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李佳芯終獲解封預告將有新劇出 自爆冇劇拍期間全靠「呢樣嘢」過活

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近年工作量大減的李佳芯今日（30日）獲邀出席《富衛保險冠軍賽馬日》。狀態大勇的李佳芯今日穿上露肩性感白色短裙，在接受訪問時更預告將會接拍新劇，亦在等待與新劇監製會面！

李佳芯 李佳芯今日獲邀出席《富衛保險冠軍賽馬日》。
李佳芯今日獲邀出席《富衛保險冠軍賽馬日》。（圖片來源：東方新地）

李佳芯預告將有新劇出

近年工作量大減的李佳芯，今日在出席馬場活動時透露即將會接拍新劇：「聽到嚟緊會有劇開，嚟緊會見監製。」李佳芯表示仍在等劇本，暫時未知道會拍哪種類型的劇集，不過就透露將會與簡直Marco羅永賢合作。而羅永賢是《白色強人》的監製，據知正在籌備新劇《企業強人》，未知是否Ali會參與這部新劇。

李佳芯 近年工作量大減的李佳芯，今日在出席馬場活動時透露即將會接拍新劇
近年工作量大減的李佳芯，今日在出席馬場活動時透露即將會接拍新劇（圖片來源：東方新地）

自爆冇劇拍期間全靠「呢樣嘢」過活

李佳芯表示在休息期間，每天都過得非常開心與充實：「多咗係屋企睇戲、睇劇，增進自己，學多啲唔同嘅嘢，等有機會嚟嘅時候就可以去表演囉。」她更透露自己在休息期間學習有關情緒治療，並且希望自己能夠自己所學的知識，去幫助圈內外的朋友。

李佳芯 李佳芯仲話自己一直有學唱歌，因為唱歌能夠練習使用肌肉，對做戲有幫助。
李佳芯仲話自己一直有學唱歌，因為唱歌能夠練習使用肌肉，對做戲有幫助。（圖片來源：東方新地）

依舊避談感情事：「有好消息大家就會知道」

至於感情方面，李佳芯依舊沒有正面回應，但就表示不會因為怕被外界發現，而避免與朋友出街：「我覺得係遇到就會隨時遇到。我都會照同朋友出去，我就覺得行得正企得正，我就成日都唔想俾呢啲影響到我生活，同認識新朋友。同埋如果我有好消息嘅話，大家就會知道。」

李佳芯 李佳芯依舊避談有關感情事，但就話如果有好消息就會公開讓大眾知道。
李佳芯依舊避談有關感情事，但就話如果有好消息就會公開讓大眾知道。（圖片來源：東方新地）

2022年拍完《有種好男人》一直未有新作品

李佳芯憑《誇世代》、《BB來了》等劇連續兩年獲封「最佳女主角」，之後就開始劇接劇，成為無綫花旦之一。不過李佳芯之後就被傳出因為在網上言論表露政治取態，而被內地和無綫封殺，在2022年拍完《有種好男人》之後一直未有新作品。今次終於有新作品嘅消息，令網民和觀眾都表示非常期待。

李佳芯 在2022年拍完《有種好男人》之後一直未有新作品。今次終於有新作品嘅消息，令網民和觀眾都表示非常期待。
在2022年拍完《有種好男人》之後一直未有新作品。今次終於有新作品嘅消息，令網民和觀眾都表示非常期待。（圖片來源：TVB《有種好男人》）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、TVB《有種好男人》

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