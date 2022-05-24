李佳芯開腔回應辭演《靈戲逼人》真相 轉攻綜藝做主持唔再拍劇﹗？

李佳芯今年勇奪「最受歡迎電視女角色」後，終極解凍，工作不斷，本來將在新劇《靈戲逼人》演女鬼，但忽然傳出Ali以健康理由辭演，令劇組大亂陣腳，經高層商議後拍板由龔嘉欣頂上﹗令外界有無限猜測，李佳芯首度開腔回應辭演原因﹗