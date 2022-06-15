39歲李佳芯女神大解放 主持節目大講敏感話題：比Juicy更濕潤
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39歲的李佳芯（Ali）早前被指有劇唔拍嫌辛苦，寧願轉型做主持，與黃庭鋒主持MyTV SUPER最新原創綜藝節目《夢中．情．人》。在最新一集李佳芯邀請其好友Fannie分享發春夢的經歷，平時斯斯文文的李佳芯原來亦有open一面，她不停追問其好友當時的情形，更以「比Juicy更濕潤」來形容這件事。
李佳芯做主持大解放
李佳芯在最新一集《夢中．情．人》完全是展現另一個Ali，這集主要圍繞講春夢與綺夢，李佳芯邀請了其好友Fannie現身說法，當年在夢中與鄭伊健一夜纏綿，Fannie：「嗰個綺夢就係發生喺10幾年前，嗰時我同一個明星發生咗個綺夢，而清澈度就好似4K咁高質嘅畫面。最奇怪係我對嗰位明星，冇咩特別愛好，第二日一起身突然覺得咁正，唔得呀，我一定要搵返佢啲戲同歌嚟聽。」
李佳芯肉緊追問細節
Fannie說時一臉害羞，更指起身時感到好滿足，好想再延續個夢，而身旁的李佳芯就聽得好肉緊，仲不停追問：「即係你有高潮嘅？有經過歷晒，有五官感受？（姿勢呢？）我哋好仔細，就係傳統男上女下？冇轉過姿勢？」李佳芯又問Fannie：「你係咪會主動要求性行為？會唔會要求男友，我好想要？或者頻密程度係幾多？」入行多年的李佳芯一直保持女神形象，說話與行徑都看似保守，真係估唔到一講起這些話題會令她釋放真正的自己。
去片！睇Ali講敏感話題-綺夢
李佳芯唔拍劇做主持一樣咁搶鏡，不過如果肯分享多些自己的經驗會更加吸引囉！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]無綫、[email protected]資料或影片來源：[email protected]無綫
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