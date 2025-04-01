李佳芯離巢後感迷惘？19字發文惹熱議 獲網友建議：返TVB！

視后李佳芯今年初決定結束與TVB長達12年的合作關係，開啟了她的新旅程。自宣布獨立後，她不僅成立了自己的工作室，甚至親自設計了工作室的Logo，展現了她對未來的堅定與自信。然而，就在最近，李佳芯在社交平台上的一則發文，疑似暗示對未來不確定感。