李佳芯再以科幻造型「S6-BO」拍廣告 超性感做myTVSUPER吉祥物
李佳芯在《智能愛人》扮Ai大受歡迎，被封為民間視后，近日李佳芯再化身「阿寶」為myTVSUPER賣廣告，成為吉祥物為無綫吸客﹗
李佳芯「阿寶」2.0代言myTVSUPER
李佳芯為迎接myTVSUPER六周年，化身成為全方位超強智能機械人S6-BO，成為管理員為大家介紹服務，推介不同綜藝節目及中日韓劇﹗
李佳芯全身360掃描
李佳芯以貼身科幻衣現身拍攝廣告，S6-BO係「阿寶」的升級版，為了拍攝廣告，李佳芯不但要第一次360全身掃描，而且要掃描面部表情，要做出不同誇張表情，拍攝當日被廿個鏡頭影足一小時，李佳芯話感到好有趣，而且相當期待出來效果﹗
李佳芯指拍攝時全程對綠幕做戲，只能靠幻想﹗（圖片來源：mytvsuper）
性感無底線？
李佳芯指拍攝時只對綠幕做戲，所以整個過程只能靠幻想﹗李佳芯指後期會在其身上加上機械元素，她表示：「有畀過啲參考畀我睇，我睇過啲相，有啲係比我真實更少布，呢個先恐怖﹗哈哈﹗」
監製林肯負責今次李佳芯的S6-BO造型設計，他指世界很多地方都開發了虛擬人物，而阿寶在劇中是Ai，因此將此同myTVSUPER結合起來﹗
李佳芯主持全新解夢節目
李佳芯除了再扮人工智能人，又會夥拍黃霆鋒主持以探索夢境為主題的清淡節目《夢中．情．人》，節目會邀請精神科醫生、心理學家、占卜師、催眠師及解夢師等專家，每集有不同嘉賓及歡眾探討真實個案，從不同角度去解夢﹗
李佳芯表情包：
https://www.youtube.com/watch?v=zH5ibHYKN_o