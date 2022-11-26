李佳芯台慶慘被打格 連個名都竟然變敏感詞？連累埋陳展鵬！

無綫55週年台慶在上週六圓滿結束，當日一班無綫藝人都盛裝打扮行紅地氈，為了照顧內地的觀眾，TVB官方微博亦有直播紅地氈的盛況。可是有網民發現一到李佳芯和陳展鵬出場的時候，直播突然中斷，連到台慶節目開始之後，內地轉播畫面中，李佳芯面部突然被打格，令觀眾們睇到一頭霧水！