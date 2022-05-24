李佳芯開腔回應辭演《靈戲逼人》真相 轉攻綜藝做主持唔再拍劇﹗？
李佳芯每次拍劇都好傷：自己畀好大壓力自己﹗
李佳芯出席其主持的清談節目《夢中·情·人》錄影，親自開腔回應辭演《靈戲逼人》的女鬼角色原因，Ali指自己好有興趣演女鬼，因為自己未試過這類角色，但無奈身體應付不到，所以唯有忍心辭演﹗接受無綫娛樂新聞台訪問時，Ali話過去拍劇都好大壓力，而且時間顛倒又要捱夜工作，並維持幾個月，她指之前自己身體之前已響起警號，怕自己身體應付不來﹗當被追問有咩病時，Ali就解釋其實身體一直麻麻：「始終之前都有前科啦身體，每次拍劇都好傷，除了捱夜，自己會畀好大壓力自己，所以無論情緒、狀態定身體都好容易出毛病﹗」
李佳芯聽從醫生建議不能捱夜：我想工作、健康取得平衡
李佳芯又表示要感謝公司及劇組體諒她的決定：「有機會拍拍吓隨時身體有毛病，會影響進度，好難要劇組吓吓就到你，所以同公司傾過，公司都驚我負擔唔到﹗」Ali又指一直有睇中醫及針灸，醫生都建議她不能捱夜，：「雖然我keep住針灸，但都無法彌補直踩去拍劇所帶嚟身體的傷害，雖然我唔知演女鬼使唔使捱夜，但要喺呢個咁大壓力下去踩兩、三個月，我擔心身體負荷唔到，我想生活、工作同健康平衡﹗」有網民即在無綫官網留言問Ali是否不再拍劇，「拍劇就係要捱夜，咁即唔再拍劇？」、「TVB應該要檢討下，一日唔改，Ali都唔會拍到劇﹗」、「係咪拖吓拖拖到約滿走人？」等﹗
李佳芯轉攻綜藝有助減壓
李佳芯聽從醫生建議，怕捱夜拍劇會令身體擔荷唔到，相信有一段時間都未能睇到Ali的新劇。不過就可以在綜藝節目見到Ali，近日她為清淡節目拍攝，被對手黃庭鋒大讚精神好，打扮如廿幾歲𡃁妹，搞到Ali好開心，更指拍劇會比較攰，平日開工都有指定服裝會成熟一點，現在做主持才做回自己﹗Ali更坦言雖然未能應付拍劇，但拍攝綜藝節目就完全沒問題，而且可以同不同主持及嘉賓互動，好有新鮮感﹗
李佳芯解凍後被用到盡 以健康為由推劇 龔嘉欣頂上做女鬼再上位
李佳芯19年被放入雪櫃，解凍後工作重回軌道，拍劇之餘仲主持清談節目《夢中．情．人》，忙過以前，有指無綫安排她在新劇演難頂的女鬼角色，不過李佳芯卻以身體不適為由辭演，最後由龔嘉欣頂上，近年密密拍劇的龔嘉欣，連踩兩劇都肯執二攤，被指是未來視后大熱，龔嘉欣咁多套劇未播，這次新劇演女鬼又有得發揮，機會來了！
李佳芯歸位後唔賣帳
李佳芯早前拍完新劇《有種好男人》後，即投入清談節目《夢中．情．人》的錄影，工作應接不暇的她，休息時間大減，有傳本來李佳芯被安排於6月開拍的靈異劇《靈戲逼人》中飾演難頂的女鬼角色，與張振朗譜人鬼戀，不過她最終以健康理由辭演。
李佳芯唔做龔嘉欣頂上
李佳芯態度強硬，話唔接就唔接，令劇組大失預算，監製惟有急謀另一女主角頂上，有傳與無綫高層幾經商討後，已落實由曾奪馬來西亞視后的龔嘉欣「執二攤」上陣。據知龔嘉欣與《靈戲逼人》王偉仁合作無間，去年由她孭飛的劇集《十八年後的終極告白2.0》，監製亦是王偉仁，今次擺到明畀位龔嘉欣上。
龔嘉欣肯博肯捱等做視后
龔嘉欣於兩年前憑《殺手》及《香港愛情故事》一度人氣急升，演技亦獲肯定，可惜她為人低調，之後又一直未再有話題作。今次龔嘉欣被臨危受命，雖然下月同時要開拍古裝賀歲劇，連踩兩劇會非常辛苦，不過她為了再上位亦唔怕冇得瞓，一於博到盡，有指她分分鐘冷手執個熱煎堆，有望成為下一個視后。其實龔嘉欣有個執二攤攞獎命，當年她憑《幕後玩家》於《萬千星輝頒獎典禮2016》奪得「最佳女配角」，原來她也是頂替受傷好姊妹姚子羚演出的。
李佳芯間接認推劇 龔嘉欣話要八吓先﹗
對於被指以健康理由推劇，李佳芯回應傳媒時表示會盡力保持工作與健康之平衡。而被指頂替李佳芯演女鬼角色的龔嘉欣就坦言不太清楚，要再八吓先，她說呢排專心為新劇《回歸》開工，一切都要睇公司安排，如果屬實到時會盡力去做。不過監製王偉仁就露口風，表示對龔嘉欣能演出感到高興，更力撐李佳芯是因身體問題未能接拍。
常見問題
李佳芯一直身體有健康問題？
李佳芯近日親自開腔回應辭演《靈戲逼人》的女鬼角色原因，更話要聽從醫生建議⋯⋯詳情請看
李佳芯辭演《靈戲逼人》將由誰頂上？
有傳與無綫高層幾經商討後⋯⋯詳情請看