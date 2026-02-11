64歲「如花」中風一度命危右身癱瘓 明顯消瘦近況曝光

64歲「如花」李健仁中風後首度公開露面，消瘦身影引發全城關注！這位曾經在周星馳電影中以一個回眸挖鼻動作爆紅的經典醜角，自2019年中風命危後便鮮少公開亮相，如今最新狀態終於曝光，雖然明顯消瘦不少、白髮盡現，但精神狀態依然不俗，更對著鏡頭笑容滿面，令一眾影迷既心疼又欣慰。