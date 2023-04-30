李佳芯終獲解封預告將有新劇出 自爆冇劇拍期間全靠「呢樣嘢」過活
廣告
近年工作量大減的李佳芯今日（30日）獲邀出席《富衛保險冠軍賽馬日》。狀態大勇的李佳芯今日穿上露肩性感白色短裙，在接受訪問時更預告將會接拍新劇，亦在等待與新劇監製會面！
李佳芯預告將有新劇出
近年工作量大減的李佳芯，今日在出席馬場活動時透露即將會接拍新劇：「聽到嚟緊會有劇開，嚟緊會見監製。」李佳芯表示仍在等劇本，暫時未知道會拍哪種類型的劇集，不過就透露將會與簡直Marco羅永賢合作。而羅永賢是《白色強人》的監製，據知正在籌備新劇《企業強人》，未知是否Ali會參與這部新劇。
自爆冇劇拍期間全靠「呢樣嘢」過活
李佳芯表示在休息期間，每天都過得非常開心與充實：「多咗係屋企睇戲、睇劇，增進自己，學多啲唔同嘅嘢，等有機會嚟嘅時候就可以去表演囉。」她更透露自己在休息期間學習有關情緒治療，並且希望自己能夠自己所學的知識，去幫助圈內外的朋友。
依舊避談感情事：「有好消息大家就會知道」
至於感情方面，李佳芯依舊沒有正面回應，但就表示不會因為怕被外界發現，而避免與朋友出街：「我覺得係遇到就會隨時遇到。我都會照同朋友出去，我就覺得行得正企得正，我就成日都唔想俾呢啲影響到我生活，同認識新朋友。同埋如果我有好消息嘅話，大家就會知道。」
2022年拍完《有種好男人》一直未有新作品
李佳芯憑《誇世代》、《BB來了》等劇連續兩年獲封「最佳女主角」，之後就開始劇接劇，成為無綫花旦之一。不過李佳芯之後就被傳出因為在網上言論表露政治取態，而被內地和無綫封殺，在2022年拍完《有種好男人》之後一直未有新作品。今次終於有新作品嘅消息，令網民和觀眾都表示非常期待。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、TVB《有種好男人》