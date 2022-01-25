李佳芯素顏男友視角照流出 傳與蟲草大王陳恩德秘戀逾一年
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]蟲草大王 陳恩德、[email protected]_kingmc、新傳媒照片庫
李佳芯 不敵富豪猛烈追求攻勢
李佳芯與陳炳銓拍拖多年經歷不少，可惜最終未能開花結果，令外界大跌眼鏡，有傳李佳芯前年仍未與陳炳銓正式分手，蟲草大王已對她採取猛烈的追求攻勢，消息指曖昧關係更維持了一段時間。
刻意遲po人造雪景照
有報道指前年李佳芯公開宣布與同陳炳銓分手，未幾12月聖誕節即現身李恩德於九龍塘畢架山豪宅內的草地花園甜蜜合照，李恩德準備了人造雪景氹李佳芯，二人更甜到漏玩自拍，之後李佳芯亦在其社交網上載一張同一打扮及有落雪背景的照片，不過就刻意放遲了兩個月，避免招人話柄。如今二人合照流出，李佳芯被揭當時原來講大話。
拍拖生活曝光
紙最終都包唔住火，有指李佳芯去年以女友身份向李恩德提出想拍攝微電影，並向陳恩德索取約35萬元贊助費。近日網上更流出一批疑似李恩德以「男友視角」拍攝李佳芯的靚相，當中大部分都是素顏上陣，包括李佳芯笑住啜燒鵝髀，明顯是二人世界的私密照，此外，報道中更指陳恩德花盡心思設計並搵人鑲嵌一個鑽石心口針送給李佳芯做訂情禮物。今次有晒拍拖證據，睇吓一直唔認愛的李佳芯可以點拆？
Ali李佳芯 與「蟲草大王」同車出入
李佳芯去年被傳媒拍到與陳恩德結伴現身位於九龍站ICC的麗思卡爾頓酒店，上樓密會約兩個小時後，雙雙坐上陳恩德名下的七人車離開。據指當時Ali戴著漁夫帽、眼鏡及口罩，全副武裝「包到冚」上陣，下身則著住一條短裙仔，大晒白滑玉腿。而步出酒店時，Ali一馬當先，陳恩德則拿著兩個紙袋緊隨其後，護送Ali上車後，才和Ali雙雙坐車離開。
曾製造浪漫雪景氹Ali
Ali前年被爆與拍拖7年的陳炳銓分手，並獨自搬離西貢愛巢到紅磡酒店式住宅居住，其後再搬到將軍澳酒店，之後又被發現搬到巿值三千萬、月租也要五萬的大角咀「一號銀海」。去年5月，Ali有傳被一名年過40歲的城中富豪力追，對方更出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果，但她未有透露合作生意詳情。
諗出洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」
這位富豪的身份據指就是現年52歲的仍志集團創辦人兼御藥堂前主席陳恩德，因靠蟲草起家，令他多年來被封為「蟲草大王」，米雪在廣告那句洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」，原來亦出自陳恩德的手筆。兩年前，他賣出其一手創立的保健品王國，套現數億元，後以仍志集團主席身份涉足多元化業務，包括創立「寵物藥妝」品牌，及開設網上娛樂平台等。
打本百萬助Ali開拍微電影
據知陳恩德結婚多年的髮妻前年因病去世，留下兩名13歲及19歲的兒子，去年陳恩德經朋友介紹認識Ali後，對Ali一見傾心，曾為打動Ali芳心，豪言要大灑金錢「力捧」Ali事業更上一層樓。最近Ali首次執導一部有關腦退化症的微電影，便是由陳恩德「打本」百萬開拍，讓Ali集監製、導演及演員於一身，讓她一償期盼已久的幕後工作。
Ali回應「不會了」
對於今次緋聞，Ali和陳恩德在接受傳媒訪問時，均否認拍拖，並解釋當日在酒店只是相約午膳，及洽談關於該部腦退化微電影的合約問題。被問到兩人有否發展空間？陳恩德笑言自己都想，叫記者幫手安排一下，但之後又話只係講笑，而Ali則斬釘截鐵地以「不會了」來回應。