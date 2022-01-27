李佳芯去年生日會神秘男 被指是馮盈盈舊愛鄭衍峰
李佳芯一波未平一波又起，繼被傳與蟲草大王陳恩德暗交逾一年後，再被揭去年生日與神秘男撐枱腳，而流出的合照中，神秘男疑似是馮盈盈舊愛鄭衍峰，又多個男主角現身，多角關係認真耐人尋味！
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]_leonardcheng
李佳芯 不愁寂寞
39歲的李佳芯自去年回復單身後，似乎不愁寂寞，日前再被指與蟲草大王陳恩德發展地下情超過一年，陳恩德承認曾送上「心」字鑽石扣針，在李佳芯生日時更送上有「心」字蛋糕，氹得女神好開心，不過李佳芯就出聲明劃清界線，言猶在耳又被爆去年11月生日，有神秘男陪慶生撐枱腳，同樣有合照流出。
神秘男三份一邊面似鄭衍峰
據傳媒報道所指，有讀者爆料李佳芯去年11月27日生日當天，原來與一名神秘男撐枱腳，並提供一張二人用餐時的照片，目擊者還指該神秘男疑是馮盈盈舊愛鄭衍峰，不過相中只看到男子的三份一邊面，一雙小眼睛及髮型都與鄭衍峰相似，而李佳芯的打扮亦與她去年上載社交網的慶生照打扮一模一樣。
女大男9年
被指是與李佳芯撐枱腳神秘男的鄭衍峰只有30歲，細李佳芯9年，在加拿大溫哥華長大的他，13年畢業於英屬哥倫比亞大學，曾在加拿大電台及電視台擔任主持，16年獲無綫睇中簽約回流返港發展。擁43吋胸肌的鄭衍峰更被喻為「女神收割機」，連出名難搞的馮盈盈亦被他冧倒。
當事人回應
鄭衍峰回應傳媒時否認是神秘男，亦從來沒有與李佳芯食過飯，只在公司見過面，更加沒有追求的意思。李佳芯同樣否認曾跟鄭衍峰食飯，更揚言根本不認識對方，不過她就大方承認去年生日曾與男友人食飯，但只是普通朋友食飯，食完飯仲要趕開工，李佳芯笑言最近大家對她的感情生活有好多揣測，多謝大家關心。