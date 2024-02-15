李佳芯 選美

41歲李佳芯親回點解揀拍劇 唔肯參加選美因怕咗一樣嘢

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視后李佳芯（Ali）一直給人清新脫俗的印象，不但外貌出眾而且演技出色，是不少人心中的女神。因此，外間經常有個說法，指如果Ali參加選美應該都夠贏，日前李佳芯去澳洲悉尼擔任《2023澳洲華裔小姐競選總決賽》的評判，接受當地電視台的訪問時，罕有開腔講為何不參加選美……

李佳芯 選美 李佳芯是不少人心中的女神。
李佳芯是不少人心中的女神。（圖片來源：IG@aliaime）

李佳芯自爆唔敢着比堅尼

李佳芯在訪問中表示，佳麗們踏上選美舞台已經非常勇敢。安德尊開玩笑說：「我聽見你喺台上面講，話如果你要着比堅尼，你會唔敢。」李佳芯笑言：「沒可能！我連香港都（唔敢）…所以我唔去參加港姐，哈哈，所以我係拍劇。」

李佳芯 選美 李佳芯接受安德尊訪問，透露自己唔選美係有原因。
李佳芯接受安德尊訪問，透露自己唔選美係有原因。（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 選美 原來好驚着比堅尼！
原來好驚着比堅尼！（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 選美 李佳芯 舊相流出 李佳芯 話說私人別墅的泳池足有270度的海景，靚人靚景！
Ali過去曾經以水着look示人！（圖片來源：新假期照片庫）

李佳芯陳年水着照曝光

李佳芯在2005年畢業後曾擔任模特兒，曾經多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！之後她參與多個電視廣告的演出。到了2008年，她與有線電視簽約，擔任體育主持，還參與了北京奧運的採訪工作，之後成為體育節目《體育王》的主持人。她還參與了有線電視娛樂台的節目，包括《空間大改造》、旅遊節目《十二夜》系列和《冰島·千年一嘆》等。到了2012年10月，李佳芯合約屆滿後正式轉投TVB，並將名字改為李佳芯，從「御用邪花」一步一步成為「最佳女主角」。

李佳芯 選美 李佳芯 舊相流出 李佳芯 睇住靚景浸浴，當然夠晒歎。
睇住靚景浸浴，當然夠晒歎。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 選美 李佳芯 舊相流出 李佳芯 望住包毛巾的女神，唔准心邪呀！
望住包毛巾的女神，唔准心邪呀！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 選美 李佳芯 舊相流出 李佳芯 極罕之長腿！
極罕之長腿！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 選美 李佳芯 舊相流出 李佳芯 放開個女仔！攝影師的拖女神相，係咪要畀嬲先？！
放開個女仔！攝影師的拖女神相，係咪要畀嬲先？！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 選美
（圖片來源：IG@aliaime）

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圖片來源：IG@aliaime、小紅書圖片、新假期照片庫

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