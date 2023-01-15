慈善星輝仁濟夜 | 李佳芯為慈善獻聲繼續魔音 罕有回應復合傳聞

「零死角女神」李佳芯昨日（14日）上《慈善星輝仁濟夜》為慈善獻聲，大唱林奕匡的歌曲《一雙手》。一直有「魔音」之稱的李佳芯，雖然進步不少，但依然未能擺脫魔音之名，網民都紛紛留言表示：「果然上天是公平的。」