41歲李佳芯續約TVB進度曝光 仲大爆公司1傳統文化！

41歲視后李佳芯（Ali）近年屢次傳出被雪藏的消息，而且在拍攝完《有種好男人》後就未有任何作品推出，令唔少觀眾都十分關注李佳芯與TVB的合約情況。李佳芯最近就剛完成新劇《麻雀樂團》的拍攝，似乎與TVB的關係有所緩和。日前（30日）李佳芯出席活動時就罕有談及續約一事，並透露雙方仍在討論階段，目前未有確定的消息，仲大方講埋續約條件！

