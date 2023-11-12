愛回家｜45歲李偉健孖許家傑騷肌做店員再成焦點 遇低潮時感謝老婆不離棄
李偉健送水輝合力泡製「手檸檬茶」
最近於第2130集「猛男怒打檸檬茶」，編劇抽水近期大熱的「手打檸檬茶」。送水輝（許家傑飾）與Terry（李偉健飾）都被選為店員，要穿上白背心出盡力打檸檬，展示強勁臂彎，睇到觀眾十分驚訝！
轉行做健身教練 為名氣參選香港先生
可惜因為漫畫行業日漸萎縮，李偉健的收入大幅減少，令他萌生轉行念頭。他指自己本來喜歡打拳及踢波，亦試過斷十字韌帶，要靠健身及物理治療，因而接觸健身，後來更考了健身教練牌，曾任兩年健身教練。有朋友勸喻他參加香港先生增加知名度，吸引到人上他的課堂，所以他於09年參選《香港先生競選》，同屆參選更有「送水輝」許家傑。雖然參選未為李偉健帶來獎項，不過就獲TVB簽約成為藝員正式入行。
初入行收入低要賒數 曾靠教畫畫糊口
初入行時，李偉健大多飾演路人甲乙丙、「咕喱」，不是赤膊就是穿緊身背心的造型，工作量不多，收入亦不多。加上他有健身習慣，為操肌肉要飲奶粉，惟價錢不低，試過要賒數，靠食雞飯補充營養，又要教畫畫幫補生計，盡量節省開支。
李偉健近年推出繪本《娛樂圈愛回帶》 及《娛樂圈愛回帶之又再回帶》，分享入行的趣聞趣事，作為副業。他亦有自己的一套健身心得，更有個人Youtube Channel「小甜健李偉健」中展視自己練習拳擊的日常、開箱健身工具，而且更以真材實料的身材以作教材，拍片教觀眾如何瘦身和健身。
李偉健原來是人氣漫畫家「小甜健」
李偉健未入行前曾是受80、90後歡迎的漫畫雜誌《CO-CO!》的人氣漫畫家，20歲開始以「小甜健」為筆名，當中參與短篇、長篇漫畫共六年，他的經典著作《校園大英雄》更得到不少讀者大讚畫功好。李偉健曾接受《Think Big天地》訪問直言，自懂得執筆以來就愛上畫畫的過程，因為小學時無錢買漫畫，自己更會癲到去巡樓巡垃圾房，撿二手的舊漫畫來看，邊看邊學畫畫，在十多歲更當上漫畫學徒，慢慢由基本功學起，後來更成為一名漫畫家，主要在出版社以繪畫為正職，工作時更不分日夜，忙到天昏地暗。
幸得歐瑞偉改變星途 憑《愛回家》Terry成功入屋
李偉健曾坦言歐瑞偉幫了他大忙：「因為喺我最低潮時，唔係無工作，而係我演得太唔好嘅時候 ; 呢個係秘密嚟，我曾經講過都係唔做喇，後來KC瑞偉哥打電話畀我，話Terry呢個角色幾好，有得發揮，慢慢勸服我，之後就一直做到而家。」Patrick Sir指曾親眼見過歐瑞偉一早回公司幫助李偉健對稿，教他語氣和表情。
他在《愛回家之開心速遞》中飾演Terry，角色因小時候曾發高燒，令他變得老實蠢鈍，經常好心做壞事，而鬧出不少笑話， 在犯錯的時候全靠舅父KC（歐瑞偉飾演）補獲，不時在劇情中帶出非一股「叔侄之情」，更被網民封為「熒幕CP」。18年和19年的《萬千星輝頒獎典禮》中，他們連續獲得「最受歡迎電視拍檔」的提名，獲得觀眾的肯定。
為《愛回家》繪畫漫畫《走佬公主》
其中在《愛回家》播出的一集，講到大小姐和送水輝不顧大龍生（羅樂林飾演）反對都要一齊後，在威龍秘密網流傳一套叫《走佬公主》的漫畫。而這些漫畫原來就是李偉健親手繪畫的作品，他將龍家各員和送水輝齊齊「漫畫化」，完全捕捉到角色的原貌，大騷精湛的繪畫技術。林淑敏、歐瑞偉亦在Instagram上分享漫畫並留言：「今晚嘅亮點唔係人，係故事和細佬的漫畫。」而歐瑞偉更問李偉健：「流晒口水鼻涕個個，低B細佬，仲唔係你？」李偉健隨即反擊：「即係企喺佢隔離懶有型，但其實好樣衰嗰個舅父，即係你啊？」
愛情長跑拉埋天窗 感謝太太低潮時不離不棄
李偉健有一個拍愛情長跑15年的圈外女友阿寶，他們於18年在銅鑼灣酒店內筵開22圍舉辦婚宴，當晚《愛回家》基本上全體的演員都齊齊拉大隊去參加婚宴。兄弟團由李霖恩、周嘉洛、阮政峰及圈外好友組成，而林淑敏、許家傑、阮政峰就擔任其婚宴司儀，更有胡渭康與鄭世豪任表演嘉賓，在台上唱歌。當然歐瑞偉、劉丹、呂慧儀、滕麗名、姚瑩瑩、謝芷倫、楊卓娜亦有到場到賀，可謂濟濟一堂。當晚李偉健對老婆發表愛的宣言，稱自己在事業低潮最窮時候，感謝太太對自己不離不棄，因此他亦對太太講：「我愛你！以後賺10蚊畀9蚊你，要你幸福快樂。」令老婆感動落淚。
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