41歲李佳芯入圍視后卻缺席頒獎禮 突PO生日回顧意有所指
李佳芯入圍兩獎無去澳門 社交網1舉動加速離巢
Ali貴為視后級人馬，演技一直以來備受觀眾和廣告客戶喜愛。近年，有傳她在TVB的工作量大幅減少，甚至被雪藏。去年11月，她雖然亮相了台慶節目，但卻被內地平台直接打格遮樣。最近舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，儘管她憑藉《有種好男人》獲得了視后提名，並入圍「最佳女主持」獎項，卻無緣去澳門。另一證據是，她在社交網亦隻字不提頒獎典禮以作無聲抗議，間接加速離巢。
李佳芯生日回顧意有所指 6字發表「被消失」心聲
在頒獎禮前夕，Ali在IG發文表達了自己的心情。她寫道：「沒再問自己行不行，只要問自己想不想，足夠想就會行。記住自己想要的，而不是所恐懼的。」不少粉絲都支持她，希望她有自己一片天。頒獎禮翌日，她在限時動態中轉發了粉絲為她製作的一段短片，其中記錄了她在演藝事業中的作品和獲得的獎項。她留言寫道：「Be happy. Be bright. Be you. 」。早喺11月尾生日的Ali，選擇於頒獎禮翌日被出生日回顧，答謝粉絲之餘意有所指。
李佳芯跌出視后5強 認真心淡
再睇睇今年視后5強名單，大熱的有《新聞女王》佘詩曼同李施嬅，其次係《靈戲逼人》龔嘉欣，但最離奇2位大冷門劉佩玥、吳若希居然入到5強。有網友認為論實力，視后李佳芯無可能跌出5強，得不到獎同認可，確是傷上加傷，TVB呢個操作未免太絕情！至於，其他十強準視后仲有邊個缺席？就只有Ali同埋胡定欣。
黎諾懿獲獎點名多謝Ali
整晚頒獎禮，唯獨黎諾懿有提起過Ali的名字，他主持的《 隨懿深度行 》勇奪馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目，在台上多謝一班台前幕後時，更點名多謝4位女拍檔「多謝高ling、多謝Ali、多謝Tiffany（劉穎鏇），同埋翠如。」不少網友大讚：「不忘本」、「馬神好嘢！」、「希望再拍第二輯」。
李佳芯悉心打扮出席台慶 入圍視后卻過不了澳門
前年台慶曾經被TVB內地直播頻道打格的Ali，被問到會否怕再被打格時，Ali就回應指：「我唔會諗咁多喇，我純碎係覺得我都仲係有約，咁公司生日當然要出席支持。」不過，Ali在《萬千星輝頒獎典禮2023》入圍視后竟然缺席澳門頒獎禮，過不了澳門，認真慘情！
李佳芯透露未與TVB達成共識
Ali上月中（15日）出席活動接受傳媒訪問，承認與TVB之間的合約仍然有段時間，並透露公司有搵她傾約，但仍未達成共識傾到一個合適的Offer，所以會再「溝通吓先」。雖然今年分別入圍視后及最佳女主持一共2個獎，但Ali卻暗指自己可能會停下來，她慨嘆TVB要用的人還有很多，雖然自己到現時這一刻都很喜歡拍劇，但演員很被動唯有順住條路繼續行，並形容「上天要我停就停，行就行」，疑似暗示自己有可能會離開。
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