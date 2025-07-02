李佳芯離巢後赴馬來西亞拍劇進度曝光 挑戰江湖大嫂造型霸氣十足！
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42歲的李佳芯自去年12月與TVB約滿後，終於迎來新動向。近日她在馬來西亞拍攝新劇《義和》的現場照曝光，只見她身穿黑色皮褸，造型霸氣十足，挑戰江湖大嫂角色，令人眼前一亮！
李佳芯挑戰江湖大嫂拍新劇《義和》
李佳芯（Ali）日前與黎諾懿一同在馬來西亞拍攝新劇《義和》，劇中她將首次挑戰江湖大嫂角色，造型亦極具突破。近日有網民拍到她於酷熱天氣下穿上皮褸拍攝，氣場全開，霸氣十足。Ali在受訪時坦言，這是她從未嘗試過的角色類型，因此自己也非常期待。至於每日穿上皮褲皮褸拍攝，她笑言雖然辛苦，每天都「出好多汗」，但也因此可以放心多吃一點補充體力。
離巢後再同黎諾懿合作 想同鄭伊健合作
據悉，新劇《義和》是李佳芯離巢後首部參與拍攝的劇集，今次更與《BB來了》的好拍檔黎諾懿再度合作。日前她接受訪問時，談到若劇中能邀得鄭伊健客串，她即難掩興奮之情，直言對方是自己的兒時偶像，更笑言希望對方可以客串一兩場戲。
黎諾懿期待與Ali再次合作
黎諾懿早前訪問中提到，他對於再次與Ali合作感到興奮。他表示，主要原因是因為喜歡馬來西亞，以及希望再次與舊拍檔李佳芯合作。黎諾懿表示：「這是馬來西亞的電視劇，所以由馬來西亞的主辦方安排。」
李佳芯為轉戰大馬鋪路 粉絲猜測新劇演霸氣角色！
李佳芯近幾年在TVB期間鮮有亮相，選擇轉戰馬來西亞發展，早前頻頻赴當地登台演出，並於2023年與黎諾懿合作拍攝大馬旅遊節目《隨懿深度行》，似早有部署到大馬接job鋪路。有粉絲猜測，她在新劇中或將首度挑戰飾演霸氣十足的黑幫大家姐，這在TVB屬未曾嘗試的角色類型，令粉絲們充滿期待！
另有網友表示，李佳芯的離開堪稱一個正面示範，並提及曾志偉說過：「年紀大嘅就要走。」鑑於李佳芯已步入「中女」年齡段，她的離開顯得合情合理。
圖片來源：Facebook@Astro 本地圈、IG@aliaime資料或影片來源：原文刊於新假期