以華語念對白時的咬字和發音，我發現自己念不到第四聲，也不知道到底是什麼原因。」李佳芯坦言雖然平常也會說華語，但說對白的咬字、發音要求更高，令她感到困難。
黎諾懿自嘲華語變喜劇片
黎諾懿以極不標準的華語作自我介紹，笑言自己也想說華語對白，「但我怕我說華語，會變成一部喜劇片，等下一部拍喜劇片時，我再說華語。」導演馬逸騰聞後笑說盡量加華語對白戲份給他。黎諾懿透露開拍5天已有3天打戲，「動作比例蠻多，但這次的打戲很有電影感，也有一鏡到底的拍攝，所以花很長的時間去排練，耗了最大的體力，尤其酷熱天氣下穿著厚衣去拍，也差點缺氧。」
網民期待視后級演技突破
消息一出，網民紛紛表示期待李佳芯的全新嘗試。「終於可以睇到Ali演江湖大嫂，一定好有型！」「離開TVB後第一部劇就咁有挑戰性，支持！」「黎諾懿同李佳芯再合作，呢對CP好有火花。」也有網民關注她的華語對白表現，「Ali講華語應該幾得意，期待睇佢點樣克服發音問題。」部分網民更笑言黎諾懿的「視后藥」稱號，「希望Ali今次真係可以攞國際視后！」
離巢後再同黎諾懿合作 想同鄭伊健合作
據悉，新劇《義和》是李佳芯離巢後首部參與拍攝的劇集，今次更與《BB來了》的好拍檔黎諾懿再度合作。日前她接受訪問時，談到若劇中能邀得鄭伊健客串，她即難掩興奮之情，直言對方是自己的兒時偶像，更笑言希望對方可以客串一兩場戲。
黎諾懿期待與Ali再次合作
黎諾懿早前訪問中提到，他對於再次與Ali合作感到興奮。他表示，主要原因是因為喜歡馬來西亞，以及希望再次與舊拍檔李佳芯合作。黎諾懿表示：「這是馬來西亞的電視劇，所以由馬來西亞的主辦方安排。」
李佳芯為轉戰大馬鋪路 粉絲猜測新劇演霸氣角色！
李佳芯近幾年在TVB期間鮮有亮相，選擇轉戰馬來西亞發展，早前頻頻赴當地登台演出，並於2023年與黎諾懿合作拍攝大馬旅遊節目《隨懿深度行》，似早有部署到大馬接job鋪路。有粉絲猜測，她在新劇中或將首度挑戰飾演霸氣十足的黑幫大家姐，這在TVB屬未曾嘗試的角色類型，令粉絲們充滿期待！
另有網友表示，李佳芯的離開堪稱一個正面示範，並提及曾志偉說過：「年紀大嘅就要走。」鑑於李佳芯已步入「中女」年齡段，她的離開顯得合情合理。