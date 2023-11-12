愛回家｜45歲李偉健孖許家傑騷肌做店員再成焦點 遇低潮時感謝老婆不離棄

45歲的Terry（李偉健）近日於TVB處境劇《愛回家之開心速遞》再度展視久違的一身肌肉！最近一集講到香港爆紅的「手打檸檬茶」，而劇中送水輝（許家傑飾）與Terry（李偉健飾）化身肌肉男店員以「猛男怒打檸檬茶」為主題，狂騷肌肉，唔少觀眾睇完都心心眼。其實李偉健不但與「送水輝」許家傑是09年同屆香港先生，入行前更是一名「揸筆搵食」的人氣漫畫家，後憑Terry一角成功入屋，與KC被網民稱為 「舅甥CP」 。