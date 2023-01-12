李佳芯分手兩年藕斷絲連 陳炳銓商場偷望 借愛犬牽線 IG暗藏翻撻玄機
李佳芯密切關注陳炳銓
李佳芯（Ali）與陳炳銓於2015年拍拖，二人為保私隱愛得非常低調，相戀以來一直被外間稱為「美女與野獸」，感情似是穩定，2021年李佳芯疑因男方不想結婚而導致分手。二人分開近兩年，最近李佳芯不時在陳炳銓個人IG點讚，不論最新(8日)上載Slamdunk漫畫、聖誕節聯歡晚會、到手寫劇本，李佳芯亦大方畀like，雖然沒有進一步公開留言溝通，但明顯是女方先採取主動，而陳炳銓好像睇穿對方心意，不時上載與李佳芯當年一齊養的愛犬「豆豉」照片，每次都標示為「豆豉遊街」，李佳芯看到昔日愛犬日常當然大派心心。
李佳芯IG感性留言
不難發現，已單身兩年的李佳芯近月在IG出po都好感性，日前她放了一輯非常cool的近照寫上「每刻都能成就彼此」，在2023來臨時，她又出po回顧去年寫上「生活給予了一片又片碎片，隨年年月月從心底拼砌出屬於自己的畫，因而完整」，她以零碎的2022年來作總結，這些文字都似有玄外之音，看來李佳芯正等待一個圓滿的結局。
陳炳銓偷望李佳芯解相思之苦
日前，李佳芯與陳自瑤及吳偉豪等人，在將軍澳商場為新劇《有種好男人》進行宣傳，有媒體發現陳炳銓疑似為一睹舊愛真身以一解思念，不惜混入人群中。當知道被在場記者發現後，陳炳銓便快速逃離現場飛奔往停車場取車離開。分手兩年，陳炳銓經常被發現孤家寡人出沒，連去年41歲生日正日亦被媒體發現是獨自吃飯慶祝。
李佳芯回復單身緋聞不斷
回復單身後的李佳芯緋聞接二連三，最新鮮是在個多月前，李佳芯見日本開關即飛到當地遊山玩水食好西，期間被遊客「野生捕獲」，指她與一名年約四十歲的型男撐枱腳歎和牛，二人更到訪輕井澤有拍拖勝地之稱的著名景點「雲場池」。事後李佳芯公開解釋：「疫情之前我都經常自己一個人去旅遊，今次我係自駕遊去唔同地方，去探唔同朋友。大家見到嗰個係香港朋友，亦唔係得佢一個，大家都知嗰個outlet好多香港人，見我冇乜打扮，仲戴帽刻意去遮，估唔到大家咁好奇。多謝大家關心同祝福，我拍拖嘅話，大家會知。」
女神愛才多過愛財
回港後，李佳芯又被發現與另一型男貼地撐枱腳，不過她否認自己是相中女主角，還不停反問記者，相中女子是否真的像自己？更有指「蟲草大王」陳恩德前年及動銀彈攻勢力追近一年都未能打動到女神芳心。有型又有錢從來都原不是女神杯茶，多年前李佳芯在訪問中曾談及自己鍾情另一半一定要有才華，和陳炳銓相知相戀7年亦印證是事實。事實上陳炳銓很努力寫劇本，還自設教室擔任戲劇導師，才華不斷遞升，再加上二人有7年的感情根基，與李佳芯翻撻不是夢。
李佳芯曾自爆分手導火線
李佳芯去年在黎諾懿監製及主持的《仨心友行 3》，聯同麥美恩、劉穎鏇大講女人經，當中李佳芯罕談與陳炳銓兩年前分手的真相，一直有指二人分手主因是男方不肯結婚，但李佳芯卻表示導火線與疫情有關，坦承雙方之間許多問題已醞釀多時，及後因疫情關係相處時間變長令問題浮面及必須正視，之後後與前男友陳炳銓自 2020年分手後「再見亦是朋友」，雙方至今更仍保持聯絡：「我好感恩用咗第二種方式同佢做朋友，去維繫番呢段感情……」
李佳芯自爆回復單身
20年初突然傳出李佳芯已經分手的消息，更有指Ali搬離跟男友同居的西貢獨立屋，獨自搬到紅磡服務式住宅居住。Ali曾解釋是因為方便拍劇才暫時搬離西貢寓所，陳炳銓亦強調二人一直有見面，李佳芯在活動上再次被問跟陳炳銓的「分訊」時，她回應自己向來都不愛公開講感情事，被問到現時是否單身，Ali就表示「呢刻單身」，因為現場只有她自己一人。
陳炳銓自我安慰
至於獨守愛巢的陳炳銓在分手邊緣原來一直努力箍煲，但都未能挽回女方的心。陳炳銓當時似乎心情低落，在IG上載一張已無路可走的碼頭石壆相，並留言道：「Can’t walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咪游囉！更好！）」字裏行間表現得非常無奈又帶點自我安慰，可惜Ali對帖文毫無反應。
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