李佳芯大馬出show比後輩嚇到「定格」 原圖狀態極好 40歲依然少女味十足

現年40歲的李佳芯（Ali）近年屢次傳出被TVB雪藏的消息，自從去年播出的《絕世好男人》之後，也甚少看到李佳芯再推出新作品。而最近李佳芯終於出現，她現身馬來西亞參與慈善活動，但是竟被同場的大馬藝人嚇到「定格」，令粉絲紛紛表示心痛女神被嚇親！