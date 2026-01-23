李佳芯簽約8億電影王國！幕後功臣竟是前港姐富貴老公

前TVB視后李佳芯離巢一年後終於迎來事業第二春！43歲的Ali正式簽約飲食界商人黃浩旗下電影公司，一口氣簽定三部電影合約，成為黃浩8億港元電影王國的頭炮女星。更令人意外的是，促成這次合作的幕後功臣竟然是前港姐徐菁遙，她主動向老公黃浩推薦Ali，大讚其演技出色值得投資。