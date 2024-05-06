李佳芯罕有放負傳新劇淪「告別作」 網民心痛視后待遇惡化
李佳芯晒黑白照爆無力感
李佳芯在社交平台上分享的一則訊息表示：「用盡氣力的 徒然..」，伴隨著一張金魚的黑白照片，透露出她或許正經歷著某種掙扎或挑戰。這則帖文沒有進一步的解釋，讓粉絲和關注者感到好奇，同時也有些擔憂。
Ali最近才接下了新作《麻雀樂園》，但有聲音指這可能是她的「告別作」。儘管李佳芯一直保持著乖乖女的形象，但似乎仍難以避免負面新聞的影響。
李佳芯回應被李思捷狂寸：自己公司節目笑番
面對這些不利的傳聞，李佳芯卻保持著樂觀的態度。她表示，自己仍在與公司商討合約的事宜；而且，即使之前被李思捷狂寸係「雪人」，她也能夠大方地一笑置之，不以為意，大讚公司開明，「自己公司節目笑番，可以攞到少少迴響，觀眾又看得開心。」
當時被問到係咪認同未完全解凍？李佳芯指「大家見到我拍劇㗎。能夠拿這事件來講，證明大家都沒將這事放在心，反而係一個幾好嘅表達。這個問題（被雪）也講了好多年，最緊要仍然見到我。」
李佳芯短髮造型初亮相 挑戰演17歲少女
一眾演員日前已進入劇本圍讀階段，從演員們post出的合照及訪問片段中可以看出Ali已為角色換上了新造型！一頭及肩短髮清純可人，初戀感滿滿！而Ali亦透露此造型是源於自己將在劇中飾演自己的17歲。希望這頭短髮能令觀眾有新鮮感。不少觀眾和粉絲也在第一時間support女神，指其造型勁girlfriendable，叫人好想戀愛！
李佳芯一聽到登台合唱 即尷尬捂面勁爆笑！
而對於今次和譚俊彥的合作，其實並非首次，譚俊彥笑指兩人第一次合作是登台合唱，一旁的Ali一聽即尷尬雙手捂面，事關其曾被網民封為「魔音始祖」！譚俊彥更笑言希望兩人有機會再合唱一下。
李佳芯唔記得自己同黃庭鋒合作過
另一個尷尬位係，李佳芯表示她與黃庭鋒和郭柏妍其實是第一次合作拍劇，預告劇中將有一個很親密的關係，因此圍讀劇本非常重要，相互之間有了節奏和氣氛，合作起來會更好。之後，黃庭鋒則爆料李佳芯唔記得咗在《愛美麗狂想曲》中扮演對方的兒子，李佳芯則立即跳入畫面說：「我諗返起啦！」並強行解釋說：「純粹是因為我們一起主持的節目《夢中·情·人》正在播出，所以宣傳一下，我是記得的！」