6歲李元元告別招牌冬菇頭！？ 9月升小一新髮型曝光 網民：完全認唔到

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）兩名女兒李元元（Lucy）和李斐斐（Sucy）在社交網上坐擁超過43萬位Followers，深受網民喜愛，6歲的Lucy即將升讀小學一年級，近日她被發現換上了全新髮型，引起了廣泛的討論，有網民話完全認唔到係佢！

