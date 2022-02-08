蟲草大王陳恩德鍥而不捨 向李佳芯拜年遭已讀不回 再踩無綫內部鬥爭多
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]蟲草大王 陳恩德、[email protected]_kingmc、新傳媒照片庫、[email protected]李佳芯·通芯粉、無綫娛樂新聞台影片截圖
李佳芯 緋聞事件未解決
被封「蟲草大王」的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德，因為與李佳芯鬧緋聞而聲名大噪，雖然李佳芯已出聲明劃清界線，但他依然鍥而不捨，每次出席公開活動都提李佳芯，2月7日他現身派福袋送暖慈善活動，自爆日前曾向李佳芯拜年，不過未等到對方的短訊回覆，笑言仍在期待中。至於邀請李佳芯出活動被無綫「無理要求」感侮辱後，決定割席抽起千萬廣告轉投ViuTV，陳恩德就表示除了ViuTV外，還有在其他平台落告廣。
對樂小姐回應唔收貨
陳恩德表示與李佳芯是朋友，冇嘢需要避忌，至於樂小姐早前作出回應指保護及尊重藝人意願是經理人的基本責任，陳恩德就話呢啲回應連他的同事都唔收貨，而在ViuTV落廣告合作就相敬如賓，句句有骨。當被問及有傳王祖藍同珍姐樂小姐鬧翻，陳恩德表示自己是睇報道才知道，不過就一點都不覺得出奇，覺得是好自然發生的事，仲笑言「呢啲公司係咁啦！」
陳恩德公開與TVB割席
有「蟲草大王」之稱的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德早前為公司舉辦記者會，原本有邀請李佳芯做嘉賓的他，聲稱因為TVB提出「唔可以單獨影相，即使上台都唔能夠接近陳生，訪問亦唔能夠同陳生做」等不合理要求而揚言抽起在其公司在TVB的逾千萬廣告費。據知，陳恩德原本打算以品牌「寵營樂 Pet Nutriland」在《愛．回家之開心速遞》大肆落廣告，但正如陳恩德日前所言，近日有消息指他已經正式抽起在TVB的廣告，並在年廿九（31日）開始在ViuTV落廣告，預計農曆新年更會在ViuTV見到一連串的寵物藥妝賀年廣告。
睇返之前嘅報道
李佳芯落閘澄清關係
李佳芯早前日被負面新聞纏身，傳她與蟲草大王陳恩德秘戀一年，不過她在1月25日即寫長文澄清與男方沒有任何關係，劃清界線，之後陳恩德公開表示李佳芯性格好似鐵咁硬，仲話會繼續保護李佳芯。
李佳芯最後冇份出席發佈會
蟲草大王陳恩德與李佳芯的緋聞再度升溫，有指與陳恩德公司於1月26日舉行的發佈會有關，而原本在出席嘉賓名單內的李佳芯，最後冇份，發佈會請來Do姐鄭裕玲擔任司儀，嘉賓有王丹妮與老公羅考勇、許廷鏗、張繼聰、MC張天賦，還有被封翻版李佳芯的蔡潔、C All Star及一班歌手撐場，都好熱鬧。
陳恩德「蟲草大王」風騷滿場飛
現場所見，陳恩德心情未受緋聞影響，繼續風騷迎賓，與嘉賓開心合照，之後他更接受各大傳媒訪問，其中一間是無綫娛樂新聞台，對於李佳芯本來有份被邀出席發佈會，陳恩德直認不諱。
陳恩德覺得不受尊重被侮辱
陳恩德說：「本身係有邀請Ali，但佢公司有好多唔合理要求，我覺得好唔尊重，好侮辱，當中包括Ali同陳先生唔可以單獨影相，即使上台都唔能夠接近陳生，訪問亦唔能夠同陳生做，咁佢嚟同唔嚟都冇分別，乜都唔使做，自己入嚟飲杯水就可以走啦！所以最後我哋唔需要佢出席，我係有啲唔開心，不過佢係因為同公司有合約所以要聽公司話，唔緊要啦！都好星光熠熠吖係咪？」當有記者問到同李佳芯以後仲會唔會合作，無綫娛樂新聞台的直播突然中斷，沒有再繼續，原因未明。
陳恩德揚言抽起所有無綫廣告
陳恩德接受訪問時表示，私底下有聯絡李佳芯：「我問係佢定無綫嘅意思，起初佢冇覆我，後來有覆，但私底下嘅嘢唔公開啦，係佢話係無綫嘅意思。」陳恩德直言自己並非一個鍾意影相的人，但今日的活動他與每個嘉賓都有影相，仲話公司每年在無綫投放過千萬廣告費，不明白為何會發展至今日的地步，所以他決定抽起所有廣告，要樂易玲畀個交代他。這時陳恩德身邊的高層職員即補充已去信無綫溝通，希望有解決方案。
李佳芯 不敵富豪猛烈追求攻勢
李佳芯與陳炳銓拍拖多年經歷不少，可惜最終未能開花結果，令外界大跌眼鏡，有傳李佳芯前年仍未與陳炳銓正式分手，蟲草大王已對她採取猛烈的追求攻勢，消息指曖昧關係更維持了一段時間。
李佳芯刻意遲po人造雪景照
據報道中的「知情人士」透露，前年李佳芯公開宣布與同陳炳銓分手，未幾12月聖誕節即現身陳恩德於九龍塘畢架山豪宅內的草地花園甜蜜合照，陳恩德準備了人造雪景氹李佳芯，二人更甜到漏玩自拍，之後李佳芯亦在其社交網上載一張同一打扮及有落雪背景的照片，不過就刻意放遲了兩個月，避免招人話柄。如今二人合照流出，李佳芯被指有講大話之嫌。
拍拖生活曝光
紙最終都包唔住火，有報道指「知情人士」爆料稱李佳芯去年以女友身份向陳恩德提出想拍攝微電影，並向陳恩德索取約35萬元贊助費。近日網上更流出一批疑似陳恩德以「男友視角」拍攝李佳芯的靚相，當中大部分都是素顏上陣，包括李佳芯笑住啜燒鵝髀，明顯是二人世界的私密照，此外，報道中「知情人士」更指陳恩德花盡心思設計並搵人鑲嵌一個鑽石心口針送給李佳芯做訂情禮物。
李佳芯鐵粉推測有內情
但由於最近李佳芯的負面新聞未停過，先有話佢拍劇遲大到，再有疑似一腳踏兩船事件，有李佳芯鐵粉就做金田一，在社交網討論區出po，推測成件事有陰謀，甚至懷疑是男方所為。
李佳芯親自回覆
報道傳出之後，之前一直沒有正式回應的李佳芯在個人IG中寫長文澄清自己與陳恩德「沒有任何關係」，並斬釘截鐵地寫道「今後亦不會有任何發展空間」。另外她亦提到，她與陳恩德的認識是工作關係需，除了是不「咖啡產品」之外，之前被影到進出酒店亦只是商討微電影的細節。另外，李佳芯原本明天（26日）將會出席陳恩德旗下公司的活動，然而陳恩德向傳媒表示，由於TVB的「無理要求」，所以已經向TVB表示不用李佳芯出席。
李佳芯 與「蟲草大王」同車出入
李佳芯去年被傳媒拍到與陳恩德結伴現身位於九龍站ICC的麗思卡爾頓酒店，上樓密會約兩個小時後，雙雙坐上陳恩德名下的七人車離開。據指當時Ali戴著漁夫帽、眼鏡及口罩，全副武裝「包到冚」上陣，下身則著住一條短裙仔，大晒白滑玉腿。而步出酒店時，Ali一馬當先，陳恩德則拿著兩個紙袋緊隨其後，護送Ali上車後，才和Ali雙雙坐車離開。
曾製造浪漫雪景氹李佳芯
Ali前年被爆與拍拖7年的陳炳銓分手，並獨自搬離西貢愛巢到紅磡酒店式住宅居住，其後再搬到將軍澳酒店，之後又被發現搬到巿值三千萬、月租也要五萬的大角咀「一號銀海」。去年5月，Ali有傳被一名年過40歲的城中富豪力追，對方更出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果，但她未有透露合作生意詳情。
諗出洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」
這位富豪的身份據指就是現年52歲的仍志集團創辦人兼御藥堂前主席陳恩德，因靠蟲草起家，令他多年來被封為「蟲草大王」，米雪在廣告那句洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」，原來亦出自陳恩德的手筆。兩年前，他賣出其一手創立的保健品王國，套現數億元，後以仍志集團主席身份涉足多元化業務，包括創立「寵物藥妝」品牌，及開設網上娛樂平台等。
陳恩德打本百萬助李佳芯開拍微電影
據知陳恩德結婚多年的髮妻前年因病去世，留下兩名13歲及19歲的兒子，去年陳恩德經朋友介紹認識Ali後，對Ali一見傾心，曾為打動Ali芳心，豪言要大灑金錢「力捧」Ali事業更上一層樓。最近Ali首次執導一部有關腦退化症的微電影，便是由陳恩德「打本」百萬開拍，讓Ali集監製、導演及演員於一身，讓她一償期盼已久的幕後工作。
李佳芯回應「不會了」
對於今次緋聞，Ali和陳恩德在接受傳媒訪問時，均否認拍拖，並解釋當日在酒店只是相約午膳，及洽談關於該部腦退化微電影的合約問題。被問到兩人有否發展空間？陳恩德笑言自己都想，叫記者幫手安排一下，但之後又話只係講笑，而Ali則斬釘截鐵地以「不會了」來回應。