李佳芯出雪櫃親證情緒曾受困擾 唔扭計賣口乖等公司開《智能愛人2》

被封無綫「零負評女神」的李佳芯Ali自去年拍完《有種好男人》已一年冇拍劇，有指被放入雪櫃冇運行，而她亦曾懶懶閒放長假。日前李住芯再以myTVSUPER代言人身份出席7周年活動，突然變得積極賣口乖表示恨拍《智能愛人2》，一切等公司安排，仲承認曾經有情緒困擾不過已經冇事，將會主持一個健康節目，睇嚟女神雪得耐都係時候要跪低？