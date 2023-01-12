李佳芯分手兩年藕斷絲連 陳炳銓商場偷望 借愛犬牽線 IG暗藏翻撻玄機

李佳芯（Ali）兩年前和拍拖七年的陳炳銓分手後，裙下之臣不少，就算緋聞一個接一個，李佳芯依然不為所動；最近有傳李佳芯與陳炳銓掟煲唔掟蓋，陳炳銓為見李佳芯一面就去商場偷望對方出席活動，李佳芯亦被發現在IG與陳炳銓有互動，當年一齊養的愛犬「豆豉」更成為他們之間的重要牽絆，翻撻真係唔出奇。