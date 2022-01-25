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李佳芯素顏男友視角照流出 傳與蟲草大王陳恩德秘戀逾一年

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撰文：東方新地

前年李佳芯（Ali）突然與拍拖多年的陳炳銓分手，去年被傳媒影到與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，有傳對方力追Ali，更曾出動雪車製造飄雪去氹女神開心，二人只承認是生意伙伴關係。不過近日再有消息指李佳芯與陳恩德已秘戀逾一年，更有多張聲稱是拍拖時，男友視角影的李佳芯素顏靚相流出，揭李佳芯疑曾經一腳踏兩船。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]蟲草大王 陳恩德、[email protected]_kingmc、新傳媒照片庫

李佳芯 不敵富豪猛烈追求攻勢

李佳芯與陳炳銓拍拖多年經歷不少，可惜最終未能開花結果，令外界大跌眼鏡，有傳李佳芯前年仍未與陳炳銓正式分手，蟲草大王已對她採取猛烈的追求攻勢，消息指曖昧關係更維持了一段時間。

李佳芯近年在演藝事業上的態度明顯冇咁積極。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯近年在演藝事業上的態度明顯冇咁積極。（圖片來源：[email protected]
有愛情滋潤的李佳芯心情特別靚。（圖片來源：IG@aliaime）
有愛情滋潤的李佳芯心情特別靚。（圖片來源：[email protected]

刻意遲po人造雪景照

有報道指前年李佳芯公開宣布與同陳炳銓分手，未幾12月聖誕節即現身李恩德於九龍塘畢架山豪宅內的草地花園甜蜜合照，李恩德準備了人造雪景氹李佳芯，二人更甜到漏玩自拍，之後李佳芯亦在其社交網上載一張同一打扮及有落雪背景的照片，不過就刻意放遲了兩個月，避免招人話柄。如今二人合照流出，李佳芯被揭當時原來講大話。

陳恩德是城中的鑽石王老五。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳恩德是城中的鑽石王老五。（圖片來源：無綫影片截圖）
有指陳恩德為氹李佳芯，在她生日那天，專登送花到電視城給要開工的她。（圖片來源：IG@aliaime）
有指陳恩德為氹李佳芯，在她生日那天，專登送花到電視城給要開工的她。（圖片來源：[email protected]

拍拖生活曝光

紙最終都包唔住火，有指李佳芯去年以女友身份向李恩德提出想拍攝微電影，並向陳恩德索取約35萬元贊助費。近日網上更流出一批疑似李恩德以「男友視角」拍攝李佳芯的靚相，當中大部分都是素顏上陣，包括李佳芯笑住啜燒鵝髀，明顯是二人世界的私密照，此外，報道中更指陳恩德花盡心思設計並搵人鑲嵌一個鑽石心口針送給李佳芯做訂情禮物。今次有晒拍拖證據，睇吓一直唔認愛的李佳芯可以點拆？

有報道拍李佳芯去年拍的微電影是由陳恩德貿出錢贊助。（圖片來源：IG@cordyceps_kingmc）
有報道拍李佳芯去年拍的微電影是由陳恩德貿出錢贊助。（圖片來源：[email protected]_kingmc）
李佳芯多張素顏拍拖照被流出。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯多張素顏拍拖照被流出。（圖片來源：[email protected]
當中不少都是男友視角拍攝。（圖片來源：IG@aliaime）
當中不少都是男友視角拍攝。（圖片來源：[email protected]
與陳恩德的緋聞傳出後，李佳芯一直唔認，今次卻被揭秘戀已逾一年。（圖片來源：IG@aliaime）
與陳恩德的緋聞傳出後，李佳芯一直唔認，今次卻被揭秘戀已逾一年。（圖片來源：[email protected]

Ali李佳芯 與「蟲草大王」同車出入

李佳芯去年被傳媒拍到與陳恩德結伴現身位於九龍站ICC的麗思卡爾頓酒店，上樓密會約兩個小時後，雙雙坐上陳恩德名下的七人車離開。據指當時Ali戴著漁夫帽、眼鏡及口罩，全副武裝「包到冚」上陣，下身則著住一條短裙仔，大晒白滑玉腿。而步出酒店時，Ali一馬當先，陳恩德則拿著兩個紙袋緊隨其後，護送Ali上車後，才和Ali雙雙坐車離開。

李佳芯曾與陳炳銓拍拖7年，可惜未能修成正果。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯曾與陳炳銓拍拖7年，可惜未能修成正果。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯 執導 導演 微電影
Ali被指同陳恩德密會約兩小時後，眉梢眼角帶笑，心情明顯勁靚。（圖片來源：[email protected]

曾製造浪漫雪景氹Ali

Ali前年被爆與拍拖7年的陳炳銓分手，並獨自搬離西貢愛巢到紅磡酒店式住宅居住，其後再搬到將軍澳酒店，之後又被發現搬到巿值三千萬、月租也要五萬的大角咀「一號銀海」。去年5月，Ali有傳被一名年過40歲的城中富豪力追，對方更出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果，但她未有透露合作生意詳情。

李佳芯二月時分享過人造雪景，有傳是富商為冧Ali之作﹗（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯去年二月時分享過人造雪景，有傳是富商為冧Ali之作﹗（圖片來源：[email protected]
早前傳出有富豪出錢出力誓要把Ali追到手，並於去年聖誕節曾宴請大班朋友返豪宅開P，為博Ali一笑，不惜功本租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧Ali而做。（圖片來源：IG@aliaime）
有傳富豪出錢出力誓要把Ali追到手，並於前年聖誕節曾宴請大班朋友返豪宅開P，為博Ali一笑，不惜功本租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧Ali而做。（圖片來源：[email protected]
而李佳芯回應傳媒提問時，承認富豪有開人造雪機製造雪景，自己更有影自拍照留念，但就指未有參加任何Party，並指二人只屬工作關係。（圖片來源：IG@aliaime）
而李佳芯回應傳媒提問時，承認富豪有開人造雪機製造雪景，自己更有影自拍照留念，但就指未有參加任何Party，並指二人只屬工作關係。（圖片來源：[email protected]

諗出洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」

這位富豪的身份據指就是現年52歲的仍志集團創辦人兼御藥堂前主席陳恩德，因靠蟲草起家，令他多年來被封為「蟲草大王」，米雪在廣告那句洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」，原來亦出自陳恩德的手筆。兩年前，他賣出其一手創立的保健品王國，套現數億元，後以仍志集團主席身份涉足多元化業務，包括創立「寵物藥妝」品牌，及開設網上娛樂平台等。

陳恩德和擔任其產品代言人多年的米雪移交甚督，早前陳恩德就向米雪送上了一個拉頭馬造型的生日蛋糕，為米雪慶祝她的66歲壽辰。（圖片來源：FB@蟲草大王 陳恩德）
陳恩德和擔任其產品代言人多年的米雪私交甚篤，早前陳恩德就向米雪送上了一個拉頭馬造型的生日蛋糕，為米雪慶祝她的66歲壽辰。（圖片來源：[email protected]蟲草大王 陳恩德）
陳恩德近年積極發展娛樂事業，其創立的「寵物藥妝」品牌被指花了上千萬贊助無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，此外又為石詠莉、陳嘉倩、C AllStar梁釗鋒等投資舉辦過網上音樂會。（圖片來源：FB@蟲草大王 陳恩德）
陳恩德近年積極發展娛樂事業，其創立的「寵物藥妝」品牌被指花了上千萬贊助無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，此外又為石詠莉、陳嘉倩、C AllStar梁釗峰等投資舉辦過網上音樂會。（圖片來源：[email protected]蟲草大王 陳恩德）

打本百萬助Ali開拍微電影

據知陳恩德結婚多年的髮妻前年因病去世，留下兩名13歲及19歲的兒子，去年陳恩德經朋友介紹認識Ali後，對Ali一見傾心，曾為打動Ali芳心，豪言要大灑金錢「力捧」Ali事業更上一層樓。最近Ali首次執導一部有關腦退化症的微電影，便是由陳恩德「打本」百萬開拍，讓Ali集監製、導演及演員於一身，讓她一償期盼已久的幕後工作。

李佳芯 執導 導演 微電影
Ali近日處女執導兼做監製，她曾表示該部微電影是為了幫助慈善機構「耆智園」宣揚腦退化症。（圖片來源：[email protected]
李佳芯 執導 導演 微電影
電影拍板的導演欄寫上李佳芯英文名「Ali」。（圖片來源：[email protected]

Ali回應「不會了」

對於今次緋聞，Ali和陳恩德在接受傳媒訪問時，均否認拍拖，並解釋當日在酒店只是相約午膳，及洽談關於該部腦退化微電影的合約問題。被問到兩人有否發展空間？陳恩德笑言自己都想，叫記者幫手安排一下，但之後又話只係講笑，而Ali則斬釘截鐵地以「不會了」來回應。

陳恩德回應傳媒提問時，大讚Ali係一個好好嘅人，但指自己年紀大唔啱Ali，話千祈唔好咁樣害人。（圖片來源：FB@蟲草大王 陳恩德）
陳恩德回應傳媒提問時，大讚Ali係一個好好嘅人，但指自己年紀大唔啱Ali，話千祈唔好咁樣害人。（圖片來源：[email protected]蟲草大王 陳恩德）
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Ali早前首度開腔談及與陳炳銓分手原因，自爆於2018年憑《BB來了》勇奪視后，事業如日方中之際，曾主動向陳炳銓提出結婚，但因對方表示未準備好，導致兩人分手收場。（圖片來源：[email protected]
Ali曾在訪問中表示識朋友不會睇對方有冇錢，並強調暫時冇準備拍拖。（圖片來源：IG@aliaime）
Ali又曾在訪問中表示識朋友不會睇對方有冇錢，並強調暫時冇準備拍拖。（圖片來源：[email protected]

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