慈善星輝仁濟夜 | 李佳芯為慈善獻聲繼續魔音 罕有回應復合傳聞
李佳芯為慈善獻聲繼續魔音
李佳芯昨日（14日）在《慈善星輝仁濟夜》大開金口，獻唱林奕匡的歌曲《一雙手》為慈善騷打開序幕。鮮有在公開場合獻唱的李佳芯雖然台風十足、表現淡定，音準方面亦進步不少，但如果要擺脫「魔音」的稱號，就似乎還是需要多花努力了！
網民都幫唔落：上天是公平的
「零死角」加上「零負評」的女神李佳芯大開金口，引來大批網民熱議。網民們紛紛表示今次真係幫唔落，又留言道：「上天是公平的」、「明白佢唔係唱歌出道，但個Key比原唱仲低左幾度」、「一様係唔好聽，只是係極級同還能接受嘅分別」、「平心而論佢⋯⋯未達到「好聽」的程度囉」等。
人美可惜聲不甜 每次開口唱歌都震撼觀眾
李佳芯（Ali）2017年元旦在一次商場演出中獻唱了一首《小幸運》，結果被網民狠批她五音不全及咬字不清，仲話佢係唱緊《小噩夢》。在2020年她在《流行經典50年》再挑戰獻唱《幸運是我》，依然一開口就震撼觀眾，不少觀眾留言表示：「魔音真不是浪得虛名，唱成咁都夠膽上台表演，勇氣可嘉。」
罕有回應復合傳聞：做到朋友咪做
早前有報道指李佳芯在出席《有種好男人》宣傳活動時，舊愛陳炳銓在現場遠處觀察舊愛，再加上兩人在社交平台上亦會互相讚好對方帖文，令外界都好奇兩人是否將會復合。對於此復合傳聞，李佳芯昨天亦有罕有作出回應。
李佳芯對感情隨緣
李佳芯表示自己並不是只like陳炳銓的帖文，身邊朋友上傳的帖文都會like，所以並不是特別的事情。李佳芯亦指兩人雖然已經分手，但因為有共同的朋友，所以一直有保持聯絡。她坦言假如兩人有緣份能夠繼續維持朋友關係的話，會順其自然繼續做朋友，但不會刻意逼自己去同其他人做朋友。李佳芯最後補充說認為每個人處理感情的方法都不一樣，自己對感情方面一直比較隨緣。
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