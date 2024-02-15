41歲李佳芯親回點解揀拍劇 唔肯參加選美因怕咗一樣嘢
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視后李佳芯（Ali）一直給人清新脫俗的印象，不但外貌出眾而且演技出色，是不少人心中的女神。因此，外間經常有個說法，指如果Ali參加選美應該都夠贏，日前李佳芯去澳洲悉尼擔任《2023澳洲華裔小姐競選總決賽》的評判，接受當地電視台的訪問時，罕有開腔講為何不參加選美……
李佳芯自爆唔敢着比堅尼
李佳芯在訪問中表示，佳麗們踏上選美舞台已經非常勇敢。安德尊開玩笑說：「我聽見你喺台上面講，話如果你要着比堅尼，你會唔敢。」李佳芯笑言：「沒可能！我連香港都（唔敢）…所以我唔去參加港姐，哈哈，所以我係拍劇。」
李佳芯陳年水着照曝光
李佳芯在2005年畢業後曾擔任模特兒，曾經多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！之後她參與多個電視廣告的演出。到了2008年，她與有線電視簽約，擔任體育主持，還參與了北京奧運的採訪工作，之後成為體育節目《體育王》的主持人。她還參與了有線電視娛樂台的節目，包括《空間大改造》、旅遊節目《十二夜》系列和《冰島·千年一嘆》等。到了2012年10月，李佳芯合約屆滿後正式轉投TVB，並將名字改為李佳芯，從「御用邪花」一步一步成為「最佳女主角」。
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圖片來源：IG@aliaime、小紅書圖片、新假期照片庫