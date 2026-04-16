李佳芯母校突晒童年照為金像獎拉票 AI修復失真惹爭議 本尊現身解畫揭真相

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金像獎頒獎典禮即將於本星期日舉行，憑《金童》首度入圍「最佳新演員」的李佳芯成為全城焦點！近日其已停辦的母校柴灣海星小學Facebook專頁突然發文集氣，更罕有公開Ali的童年校服照為她拉票。豈料這張「學生相」竟引來李佳芯本尊親自現身留言解畫，直指照片經AI修復後與真人樣貌相差太遠，已火速移除標籤保護個人資料，令網民議論紛紛！

母校Admin深夜發文集氣 揭李佳芯原名李嘉馨

柴灣海星小學雖然早於2010年結束營辦，但校友Facebook專頁至今依然活躍。得知校友李佳芯成為該校首位金像獎入圍者，專頁Admin特意發文祝賀，更藉此機會展示90年代初的女校服式樣。帖文中Admin為Ali打氣寫道：「雖然早前舉行的『金像獎前哨戰』導演會年度大獎你並沒有得獎，不過機會不是沒有的，50/50，仍有得獎希望！」Admin更透露有不少1995年上午6C班的同屆校友已私訊表示，本星期日會死守電視機旁為她集氣。

昔日風紀隊長品學兼優 同學憶述已是美人胚子

更令人驚喜的是，有校友更公開了Ali在學期間的詳細資料，原來李佳芯本名叫李嘉馨，於1995年畢業，曾擔任風紀隊長一職，品學兼優表現出眾。有同學回憶當年的Ali已經十分靚女、身材高挑，令不少校友留下深刻印象，直言一看就知道是個美人胚子。從曝光的童年校服照可見，當時的佳芯樣子清純未脫稚氣，不過長相與現在分別不大，果然是天生麗質。

AI修復照失真惹爭議 李佳芯親自現身澄清

然而這張「學生相」卻引來意外插曲！李佳芯本尊竟然親自在帖文下留言，指出照片經AI修復後與她本人的外貌有太大出入，為保護個人資料已移除標籤。這個突如其來的澄清令網民嘩然，紛紛討論AI修復技術對舊照片的影響，有人質疑現時AI修復是否過度美化，亦有網友表示理解Ali保護私隱的做法。

同窗好友集氣支持 真摯友誼跨越時空

儘管照片引起小風波，但同學之間的真摯友誼卻令人感動。Admin在帖文中提到，佳芯當年的同窗已表示屆時會留守家中電視機旁為她打氣，可見同學之間的感情並未有隨時間沖淡。管控員更直呼佳芯真名「李嘉馨」，相信當事人應該覺得分外親切，這份來自母校的溫暖支持，相信會成為Ali在金像獎台上的最大動力。

網民熱議童年照真偽 AI技術惹關注

事件在網上引起熱烈討論，不少網民對AI修復技術的準確性提出質疑，有人留言：「依家AI修復真係會改到成個人樣貌，難怪Ali要澄清」、「支持佳芯保護私隱，畢竟係細個時嘅相」。亦有粉絲表示：「無論點都支持Ali，希望佢金像獎攞獎！」、「母校集氣好溫馨，同學情真係好珍貴」。這次母校集氣事件雖然出現小插曲，但無損大家對李佳芯的支持和期待。

李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：fb相片）
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李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：fb相片）
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李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：fb相片）
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李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：fb相片）
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李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：fb相片）
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李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：金像獎）
（圖片來源：金像獎）
李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：金像獎）
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李佳芯 金像獎2026 出場短短的李佳芯，作為張繼聰角色的逝世前女友恰如其分（圖片來源：《金童》劇照）
出場短短的李佳芯，作為張繼聰角色的逝世前女友恰如其分（圖片來源：《金童》劇照）
李佳芯 金像獎2026 （圖片來源：IG@aliaime）
（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 金像獎2026 學生時代的李佳芯已經是美人胚子。（圖片來源：討論區截圖）
學生時代的李佳芯已經是美人胚子。（圖片來源：討論區截圖）

圖片來源：fb相片、金像獎、《金童》劇照、IG@aliaime、討論區截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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