39歲李佳芯女神大解放 主持節目大講敏感話題：比Juicy更濕潤

39歲的李佳芯（Ali）早前被指有劇唔拍嫌辛苦，寧願轉型做主持，與黃庭鋒主持MyTV SUPER最新原創綜藝節目《夢中．情．人》。在最新一集李佳芯邀請其好友Fannie分享發春夢的經歷，平時斯斯文文的李佳芯原來亦有open一面，她不停追問其好友當時的情形，更以「比Juicy更濕潤」來形容這件事。