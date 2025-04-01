李佳芯離巢後感迷惘？19字發文惹熱議 獲網友建議：返TVB！
李佳芯 著露腰裝搭叮叮
李佳芯在接受採訪時提到，她對於未來的工作抱持開放態度，無論是電影、電視還是其他形式的娛樂項目，她都準備好迎接新的挑戰。
然而，就在她積極規劃未來的同時，李佳芯在社交媒體分享了一系列在叮叮上拍攝的照片，並附上文字：「突然很想回到過去，跳上叮叮，任它帶去東與西。」似乎透露出她內心的某種迷茫或是對過去美好時光的懷念。
網民鼓勵「努力前行」
網民們對此紛紛留言鼓勵她：「努力前行」、「加油呀」、「回到過去也不能改變過去，不如讓回憶定格」、「做人不要回頭看，前面有條美好路」、「現在不要想太多了，明天會更好呢」、「應該放下大台的束縛，多試不形象同角色」、「我們都無法回到過去；但是總可以繼續向前行，邁向更美好的明天」等，還有人戲謔地建議她：「返TVB！」
李佳芯自設工作室即接內地Job 封殺傳聞不攻自破
視后李佳芯（Ali）去年底離巢TVB，之後大家都好關心她的新動向，日前她現身一個內地汽車品牌發布會時，就透露自己已經在最近成立了個人工作室！原來這次李佳芯出席的是內地的汽車品牌活動，也是她成立工作室後的第一份工作，她笑言這證明了她並未有被內地「封殺」。
直言感情空白咩都想試
在談到個人的感情生活時，李佳芯坦言目前單身，她表示：「我依家冇男朋友，感情同工作一樣keep住好開放嘅態度，我自己成立咗工作室，咩類型都想試。」她透露連工作室Logo都是由她自己設計，而在經營工作室方面，她覺得自己直接談價格有些尷尬，所以都是交由2位員工協助處理這方面的事務。
個人生活與工作室經營
關於未來的合作計劃，有消息指古天樂旗下的公司有意邀請李佳芯合作拍電影。對此，李佳芯回應：「我之前都有聽過，其實唔同公司都有見過面，但暫時都係傾嘅階段。」但她否認與古天樂有過直接會面，只係同公司傾，不過雙方都釋出了最大誠意。她直言在現階段她需要更多空間去做自己想做的事情，例如畫畫、慈善方面的工作。
未來合作計劃與角色挑選
李佳芯強調自己仍熱愛拍電視劇，她透露自己之前有收過ViuTV劇本，也親自參加了角色的casting，她說：「角色同劇本吸引係好緊要嘅，我有casting過媽媽同埋心理醫生的角色。」至於她曾參與演出的TVB劇集《麻雀樂園》何時會播出，她表示：「唔知啊！等通知。」她也表示對於未來是否會參加TVB的宣傳活動持開放態度，她說：「我都話open任何嘅工作機會。」不過今次TVB並未有派員前往採訪。