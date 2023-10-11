李佳芯 ali

李佳芯大馬出show比後輩嚇到「定格」 原圖狀態極好 40歲依然少女味十足

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現年40歲的李佳芯（Ali）近年屢次傳出被TVB雪藏的消息，自從去年播出的《絕世好男人》之後，也甚少看到李佳芯再推出新作品。而最近李佳芯終於出現，她現身馬來西亞參與慈善活動，但是竟被同場的大馬藝人嚇到「定格」，令粉絲紛紛表示心痛女神被嚇親！

李佳芯 ali 李佳芯近年甚少推出作品。
李佳芯近年甚少推出作品。（圖片來源：IG@aliaime）

同場藝人掂行掂過嚇到「定格」

從現場的片段可見，正當李佳芯準備出場時，兩位大馬藝人陳玟蕙及陳泓升突然從她身後出現，並直接經過李佳芯直接上台，過程中完全無視作為前輩的李佳芯。而李佳芯亦明顯地被身後突然出現的人嚇到，只見她嚇到收起笑容同縮起膊頭，然後默默退開，睇落十分我見猶憐！雖然Ali被嚇親，但是她很快就重現笑容，繼續向在場的觀眾打招呼。

李佳芯 ali 李佳芯被後面走來的人嚇到。
李佳芯被後面走來的人嚇到。（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 李佳芯只能站到旁邊讓路。
李佳芯只能站到旁邊讓路。（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 同場的陳玟蕙並未於李佳芯打招呼。
同場的陳玟蕙並未於李佳芯打招呼。（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 李佳芯被嚇到後表情略顯尷尬。
李佳芯被嚇到後表情略顯尷尬。（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 李佳芯很快便重新向觀眾打招呼。
李佳芯很快便重新向觀眾打招呼。（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 李佳芯笑住向到場的支持者揮手。
李佳芯笑住向到場的支持者揮手。（圖片來源：小紅書圖片）

現場原圖少女感十足

雖然李佳芯已經邁入40歲，但是保養的極好的她完全看不出真實年齡！從現場的照片可見，李佳芯的狀態十分好，就算近鏡影相都完全無壓力！更有不少網民大讚李佳芯：「超級靚女，狀態好好！」、「40歲了還那麼美那麼少女」、「又靚又有氣質」！

李佳芯 ali 李佳芯的狀態非常好！
李佳芯的狀態非常好！（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 就算超近鏡影都一樣咁靚女！
就算超近鏡影都一樣咁靚女！（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 原圖直出已經靚到不得了！
原圖直出已經靚到不得了！（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 網民大讚李佳芯超有少女味。
網民大讚李佳芯超有少女味。（圖片來源：小紅書圖片）
李佳芯 ali 李佳芯真係keep得好好！
李佳芯真係keep得好好！（圖片來源：小紅書圖片）

李佳芯出雪櫃親證情緒曾受困擾 唔扭計賣口乖等公司開《智能愛人2》

被封無綫「零負評女神」的李佳芯Ali自去年拍完《有種好男人》已一年冇拍劇，有指被放入雪櫃冇運行，而她亦曾懶懶閒放長假。日前李住芯再以myTVSUPER代言人身份出席7周年活動，突然變得積極賣口乖表示恨拍《智能愛人2》，一切等公司安排，仲承認曾經有情緒困擾不過已經冇事，將會主持一個健康節目，睇嚟女神雪得耐都係時候要跪低？

李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯日前打扮得靚靚出席myTVSUPER7周年記者會。
李佳芯日前打扮得靚靚出席myTVSUPER7周年記者會。（圖片來源：無綫影片截圖）

李佳芯重提情緒曾受困擾

李佳芯Ali日前出席myTV SUPER七周年活動，有傳被公司雪藏已一年的她，已連續兩年擔任代言人，難怪表現得好興奮，講到因曾健康問題推劇，李佳芯承認早年做過小手術之後狀態不佳，不過休養多時已完全康復，至於工作上的安排，李佳芯將會主持一個健康節目，她又透露以往拍劇時曾受到情緒困擾，故對情緖健康有研究，亦曾修讀相關課程：「以前拍劇會畀好大壓力自己，自己要求高，成日覺得做得不好，冇自信，容易緊張，拍喊戲喊唔出，拍完就爆喊。」不過李佳芯話未嚴重到要食藥治療，現在她避免給自己太大壓力。

李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯開口講恨再拍劇。
李佳芯開口講恨再拍劇。（圖片來源：無綫影片截圖）
李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯再為公司做代言人，她在自己的IG限時動態出po，展示有她肖像的巴士，非常積極去宣傳。
李佳芯再為公司做代言人，她在自己的IG限時動態出po，展示有她肖像的巴士，非常積極去宣傳。（圖片來源：IG@aliaime）

問口恨拍《智能愛人2》

今次以代言人姿態現身的李佳芯，已獲無綫安排新工作，有指被逐步解凍，不過去年曾有消息指她將擔任劇集《慾》的女主角，預告片亦已出街，最後劇集不了了之，李佳芯接受傳媒訪問時表示：「劇集有時涉及係預算、人、故事要完整，公司對內容要求高，變化會大啲。原本3、4月會開拍，依家可能改到年尾。」李佳芯開到口講恨拍《智能愛人2》，而且準備好隨時入劇組，「有聽過會開拍《智能》續集，不過都係只聞樓梯響，一切等公司安排，我都好想再拍，始終阿寶呢個角色對我好重要。」

李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯狀態大勇，在自己代言的巴士前擺po合照。
李佳芯狀態大勇，在自己代言的巴士前擺po合照。（圖片來源：無綫影片截圖）
李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯在巴士上與大班粉絲合照。
李佳芯在巴士上與大班粉絲合照。（圖片來源：無綫影片截圖）
李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯表示將會主持一個同健康有關的新節目。
李佳芯表示將會主持一個同健康有關的新節目。（圖片來源：無綫影片截圖）

增值自己搣甩魔音

現時的李佳芯變得好積極，她坦言無時無刻都在裝備自己、為自己增值，這幾時疫情她都keep住上堂學唱歌，笑言已不再是魔音：「我已經升級做『魔魔音』，魔音留番畀啲新人。」此外李佳芯仲話自己每日忙不停，既要學打網球，又要進行聲音訓練等。

李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯冇劇拍一年，曾諗過轉型做幕後，去年兼任監製、導演、編劇、主演微電影《絆》，為慈善機構「賽馬會耆智園」宣傳腦退化症。
李佳芯冇劇拍一年，曾諗過轉型做幕後，去年兼任監製、導演、編劇、主演微電影《絆》，為慈善機構「賽馬會耆智園」宣傳腦退化症。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 ali 李佳芯 李佳芯突然被安排做主持，去年主持《夢中‧情‧人》。
李佳芯突然被安排做主持，去年主持《夢中‧情‧人》。（圖片來源：IG@aliaime）

網民強烈要求李佳芯解凍

網民對於李佳芯有望出雪櫃都非常支持，有人留言表示「有Ali一定捧場」、「淨係鍾意睇Ali」，亦有人大鬧無綫又要雪Ali又要佢出來做宣傳，好衰囉！

李佳芯 ali 李佳芯
（圖片來源：討論區截圖）
李佳芯 ali 李佳芯
（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）

李佳芯衰敢言被雪藏

40歲的李佳芯，因為性格敢言，在無綫雪藏名單榜上有名，12 年轉投無綫後開始演員生涯，一開始多演情婦與邪花角色，16 年勇奪「飛躍進步女藝員」，兩年後更憑《BB 來了》首奪視后，至19 年疑因被捲入政治風波而遭到無綫雪藏，拍完《殺手》及《愛美麗狂想曲》後再無接拍新劇，之後《踩過界 2 》、《白色強人 2》、《寶寶大過天》、《星空下的仁醫》等劇集更被換角。去年李佳芯只有《有種好男人》一劇，其後被安排去做主持節目，近月見她生活清閒，似乎真係冇工開。

李佳芯 ali 李佳芯 估唔到女神Ali都冇劇拍被投閒置散。
估唔到女神Ali都冇劇拍被投閒置散。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 ali 李佳芯 無綫 Ali曾公開表示有意向編劇方向發展，近月見她得閒就去行藝術展。
Ali曾公開表示有意向編劇方向發展，近月見她得閒就去行藝術展。（圖片來源：IG@aliaime）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@aliaime、小紅書圖片

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