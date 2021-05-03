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李佳芯女神育成之路 未紅前絕密靚相曝光 超抵諗親切實錄

東方新地 - 娛聞

由節目主持做到視后的李佳芯（Ali），想當年未做Cable主持前，已經是旅遊記者熱門選用的Model，更多次成為《新假期》的封面女郎。當年李佳芯不單止上山下海，最勁甚至去過南極，計起來仲早過旅遊大師兄洪永城兩年！即刻同大家回顧下Ali的女神初育成之路！

編輯：東方新地｜原文：新假期｜圖：新傳媒圖片庫

李佳芯
李佳芯Ali十多年前已多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！

李佳芯 多次獻身《新假期》

李佳芯Ali自2012年由收費電視轉到大台後，演姣精、演被人強姦演得又放又好戲，到2016年已在無綫《萬千星輝頒獎典禮2016》取得飛躍進步女藝員，2017年更憑《與諜同謀》和《踩過界》兩部劇集打低胡定欣和宣萱取得大馬視后「我最愛TVB女主角」獎，成為首名奪得「飛躍進步女藝員」僅兩年就獲封視后的女藝人。原來未紅前的Ali在旅遊記者界已經頗出名，出名肯捱肯搏好相與，大約十多年前已多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！以下的封面同內容，眼利網民又記唔記得先？

李佳芯
由收費電視主持，轉到大台做是非精，再由情婦角色做到入屋，全靠呢副煞食笑容。
李佳芯
Ali在劇集《踩過界》中變身豪放大法官，其實她以前出trip都已夠放，健康Bikini碎料啦！

01｜當Model第一次 走勻全台灣影婚照（2005年）

12年前的Ali剛投身Model界（當年𡃁模呢個term仲未出現！），還未做有線主持，第一次同《新假期》出Trip，人生第一次的婚紗相就要走勻全台灣影。當年的妝髮造型今日睇起上來當然娘味十足，不過當年唔興過份的Photoshop、唔興假眼睫毛和大眼仔，Ali 靚樣同今時今日差唔多，證明靚樣真材實料啦！

李佳芯
影靚相彈性要高，見到條公路都可影一餐，Ali 一樣配合到。
李佳芯
李佳芯Ali首次為《新假期》拍封面，就穿起嫁衣！（307期｜2005年7月出版）
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當年仲興嘅Sammi式幼眉、無大眼仔、無粗黑眼線，天然無添加都已夠靚！

攀山涉水擺甫士

影過婚紗相的人就知，靚相一般在兩日內瘋狂影晒；Ali在拍攝期間要著住婚紗攀山涉水、公路狂奔：爬上台南的七股鹽山、在青青農場拍攝薰衣草和野花遍地的場景，忍受38度高溫及長期暴曬的折磨。

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七股鹽山的鹽堅硬巉手，Ali著住婚紗爬上去影相都唔易。
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以為影靚婚紗相好輕鬆? Ali踩住泥都一樣交足戲。

當年的記者憶述，拍攝當日台北天氣驟晴驟雨，拍攝團隊只好躲在車內，待雨停時Ali立刻跑出車影，影不到兩三張又下雨了，又要躲起來。如是者，跟天公玩足一整天躲貓貓。Ali都以專業態度面對，第一次出Trip，其實好難得！

李佳芯
拍攝時38度的高溫、又時晴時雨，Ali 坐埋一邊整理妝髮都無黑面。
李佳芯
呢張相Ali應該都唔想睇返！

翻閱2005年的陳年舊雜誌，當年記者好鍾意寫詩，而影相的攝影師亦好鍾意Model頭戴一大朵花（利申那位是台灣婚攝公司的攝影師）。

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當年影相的台灣攝影師好鍾意在Model頭上戴上一大朵花。
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去到墾丁海邊叫Ali同臨記「老公」耍親熱，絕無托手踭！

02｜天寒地凍 沖繩追櫻（2007年1月）

為了向廣大的讀者報導日本的櫻花情報，《新假期》記者往往要帶同Model 提早出發。去完台南的1年半後，Ali跟《新假期》記者2007年1月出發到沖繩，在短短5日拍攝時間內要影櫻花、又要影海邊Resort。當年的記者指，那時候Ali已經是模特兒界的女神，但過程雖然辛苦捱凍，一樣好影無架子有交帶。

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1月出發沖繩影櫻花，其實仍凍，但為咗封面靚，赤膊捱凍仲笑容燦爛！（390期｜07年2月出版）
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其實當時花期未到，只得間唔中有一、兩棵開了櫻花的樹，Ali獨個兒爬入山谷花叢扮晒全部花花世界，上山落水無怨言，工作態度一流。

春寒扮初夏 背心短裙頂硬上

1月的沖繩還是冬天，只有10度的低溫，但為了畫面好看，拍攝時全程要穿上春裝，背心短裙，女神一樣拍心口頂硬上，抵讚！

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繼續是招牌燦爛笑容，邊個會估到Ali今時今日會做到咁奸嘅角色！
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在櫻花祭中童真的一面，背後其實凍到震！

白滑背脊第一露！

要知道旅遊記者去一個Trip唔只返一隻稿，當年1月已經要去影Resort，你估下呢間無人曬太陽嘅Resort，當時有幾咁凍？就係咁，Ali首次露出了白滑背脊畀《新假期》同廣大讀者。

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咪睇女神個靚背脊就以為影Resort 好爽，鏡頭背後不知幾凍！（396期｜07年4月出版）
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只可惜Ali的泳衣照唔多，而且張張都好Wide，旅遊雜誌嘛，睇景舒服重要過睇人啦，唔通張張相叫Model舉高手又踢腳咩？

Follow Ali to…

去到海邊resort，蔚藍海岸耍脾氣，時晴時雨，大風，陰陰涼，女神毫不扭擰，要著bikini落水永不say no。最正係去到海邊，攝影師為滿足親近女神欲望，情不自禁，影了一大堆拖住著得性感嘅Ali女神隻手踏浪的相呀，咦，拖手相，咪仲早過instagram手拖手遊世界的 #FollowMeTo情侶Murad Osmann！

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放開個女仔！攝影師的拖女神相，係咪要畀嬲先？！
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睇真啲當年雜誌個版面，Ali張相只係出咗手心咁大咋，仲細過同頁的豬頭！

03｜無P圖！早過男神勇闖南極（07年11-12月）

翻查資料，當時的Ali未做主持，但當時在Model 界她都多見報，算搶手貨。原來女神仲早過洪永城兩年去南極拍攝（編按：洪永城在NowTV年代曾以幕後身份，與黃貫中前往南極拍攝《一個地球》），係咪威先！

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好多人問張相係咪Key，當年《新假期》美術部主管確認，只得左邊放大嘅企鵝有做手腳，輯相真係去咗南極登岸影㗎！（435期｜08年1月出版）
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有相為證，真係有企鵝㗎南極！

辛苦捱到去極地

咪以為去極地就好爽皮，其實要坐足兩日半的飛機，由香港飛荷蘭落阿根廷，幾乎環遊全球，然後再捱30個鐘的船程⋯⋯聽到都想準備嘔吐袋。坐郵輪入南極，大浪到有如坐足兩日海盜船，而且南極天氣變幻莫測，能否如期登岸也需聽天由命。所以，女神每日就像飛虎隊般，隨時候命。

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隨時候命！女神日日整裝待發出發影相都無怨言。
李佳芯
話說前往南極大風大浪，每日都嘔幾次，郵輪廁所的骰，女神高挑身型都要屈就下。
李佳芯
當年去南極的郵輪不是豪華郵輪，得上下格床，Ali都要影一餐！

自備企鵝拍Selfie

去南極當然想睇企鵝，但為保護牠們，規矩講明必須跟企鵝保持最少五米距離，以免影響企鵝的生活。唔知係咪女神太靚（定手上的企鵝公仔？），對人類已沒有戒心的企鵝們也會自動走近，又或乖乖站在附近任影唔嬲。

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如果當年有IG，女神呢張相應該爆晒Like。
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要坐雪地等企鵝埋位影相，Ali投入又無怨言！
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影咗幾日，突然放晴，一聲令下再影，Ali保持專業即瞓落雪上。
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據知登岸時Ali 忘記帶銀包，南極之行的紀念品大概只有postcard。

陰公！出場少過企鵝

揭返當年本雜誌，今次南極之旅Ali出場位主要在封面，文中幾乎只有冰山大相同企鵝相，當同船嘅大陸客都有full page赤祼照一大張，Ali只獲得細碎行行企企食飯典床版面，好在呢輯相出土了，否則政府圖書館都睇唔返！

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Opening只得半身退地人。
李佳芯
企鵝都有一個Spread啦！

04｜終極一脫 三點式玩斐濟（09年）

雖然Ali 沒有好似一般𡃁模出寫真集，平日出席大台活動都鮮有走性感路線，不過09年女神其實不介意健康性感，和《新假期》去斐濟時，就大曬Bikini ＋長腿。

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去到斐濟陽光與海灘，封面無Bikini，但內裡有不少健康性感照。（519期｜09年8月出版）
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睇住靚景浸浴，當然夠晒歎。
李佳芯
望住包毛巾的女神，唔准心邪呀！
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話說私人別墅的泳池足有270度的海景，靚人靚景！
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極罕之長腿！

又到揭雜誌時間，斐濟出名陽光海灘，配上Ali同樣燦爛的笑容，你估下呢張拋花球青春少艾相出咗幾大版？

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青春無敵的Ali，比現在多了份清澀感。
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大家搵唔搵到Ali响邊呢？佢輸咗畀搽泥鬼妹！！！
李佳芯
不過睇返斐濟的稿，其實Ali出場已經多過之前去南極㗎喇！

05｜跟水哥達人遊澳洲（09年7月）

2009年的Ali 已經成為有線主持，主持《體育王》，被網友追捧為「體育女王」，知名度已大大提升；《新假期》難得就到檔期邀請李佳芯去斐濟，同一個Trip順便Part埋飲食達人紀曉華Walter Kei，去埋澳洲塔斯曼尼亞歎世界食好西。

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封面上Ali畀Walter勁搶戲！（517期｜09年8月出版）
Ali 李佳芯
Ali 跟住紀曉華飲飲食食，仲學到不少下廚心得。
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回到Ali未紅時，成個Trip都做水哥下把，一齊搞笑。
李佳芯
美食稿當然要影食嘢相！

當時去採訪的旅遊記者回憶，話說採訪塔斯曼尼亞東岸蠔場時，位處南半球的塔斯曼尼亞正入冬，到訪之時白天只有8-10℃，天寒地凍，Ali 和紀曉華都要著上「賣漁勝」裝束落水。咁嘅情況下正常人都會嗌凍，但當時人氣已不俗的Ali 毫無嗌辛苦怕凍的，震住都快手開工。

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落水得幾度，女神笑容依然燦爛，襟撈！
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咁大盤蠔勁抵食！
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見到可愛的Tasmania Devil，Ali 都忍唔住露出可愛樣。
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對住細路，攝影師要捉Ali自然神情話咁易。
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入得廚房的Ali今次做了紀曉華的小助手。
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Cooking class上Ali堅有幫手，唔係扮嘢影相等導演喊Cut㗎！

06｜意大利慢食、揸靚車之行（08年5月）

跟住《新假期》出Trip，真係為女神帶來好多難忘的時刻，好似08年的意大利都靈、五漁村之旅，女神就連續兩星期登上《新假期》封面。

李佳芯
意大利五漁村的繽紛小屋，加埋女神食雪糕，靚！（455期｜08年5月出版）
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坐在經典中的經典Alfa Romeo Spider 1600老爺車之中，在意大利最美麗的托斯卡納（Tuscany）山地飛馳，羨慕死人！（456期｜08年6月出版）

今次意大利之旅，Ali跟著記者採訪拍攝Alfa Romeo的四天古董車托斯卡納豪華自駕遊，當年都索價2千歐羅！不過坐在經典的Alfa Romeo Spider 1600老爺車，駛過一片片鮮黃油菜花田，穿梭於一字排開的柏樹之間，享受頭髮被風吹起的感覺⋯⋯好屈機呀！

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意大利鄉郊靚景處處，有老爺車加俊男美女，輕易構成靚相。
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呢個封面位加上香車和美人，絕配呀！
李佳芯
開車途中遇上羊群，造就成為當年的封面。
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成隊Alfa Romeo老爺車車隊，就如皇帝出巡一樣，陣容強大，連當地人都覺得好奇。

意大利的五漁村（Cinque Terre）近年成為亞洲人的熱門之選，女神當年去到，除了學習地中海人悠閒步伐，在漁村影靚相，仲有機會大嚼當地海鮮同松露。

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要知道旅遊記者出Trip無化妝隨團，咁近影大頭相，睇得出Ali幾乎零瑕疵！
李佳芯
出Trip成日面對住成櫃甜點、朱古力，女神都係Keep得咁好。
李佳芯
五漁村勁多靚景位，影足幾粒鍾Ali都保持專業！
李佳芯
都靈大教堂前的Ali 好搶眼。

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