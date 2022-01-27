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李佳芯去年生日會神秘男 被指是馮盈盈舊愛鄭衍峰

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撰文：東方新地

李佳芯一波未平一波又起，繼被傳與蟲草大王陳恩德暗交逾一年後，再被揭去年生日與神秘男撐枱腳，而流出的合照中，神秘男疑似是馮盈盈舊愛鄭衍峰，又多個男主角現身，多角關係認真耐人尋味！

撰文：東方新地 圖片：[email protected][email protected]_leonardcheng

李佳芯 不愁寂寞

39歲的李佳芯自去年回復單身後，似乎不愁寂寞，日前再被指與蟲草大王陳恩德發展地下情超過一年，陳恩德承認曾送上「心」字鑽石扣針，在李佳芯生日時更送上有「心」字蛋糕，氹得女神好開心，不過李佳芯就出聲明劃清界線，言猶在耳又被爆去年11月生日，有神秘男陪慶生撐枱腳，同樣有合照流出。

李佳芯的緋聞未停過。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯的緋聞未停過。（圖片來源：[email protected]
鄭衍峰被捲入事件中。（圖片來源：IG@_leonardcheng）
鄭衍峰被捲入事件中。（圖片來源：[email protected]_leonardcheng）

神秘男三份一邊面似鄭衍峰

據傳媒報道所指，有讀者爆料李佳芯去年11月27日生日當天，原來與一名神秘男撐枱腳，並提供一張二人用餐時的照片，目擊者還指該神秘男疑是馮盈盈舊愛鄭衍峰，不過相中只看到男子的三份一邊面，一雙小眼睛及髮型都與鄭衍峰相似，而李佳芯的打扮亦與她去年上載社交網的慶生照打扮一模一樣。

李佳芯被揭去年有神秘男為她慶生。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯被揭去年有神秘男為她慶生。（圖片來源：[email protected]
李佳芯有神秘男陪食飯慶生，她表示飯後仍要返工。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯有神秘男陪食飯慶生，她表示飯後仍要返工。（圖片來源：[email protected]

女大男9年

被指是與李佳芯撐枱腳神秘男的鄭衍峰只有30歲，細李佳芯9年，在加拿大溫哥華長大的他，13年畢業於英屬哥倫比亞大學，曾在加拿大電台及電視台擔任主持，16年獲無綫睇中簽約回流返港發展。擁43吋胸肌的鄭衍峰更被喻為「女神收割機」，連出名難搞的馮盈盈亦被他冧倒。

李佳芯自己放上社交網的慶生照片，打扮與讀者提供的約會照一模一樣。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯自己放上社交網的慶生照片，打扮與讀者提供的約會照一模一樣。（圖片來源：[email protected]
鄭衍峰曾與馮盈盈過從甚密，更被本刊影到疑似同居。（圖片來源：IG@_leonardcheng）
鄭衍峰曾與馮盈盈過從甚密，更被本刊影到疑似同居。（圖片來源：[email protected]_leonardcheng）

當事人回應

鄭衍峰回應傳媒時否認是神秘男，亦從來沒有與李佳芯食過飯，只在公司見過面，更加沒有追求的意思。李佳芯同樣否認曾跟鄭衍峰食飯，更揚言根本不認識對方，不過她就大方承認去年生日曾與男友人食飯，但只是普通朋友食飯，食完飯仲要趕開工，李佳芯笑言最近大家對她的感情生活有好多揣測，多謝大家關心。

鄭衍峰表示從來沒有與李佳芯食過飯。（圖片來源：IG@_leonardcheng）
鄭衍峰表示從來沒有與李佳芯食過飯。（圖片來源：[email protected]_leonardcheng）
對於與鄭衍峰曾經撐枱腳，李佳芯表示莫名其妙，因為根本不認識對方。（圖片來源：IG@aliaime）
對於與鄭衍峰曾經撐枱腳，李佳芯表示莫名其妙，因為根本不認識對方。（圖片來源：[email protected]

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