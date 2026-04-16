李佳芯母校突晒童年照為金像獎拉票 AI修復失真惹爭議 本尊現身解畫揭真相
母校Admin深夜發文集氣 揭李佳芯原名李嘉馨
柴灣海星小學雖然早於2010年結束營辦，但校友Facebook專頁至今依然活躍。得知校友李佳芯成為該校首位金像獎入圍者，專頁Admin特意發文祝賀，更藉此機會展示90年代初的女校服式樣。帖文中Admin為Ali打氣寫道：「雖然早前舉行的『金像獎前哨戰』導演會年度大獎你並沒有得獎，不過機會不是沒有的，50/50，仍有得獎希望！」Admin更透露有不少1995年上午6C班的同屆校友已私訊表示，本星期日會死守電視機旁為她集氣。
昔日風紀隊長品學兼優 同學憶述已是美人胚子
更令人驚喜的是，有校友更公開了Ali在學期間的詳細資料，原來李佳芯本名叫李嘉馨，於1995年畢業，曾擔任風紀隊長一職，品學兼優表現出眾。有同學回憶當年的Ali已經十分靚女、身材高挑，令不少校友留下深刻印象，直言一看就知道是個美人胚子。從曝光的童年校服照可見，當時的佳芯樣子清純未脫稚氣，不過長相與現在分別不大，果然是天生麗質。
AI修復照失真惹爭議 李佳芯親自現身澄清
然而這張「學生相」卻引來意外插曲！李佳芯本尊竟然親自在帖文下留言，指出照片經AI修復後與她本人的外貌有太大出入，為保護個人資料已移除標籤。這個突如其來的澄清令網民嘩然，紛紛討論AI修復技術對舊照片的影響，有人質疑現時AI修復是否過度美化，亦有網友表示理解Ali保護私隱的做法。
同窗好友集氣支持 真摯友誼跨越時空
儘管照片引起小風波，但同學之間的真摯友誼卻令人感動。Admin在帖文中提到，佳芯當年的同窗已表示屆時會留守家中電視機旁為她打氣，可見同學之間的感情並未有隨時間沖淡。管控員更直呼佳芯真名「李嘉馨」，相信當事人應該覺得分外親切，這份來自母校的溫暖支持，相信會成為Ali在金像獎台上的最大動力。
網民熱議童年照真偽 AI技術惹關注
事件在網上引起熱烈討論，不少網民對AI修復技術的準確性提出質疑，有人留言：「依家AI修復真係會改到成個人樣貌，難怪Ali要澄清」、「支持佳芯保護私隱，畢竟係細個時嘅相」。亦有粉絲表示：「無論點都支持Ali，希望佢金像獎攞獎！」、「母校集氣好溫馨，同學情真係好珍貴」。這次母校集氣事件雖然出現小插曲，但無損大家對李佳芯的支持和期待。