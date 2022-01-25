李佳芯素顏男友視角照流出 傳與蟲草大王陳恩德秘戀逾一年

前年李佳芯（Ali）突然與拍拖多年的陳炳銓分手，去年被傳媒影到與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，有傳對方力追Ali，更曾出動雪車製造飄雪去氹女神開心，二人只承認是生意伙伴關係。不過近日再有消息指李佳芯與陳恩德已秘戀逾一年，更有多張聲稱是拍拖時，男友視角影的李佳芯素顏靚相流出，揭李佳芯疑曾經一腳踏兩船。