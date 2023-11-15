40歲視后李佳芯疑繼續遭TVB雪藏 網民列3大證據質疑冇得去台慶

40歲的李佳芯（Ali）自從去年拍完劇集《有種好男人》後就一直沒有新劇拍，近日更要夥拍同為有線出身的周吉佩，一同主持新旅遊節目《日本18種住法》，堂堂視后要去日本體驗廉價住宿已經夠慘，網民更發現連上綜藝節目宣傳都飛走Ali，令人質疑TVB依然封殺她，並列出3大證據！