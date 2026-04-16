李佳芯母校突晒童年照為金像獎拉票 AI修復失真惹爭議 本尊現身解畫揭真相

金像獎頒獎典禮即將於本星期日舉行，憑《金童》首度入圍「最佳新演員」的李佳芯成為全城焦點！近日其已停辦的母校柴灣海星小學Facebook專頁突然發文集氣，更罕有公開Ali的童年校服照為她拉票。豈料這張「學生相」竟引來李佳芯本尊親自現身留言解畫，直指照片經AI修復後與真人樣貌相差太遠，已火速移除標籤保護個人資料，令網民議論紛紛！