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6歲李元元告別招牌冬菇頭！？ 9月升小一新髮型曝光 網民：完全認唔到

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李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）兩名女兒李元元（Lucy）和李斐斐（Sucy）在社交網上坐擁超過43萬位Followers，深受網民喜愛，6歲的Lucy即將升讀小學一年級，近日她被發現換上了全新髮型，引起了廣泛的討論，有網民話完全認唔到係佢！
李元元 李元元一直都keep住冬菇頭髮型，數年如一，成為她的招牌髮型。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
李元元一直都keep住冬菇頭髮型，數年如一，成為她的招牌髮型。（圖片來源：[email protected]

李元元與媽媽Sophia 兩母女去韓國旅行

即將升讀小學一年級的Lucy，其招牌冬菇頭最近消失了。媽媽Sophia抓住暑假的尾巴，決定帶同女兒Lucy前往韓國旅行。在社交網站上，她分享了旅行的點滴，並寫道：

「差唔多五年之後我哋終於可以再次起程去旅行～好期待，真開心，好興奮＃有人話要留肚食飛機餐 ＃點不知去到個lounge度 ＃結果食咗兩塊pizza」。

李元元 媽媽Sophia抓住暑假的尾巴，帶同女兒Lucy前往韓國旅行。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
媽媽Sophia抓住暑假的尾巴，帶同女兒Lucy前往韓國旅行。（圖片來源：[email protected]
李元元 媽媽Sophia抓住暑假的尾巴，帶同女兒Lucy前往韓國旅行。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
媽媽Sophia抓住暑假的尾巴，帶同女兒Lucy前往韓國旅行。（圖片來源：[email protected]

Lucy李元元全新髮型亮相

招牌冬菇頭消失 在Lucy的Instagram上，可以看到她自己拉著行李箱登機的照片，期間不時回頭向媽媽的鏡頭笑，心情相當興奮。

李元元 Lucy自己拉著行李箱登機，心情興奮。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
Lucy自己拉著行李箱登機，心情興奮。（圖片來源：[email protected]

仔細觀察下，這次Lucy的髮型有大改變，頭髮夾了兩條七彩顏色的新髮條，也由平日的過耳短髮頓時變成長頭髮，顯得非常活潑可愛。

李元元 Lucy的髮型有大改變。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
Lucy的髮型有大改變。（圖片來源：[email protected]
李元元 Lucy的髮型有大改變。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
Lucy的髮型有大改變。（圖片來源：[email protected]

對於女兒的新髮型，媽媽Sophia在Instagram的限時動態中透露其原因：

「我哋兩個自從疫情之後冇去過旅行冇搭過飛機，今次係第一次，所以我俾佢整個crazy hair上機。」

李元元 李太Sophia解釋女兒有新髮型的原因。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
李太Sophia解釋女兒有新髮型的原因。（圖片來源：[email protected]
李元元 李太Sophia解釋女兒有新髮型的原因。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
李太Sophia解釋女兒有新髮型的原因。（圖片來源：[email protected]

網民：完全認唔到係Lucy

由於Lucy出世至今都保持著整齊的冬菇頭，這次的獨特髮型讓許多網民震驚不已，紛紛都忍不住留言，表示「（睇）後面完全認唔到係Lucy」、「韓國正，（畀）佢個髮型 笑死」、「嘩 個髮型 型到呢」、「Lucy，這一身打扮好配合出外旅遊」、「Lulu個頭點解咁靚嘅？」、「個喼幾型」。

此外 ，有網民也很關心媽媽，「李老母呢幾年都辛苦了！好應該好好抖吓relax吓」。此外，也有家長網民表示，「呢個髮型去旅行就可以，開學就唔得喇」。

李元元 Lucy到達韓國後，馬上除下七彩顏色的髮條，變回冬菇頭。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
Lucy到達韓國後，馬上除下七彩顏色的髮條，變回冬菇頭。（圖片來源：[email protected]
李元元 兩母女一起穿韓服拍照留念。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
兩母女一起穿韓服拍照留念。（圖片來源：[email protected]
李元元 穿著韓服的Lucy。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
穿著韓服的Lucy。（圖片來源：[email protected]

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李元元 Lucy幼稚園畢業照。（圖片來源：IG@lucy.is.good）
Lucy幼稚園畢業照。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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