麻雀樂團｜李佳芯高EQ回應李思捷惡搞扮「智能雪人」反諷讚TVB「開明咗」
李佳芯新劇與譚俊彥發展感情線
李佳芯在分享角色時透露，監製對她的角色有獨特的定義：「監製就形容佢係一個女漢子，有柔弱同埋剛強嘅一個人，同譚俊彥嘅關係都幾close，由細到大都認識。」她還提到與譚俊彥之間的感情戲份，並留下懸念：「好close嘅關係，最後會唔會發展更加多，就要等觀眾自己睇。」
李佳芯認為李思捷扮「智能雪人」：公司開明咗
李佳芯聽聞李思捷在TVB新綜藝節目《福祿壽訓練學院》中扮演「智能雪人」一角，對此她表示：「我有聽佢哋啱啱講，不過我自己冇睇。咁我覺得如果公司攞返呢樣嘢嚟開玩笑，證明我哋公司開明咗開通咗。」對於李思捷節目中的一句「如解凍，請講解凍」，這句話被網民解讀為對李佳芯的戲謔，她則回應：「呢樣嘢近呢幾年都聽過，我每一次出嚟每一次都問，都係答同樣嘅嘢，但其實都見到我。」她重申，觀眾們最重要的是能再次見到她的演出。
李佳芯高EQ回應：都OK
提到李思捷在節目中的換衫場面，李佳芯笑言：「劇情上我都有打格仔，佢食返呢樣嘢都OK！」她表示不會因此而對李思捷有任何不悅，並透露了一段小插曲：「唔知佢嗰日係咪拍攝，佢嗰日見到我就即刻有口難言，話有啲嘢好想同我講，但係又唔講得，咁我終於明白點解佢會咁樣，原來佢係想玩一個咁樣嘅主題。」
李佳芯回應職訓局事件
對於早前作為嘉賓出席活動時發生的職訓局事件，李佳芯表示她已經放下了這件事：「嗰一次我就去一個戲劇上嘅分享，之後我都冇理咁多就繼續工作，每個部門都有自己處理方法，我自己就唔去評論。」她顯示出對這類事件的專業態度，並強調將注意力集中在未來的工作上。
李佳芯擔任職訓局嘉賓被「強行P走」
有網民昨晚在Facebook群組「文人多說話」發文，上載了一些Ali被「強行P走」的照片原圖及修改後的照片。留言中提到，李佳芯當天去了vtc（「香港職業訓練局」）的講座。
vtc帖文已刪除 網民：真係好唔尊重人
而vtc的Facebook專頁前後共發佈了兩次帖子，第一次帖子在大約半小時後被刪除，第二次帖子中李佳芯被人做了P圖。除了Ali之外，同場的林家棟也是嘉賓之一，但是他並沒有被P走。而不少網民發現此事後打算去該帖文一晤究竟，但該帖文已刪除。
對於Ali被消失一事，不少網民留言指：「真係好唔尊重人，請人去做嘉賓，偏偏又要P走人！」、「係咪表示vtc會開班教photoshop?」、「 原post 都刪埋⋯⋯」、「兩張唔同相嚟」、「成件事其實好L肉酸」、「好肉酸好小家」。
職訓局：導致引起不必要的誤會
職訓局官方在下午回應事件：
香港專業教育學院 （IVE）青衣院校昨日舉行活動，資深演員林家棟及李佳芯擔任主講嘉賓，分享事業發展經歷，期望啟發及勉勵同學積極開拓人生道路。 IVE(青衣) 與主講嘉賓認同分享會帶出正面信息，啟迪同學，亦得悉未有就公布活動訊息的安排詳細溝通，導致引起不必要的誤會。院校會總結經驗，以完善日後活動安排。
TVB台慶2023｜李佳芯近鏡即打格
李佳芯繼前年台慶在內地平台被打格後，去年又梅開二度再次被打格。在微博「埋堆堆」的帳號中，當陳慧嫻演唱《回家》時，她身後的藝人會分批上前亮相。雖然遠鏡時李佳芯看似安全出鏡，但是當鏡頭拉近她時，李佳芯的靚樣瞬間就被打格，連出鏡的機會都冇！而打格的突兀畫面亦引起疑問，令不少網民留言問被打格的人是誰。
當訪問時被問及外間有傳她未必出席台慶時，李佳芯表示：「呢個事實（自己現身台慶）就已經係一切」。而對於會否擔心被打格時，李佳芯大方表示：「冇諗咁多，同埋仲有約係身，公司生日一定會出席同支持」，表現十分大方。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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