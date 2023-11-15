40歲視后李佳芯疑繼續遭TVB雪藏 網民列3大證據質疑冇得去台慶
李佳芯Ali疑遭TVB雪藏網民列3大證據
李佳芯因為性格敢言，在無綫雪藏名單榜上有名，至19 年疑因被捲入政治風波而遭到無綫雪藏，《踩過界 2 》、《白色強人 2》、《寶寶大過天》、《星空下的仁醫》等劇集更被換角。去年李佳芯只有《有種好男人》一劇，其後被安排去做主持節目。早前Ali更要夥拍同樣是有線出身的周吉佩，一同主持新旅遊節目《日本18種住法》，堂堂視后不但要去日本體驗廉價住宿，連宣傳節目都冇份出席。嬲到爆嘅Ali粉絲更列出3大證據，力證Ali慘遭TVB雪藏！
證據1. 訪問讓C位畀周吉佩 無份出席宣傳節目
早前與周吉佩一齊出席《日本18種住法》記者會時，加入TVB 11年的Ali，竟然要讓出C位畀去年先剛加入TVB的周吉佩，堂堂視后竟然要企埋一邊。Ali除了訪問要企埋一邊，連宣傳節目都無份出席。明明為Ali同周吉佩共同拍攝的新旅遊節目，但就只得周吉佩單人匹馬上綜藝節目《獎門人》作宣傳，令不少Ali粉絲都戥佢感不值。
對上次現身《獎門人》已經係1年前
Ali對上一次上《獎門人》已經是1年前的舊事，當時沒有特別節目和劇集在手的Ali，靠黎諾懿高海寧帶挈亮相《獎門人》。而以宣傳名義上綜藝節目，就已經是2年前現身《思家大戰》宣傳《智能愛人》。
證據2. 節目巡禮、YouTube官方頻道都無影
TVB每年都有幾個固定大型節目，全台大小藝人都會齊齊現身大曬冷，其中兩個最具代表性的節目，就必定要數《無綫節目巡禮》和《萬千星輝賀台慶》2個節目。雖然無戲拍，但有旅遊節目在手的Ali，竟然無出席今年《無綫節目巡禮》，11月19日舉辦的《萬千星輝賀台慶》都似乎不會有影，網民都指Ali花旦之位疑似不保！此外，為了慶祝TVB台慶，由視帝視后開始，到上位小生、小花，就連普通藝員都有拍片祝TVB生日快樂，唯獨視后Ali無影。
證據3. 李佳芯上年台慶遭打格
去年無綫55週年台慶中，為了照顧內地的觀眾，TVB官方微博亦有直播紅地氈的盛況。可是一到李佳芯和陳展鵬一起行紅地氈是，原本直播得好地地，TVB官方微博以及埋堆堆APP直播突然切走兩人的畫面，換上劇集的宣傳片，令一班內地網民看到一頭霧水，直至2人行完紅地氈，直播APP才恢復正常紅地氈直播畫面。
李佳芯台慶慘被打格「被消失」
除此之外，連到台慶節目開始之後，李佳芯亦頻頻「被消失」。在《香港小姐再競選》環節中，有份擔任評審的李佳芯坐在朱麗晨和袁偉豪中間。但在內地轉播畫面中，其他藝人都冇事，偏偏就係得李佳芯被打格，只露出雙手！
連個名都竟然變敏感詞
一班內地網民看到李佳芯多次被Cut走，都紛紛在直播APP留言問是否出現什麼問題，但卻發現連「李佳芯」三個字都成為敏感詞，每當網民想發出「李佳芯」三字的時候，屏幕就會顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」。
近年內地官方都會嚴格禁止「劣跡藝人」曝光，所以各大電視台都會將某些藝人的鏡頭打格處理。不少網民都為李佳芯被內地直播多次「被消失」而感到奇怪，並且才猜測是跟她過去的言論有關。
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