李佳芯台慶慘被打格 連個名都竟然變敏感詞？連累埋陳展鵬！
李佳芯連累陳展鵬齊齊被切走
台慶當晚一班無綫藝人都盛裝打扮行紅地氈，李佳芯亦身穿一條紫色露背晚裝，與陳展鵬一起行紅地氈。原本直播得好地地，TVB官方微博以及埋堆堆APP直播突然切走兩人的畫面，換上劇集的宣傳片，令一班內地網民看到一頭霧水，直至兩人行完紅地氈，直播APP才恢復正常紅地氈直播畫面。
李佳芯台慶慘被打格「被消失」
除此之外，連到台慶節目開始之後，李佳芯亦頻頻「被消失」。在《香港小姐再競選》環節中，有份擔任評審的李佳芯坐在朱麗晨和袁偉豪中間。但在內地轉播畫面中，其他藝人都冇事，偏偏就係得李佳芯被打格，只露出雙手！
連個名都竟然變敏感詞
一班內地網民看到李佳芯多次被Cut走，都紛紛在直播APP留言問是否出現什麼問題，但卻發現連「李佳芯」三個字都成為敏感詞，每當網民想發出「李佳芯」三字的時候，屏幕就會顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」。
近年內地官方都會嚴格禁止「劣跡藝人」曝光，所以各大電視台都會將某些藝人的鏡頭打格處理。不少網民都為李佳芯被內地直播多次「被消失」而感到奇怪，並且才猜測是跟她早前的言論有關。
李佳芯被爆疑似與新歡遊日本
李佳芯近日被傳媒爆料，有市民在日本看見李佳芯疑似與新男友同遊日本。有網民表示看到李佳芯和一名年約40歲的男士，同遊環境優美的「雲場池」，之後更一起吃和牛和行Outlet。在食和牛之前已看到李佳芯和新歡同遊「雲場池」，「雲場池」位於日本長野縣輕井澤町的一個狹長型人工湖泊，環境優美景色怡人，絕對是拍拖聖地。
曾表示希望男友能夠了解自己
雖然李佳芯沒有回應該為男性是否新男友，但李佳芯曾經在訪問中見過希望男友能夠了解自己。李佳芯坦言自己給人感覺硬朗，不需要男人幫忙，但其實只是自己不動該如何去撒嬌。
李佳芯以七字回應新戀情
今天（9日）李佳芯於IG發布了一個限時動憑，動態中她以七字疑似回應這段新戀情，李佳芯寫道：「懂我的自然會懂」，單憑這一句，看來李佳芯想否認有新戀情一事。
「蟲草大王」因李佳芯抽起無綫廣告復仇
李佳芯去年傳與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀一年，李佳芯一再澄清兼劃清界線，其後陳恩德邀請李佳芯出席公司活動，遭無綫「不合理要求」，抽起無綫千萬廣告，轉投ViuTV，其後再在開電視落廣告，令無綫獨冇，陳恩德接受傳媒訪問時，公開大讚好欣賞余詠珊製作的節目，又透露未來會同開電視有更多合作﹗但近日有觀眾無綫再見到「蟲草大王」廣告，莫非已與無綫和解？
陳恩德鍥而不捨 向李佳芯拜年遭已讀不回
去年李佳芯（Ali）被傳媒影到與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，之後發生一連串的緋聞事件，繼而陳恩德公司舉行的發佈會因TVB「無理要求」令李佳芯最終未能出席後，陳恩德決定割席抽起廣告，不過未有影響他對李佳芯的情意。 被封「蟲草大王」的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德，因為與李佳芯鬧緋聞而聲名大噪，雖然李佳芯已出聲明劃清界線，但他依然鍥而不捨，每次出席公開活動都提李佳芯，2月7日他現身派福袋送暖慈善活動，自爆曾向李佳芯拜年，不過未等到對方的短訊回覆，笑言仍在期待中。
李佳芯2012加入TVB 6年即奪女主角上位超快
李佳芯在2012年加入TVB至今，期間拍攝了《踩過界》、《BB來了》、《白色強人》、《智能愛人》等代表作，雖然一開始李佳芯只要參與綜藝節目如《學是學非》，但是隨後憑著美貌成為獲得不少角色，更在2018年憑著《BB來了》獲得最佳女主角一獎，上位快過火箭。
在感情方面，李佳芯自2015年起便與ViuTV演員陳炳銓（Danny）拍拖，一直被外間稱為「美女與野獸」，加上李佳芯升上一線女星後仍然對男方不離不棄，有指因男方遲遲不肯與李佳芯結婚才導致2020年分手，有不少網民都表示李佳芯是絕世好女友，男方根本配不上，所以都表示分手分得好！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情