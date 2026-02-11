64歲「如花」中風一度命危右身癱瘓 明顯消瘦近況曝光

64歲「如花」李健仁中風後首度公開露面，消瘦身影引發全城關注！這位曾經在周星馳電影中以一個回眸挖鼻動作爆紅的經典醜角，自2019年中風命危後便鮮少公開亮相，如今最新狀態終於曝光，雖然明顯消瘦不少、白髮盡現，但精神狀態依然不俗，更對著鏡頭笑容滿面，令一眾影迷既心疼又欣慰。

李健仁中風一度命危右身癱瘓

2019年，李健仁在深圳焗桑拿期間突然暈倒，送院搢救後證實中風，需要即時緊急開腦搶救清除瘀血，一度命危。經搶救後雖然脫離危險期保住性命，但隨後卻併發肺炎，情況令人擔憂。由於中風位置在左腦近腦幹附近，嚴重影響了他的全身活動力，導致右邊身癱瘓，一度大小便不能自理，甚至失去語言能力，需要家人貼身照顧。經過長達三個月的治療後情況才開始穩定，可以與人簡單交流。

如花積極復健盼重返銀幕

李健仁的兒子曾透露，父親治療期間最希望的是能夠生活自理，以及可以繼續於幕前演出。因此他積極進行復健並重新學習講話，又進行不少物理治療，經過一年多時間情況終於有好轉。2022年，他更復出客串鄭文輝投資的電影《水著女王》，再次反串演醜婦，可見他仍然熱愛演戲，對重返銀幕充滿渴望。

李健仁最新狀態精神不俗

去年8月，李健仁與相熟導演茶敍時被拍下短片，當日他雖然比起以前消瘦，但精神狀態極佳，胃口也不俗。他更中氣十足地向著鏡頭作自我介紹，興奮地說「我係李健仁！」片中可見他雖然說話口齒不清，但可進行簡單對話，健康狀況逐漸好轉。事隔數月，李健仁又與老友田啟文等友人現身慈善演唱會，從社交平台多張照片可見，他體形雖仍然消瘦，頭髮灰黑中帶白，但合照時臉露微笑，精神狀態依然不俗。

田雞不時探望盼觀眾多鼓勵

身為好友的田啟文不時探望李健仁，經常與他會面保持聯絡。田雞接受訪問時表示，他與李健仁多年來稱兄道弟，齊齊度過了不少難關，更笑言李健仁妻子曾經誤會二人發展斷背情，嚇得他急急向李妻澄清。田雞坦言李健仁現仍處於康復階段，暫時不希望他曝光太多，因為過往李健仁是帶正能量及歡樂予觀眾，不想令人覺得他現在很可憐很坎坷，所以希望大家見到他時會鼓勵他，對他說很喜歡他演戲，這樣絕對可以幫助他增加信心積極治療。

網民心疼叮囑如花保重身體

網民看到李健仁無恙都感到開心，紛紛留言「如花要保重身體」、「身體健康！承載我們青春的大師們」。不少影迷都表示，李健仁在周星馳電影中創造的「如花」角色，那個經典的回眸挖鼻孔動作至今仍令人印象深刻，希望他能夠早日完全康復，重返銀幕與觀眾見面。從《唐伯虎點秋香》到《食神》，「如花」這個角色已經成為香港電影史上不可磨滅的經典，而李健仁的堅強意志和積極復健態度，也讓人看到他對演戲的熱愛和對生命的珍惜。

