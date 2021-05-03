李佳芯女神育成之路 未紅前絕密靚相曝光 超抵諗親切實錄
編輯：東方新地｜原文：新假期｜圖：新傳媒圖片庫
李佳芯 多次獻身《新假期》
李佳芯Ali自2012年由收費電視轉到大台後，演姣精、演被人強姦演得又放又好戲，到2016年已在無綫《萬千星輝頒獎典禮2016》取得飛躍進步女藝員，2017年更憑《與諜同謀》和《踩過界》兩部劇集打低胡定欣和宣萱取得大馬視后「我最愛TVB女主角」獎，成為首名奪得「飛躍進步女藝員」僅兩年就獲封視后的女藝人。原來未紅前的Ali在旅遊記者界已經頗出名，出名肯捱肯搏好相與，大約十多年前已多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！以下的封面同內容，眼利網民又記唔記得先？
01｜當Model第一次 走勻全台灣影婚照（2005年）
12年前的Ali剛投身Model界（當年𡃁模呢個term仲未出現！），還未做有線主持，第一次同《新假期》出Trip，人生第一次的婚紗相就要走勻全台灣影。當年的妝髮造型今日睇起上來當然娘味十足，不過當年唔興過份的Photoshop、唔興假眼睫毛和大眼仔，Ali 靚樣同今時今日差唔多，證明靚樣真材實料啦！
攀山涉水擺甫士
影過婚紗相的人就知，靚相一般在兩日內瘋狂影晒；Ali在拍攝期間要著住婚紗攀山涉水、公路狂奔：爬上台南的七股鹽山、在青青農場拍攝薰衣草和野花遍地的場景，忍受38度高溫及長期暴曬的折磨。
當年的記者憶述，拍攝當日台北天氣驟晴驟雨，拍攝團隊只好躲在車內，待雨停時Ali立刻跑出車影，影不到兩三張又下雨了，又要躲起來。如是者，跟天公玩足一整天躲貓貓。Ali都以專業態度面對，第一次出Trip，其實好難得！
翻閱2005年的陳年舊雜誌，當年記者好鍾意寫詩，而影相的攝影師亦好鍾意Model頭戴一大朵花（利申那位是台灣婚攝公司的攝影師）。
02｜天寒地凍 沖繩追櫻（2007年1月）
為了向廣大的讀者報導日本的櫻花情報，《新假期》記者往往要帶同Model 提早出發。去完台南的1年半後，Ali跟《新假期》記者2007年1月出發到沖繩，在短短5日拍攝時間內要影櫻花、又要影海邊Resort。當年的記者指，那時候Ali已經是模特兒界的女神，但過程雖然辛苦捱凍，一樣好影無架子有交帶。
春寒扮初夏 背心短裙頂硬上
1月的沖繩還是冬天，只有10度的低溫，但為了畫面好看，拍攝時全程要穿上春裝，背心短裙，女神一樣拍心口頂硬上，抵讚！
白滑背脊第一露！
要知道旅遊記者去一個Trip唔只返一隻稿，當年1月已經要去影Resort，你估下呢間無人曬太陽嘅Resort，當時有幾咁凍？就係咁，Ali首次露出了白滑背脊畀《新假期》同廣大讀者。
Follow Ali to…
去到海邊resort，蔚藍海岸耍脾氣，時晴時雨，大風，陰陰涼，女神毫不扭擰，要著bikini落水永不say no。最正係去到海邊，攝影師為滿足親近女神欲望，情不自禁，影了一大堆拖住著得性感嘅Ali女神隻手踏浪的相呀，咦，拖手相，咪仲早過instagram手拖手遊世界的 #FollowMeTo情侶Murad Osmann！
03｜無P圖！早過男神勇闖南極（07年11-12月）
翻查資料，當時的Ali未做主持，但當時在Model 界她都多見報，算搶手貨。原來女神仲早過洪永城兩年去南極拍攝（編按：洪永城在NowTV年代曾以幕後身份，與黃貫中前往南極拍攝《一個地球》），係咪威先！
辛苦捱到去極地
咪以為去極地就好爽皮，其實要坐足兩日半的飛機，由香港飛荷蘭落阿根廷，幾乎環遊全球，然後再捱30個鐘的船程⋯⋯聽到都想準備嘔吐袋。坐郵輪入南極，大浪到有如坐足兩日海盜船，而且南極天氣變幻莫測，能否如期登岸也需聽天由命。所以，女神每日就像飛虎隊般，隨時候命。
自備企鵝拍Selfie
去南極當然想睇企鵝，但為保護牠們，規矩講明必須跟企鵝保持最少五米距離，以免影響企鵝的生活。唔知係咪女神太靚（定手上的企鵝公仔？），對人類已沒有戒心的企鵝們也會自動走近，又或乖乖站在附近任影唔嬲。
陰公！出場少過企鵝
揭返當年本雜誌，今次南極之旅Ali出場位主要在封面，文中幾乎只有冰山大相同企鵝相，當同船嘅大陸客都有full page赤祼照一大張，Ali只獲得細碎行行企企食飯典床版面，好在呢輯相出土了，否則政府圖書館都睇唔返！
04｜終極一脫 三點式玩斐濟（09年）
雖然Ali 沒有好似一般𡃁模出寫真集，平日出席大台活動都鮮有走性感路線，不過09年女神其實不介意健康性感，和《新假期》去斐濟時，就大曬Bikini ＋長腿。
又到揭雜誌時間，斐濟出名陽光海灘，配上Ali同樣燦爛的笑容，你估下呢張拋花球青春少艾相出咗幾大版？
05｜跟水哥達人遊澳洲（09年7月）
2009年的Ali 已經成為有線主持，主持《體育王》，被網友追捧為「體育女王」，知名度已大大提升；《新假期》難得就到檔期邀請李佳芯去斐濟，同一個Trip順便Part埋飲食達人紀曉華Walter Kei，去埋澳洲塔斯曼尼亞歎世界食好西。
當時去採訪的旅遊記者回憶，話說採訪塔斯曼尼亞東岸蠔場時，位處南半球的塔斯曼尼亞正入冬，到訪之時白天只有8-10℃，天寒地凍，Ali 和紀曉華都要著上「賣漁勝」裝束落水。咁嘅情況下正常人都會嗌凍，但當時人氣已不俗的Ali 毫無嗌辛苦怕凍的，震住都快手開工。
06｜意大利慢食、揸靚車之行（08年5月）
跟住《新假期》出Trip，真係為女神帶來好多難忘的時刻，好似08年的意大利都靈、五漁村之旅，女神就連續兩星期登上《新假期》封面。
今次意大利之旅，Ali跟著記者採訪拍攝Alfa Romeo的四天古董車托斯卡納豪華自駕遊，當年都索價2千歐羅！不過坐在經典的Alfa Romeo Spider 1600老爺車，駛過一片片鮮黃油菜花田，穿梭於一字排開的柏樹之間，享受頭髮被風吹起的感覺⋯⋯好屈機呀！
意大利的五漁村（Cinque Terre）近年成為亞洲人的熱門之選，女神當年去到，除了學習地中海人悠閒步伐，在漁村影靚相，仲有機會大嚼當地海鮮同松露。