41歲李佳芯親回點解揀拍劇 唔肯參加選美因怕咗一樣嘢

視后李佳芯（Ali）一直給人清新脫俗的印象，不但外貌出眾而且演技出色，是不少人心中的女神。因此，外間經常有個說法，指如果Ali參加選美應該都夠贏，日前李佳芯去澳洲悉尼擔任《2023澳洲華裔小姐競選總決賽》的評判，接受當地電視台的訪問時，罕有開腔講為何不參加選美……