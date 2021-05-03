李佳芯女神育成之路 未紅前絕密靚相曝光 超抵諗親切實錄

由節目主持做到視后的李佳芯（Ali），想當年未做Cable主持前，已經是旅遊記者熱門選用的Model，更多次成為《新假期》的封面女郎。當年李佳芯不單止上山下海，最勁甚至去過南極，計起來仲早過旅遊大師兄洪永城兩年！即刻同大家回顧下Ali的女神初育成之路！

編輯：東方新地｜原文：新假期｜圖：新傳媒圖片庫