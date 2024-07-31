41歲李佳芯續約TVB進度曝光 仲大爆公司1傳統文化！
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41歲視后李佳芯（Ali）近年屢次傳出被雪藏的消息，而且在拍攝完《有種好男人》後就未有任何作品推出，令唔少觀眾都十分關注李佳芯與TVB的合約情況。李佳芯最近就剛完成新劇《麻雀樂團》的拍攝，似乎與TVB的關係有所緩和。日前（30日）李佳芯出席活動時就罕有談及續約一事，並透露雙方仍在討論階段，目前未有確定的消息，仲大方講埋續約條件！
李佳芯續約要等拍完劇
李佳芯早前終於「解凍」拍攝新劇《麻雀樂園》，劇集更係佢近三年來首次參與的新劇。李佳芯亦提到，佢在開始拍攝新劇時曾與TVB討論過續約事宜，最後決定會於完成拍攝後再進行商議。 不過李佳芯嘅新劇已於上月中完成拍攝，而Ali亦透露自己拍完劇後飛咗去英國放短假期，都係最近先回港。
李佳芯鬆口講續約期望
李佳芯仲透露今次返港後將會與公司商討續約事宜，更大方表示如果有合適嘅節目，再見亦唔介意擔任主持，唔會侷限自己去發展某方面。不過當被現場記者問及會否向公司反映加人工一事時，李佳芯就表示「都會希望加少少人工」，更大爆每次加少少人工其實係TVB的傳統文化。但係李佳芯亦直言加人工固然想，不過作為演員，自己都係最睇重機會多過錢！
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、IG@aliaime、TVB、節目截圖