李佳芯罕有放負傳新劇淪「告別作」 網民心痛視后待遇惡化

近年工作量大減的李佳芯（Ali），一直被屢次被傳遭TVB雪藏。早前Ali終於解凍！將夥拍視帝級人馬合拍喜劇《麻雀樂團》，令不少網民都感到非常期待！Ali近日舉動再引起網友關注，令誰巢風波再次成為焦點！

