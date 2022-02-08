蟲草大王陳恩德鍥而不捨 向李佳芯拜年遭已讀不回 再踩無綫內部鬥爭多

去年李佳芯（Ali）被傳媒影到與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，之後發生一連串的緋聞事件，繼而陳恩德公司舉行的發佈會因TVB「無理要求」令李佳芯最終未能出席後，陳恩德決定割席抽起廣告，不過未有影響他對李佳芯的情意。陳恩德出席慈善活動時，透露日前有向李佳芯拜年卻慘遭已讀不回，對於有傳王祖藍與樂易玲、珍姐鬧翻，陳恩德仲大講風涼話！