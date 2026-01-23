李佳芯簽約8億電影王國！幕後功臣竟是前港姐富貴老公
徐菁遙做媒人成功撮合黃浩簽Ali
黃浩接受訪問時大方承認與李佳芯的合作，並透露全靠太太徐菁遙（前名徐淑敏）穿針引線。黃浩表示：「係Suki（徐菁遙）提議搵佢嘅，咁我之前都有睇過佢TVB啲戲，覺得佢演技好好，跟住我就叫余銘康搵李佳芯。我帶佢見咗三個我會投資電影嘅導演，三個導演都好鍾意Ali，所以就簽佢三套先。」黃浩早在TVB時期已留意Ali的表現，認為她演技出色且氣質獨特，當決定發展電影生意時便第一時間向她招手。
黃浩遠赴馬來西亞親自會面展誠意
為了顯示合作誠意，黃浩去年7月更親自遠赴馬來西亞與正在當地拍攝劇集《義和》的Ali見面詳談。黃浩回憶：「我舊年七月同馬楚成導演喺馬來西亞睇鏡嗰時都見咗Ali，傾咗好耐。我投資夏永康嗰套韓國同新加坡拍攝電影都確認用Ali。」這次會面為雙方後續合作奠定了良好基礎，Ali對黃浩的電影計劃表現出濃厚興趣，雙方一拍即合達成三部電影的合作協議。
李佳芯台中開鏡新戲正式進軍影壇
昨日（1月22日）李佳芯驚喜現身台中，出席新戲《哥哥可以跟我打勾勾嗎》開鏡儀式，黃浩投資的新亞影視股份有限公司亦為該戲出品公司之一。Ali在戲中與法國籍台灣演員法比歐演夫妻檔，她受訪時透露事前瘋狂在腦中演練，思考如何與兒童演員互動建立默契。為了培養夫妻間的角色默契，Ali與法比歐在進組前一天進行默契訓練和肢體熟悉練習等準備工作。該戲預計於農曆年前完成拍攝，今年底正式上映。
黃浩8億港元打造電影王國逆市而上
黃浩為前TVB藝人徐菁遙老公，出身飲食業界的他早年轉投傳媒界多次投資傳媒公司。去年有報道指黃浩將牽頭美國、香港及新加坡成立電影基金，據稱涉及投資超過一億美元（近8億港幣），合作夥伴更包括環球性及日本三大影業集團之一。面對香港電影市場被形容為「超級寒冬」的現況，黃浩卻充滿信心表示：「我睇好香港電影市場，其實我係投資好嘅內容，只要內容好就一定有人睇，因為我想支持香港，香港電影而家係好低迷。」
網民熱議Ali轉戰大銀幕前景看好
消息傳出後，網民紛紛為Ali感到高興，認為她終於找到合適的發展平台。有網民留言：「Ali演技真係好，離開TVB反而有更好發展機會！」亦有粉絲表示：「期待睇到Ali喺大銀幕嘅表現，佢絕對有實力做電影女主角！」不少觀眾對黃浩願意在電影寒冬中大手筆投資表示讚賞，認為這種逆市投資精神值得支持，同時期待Ali能在電影界闖出一片天地，證明TVB視后的實力不容小覷。