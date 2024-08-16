6歲李元元告別招牌冬菇頭！？ 9月升小一新髮型曝光 網民：完全認唔到
廣告
李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）兩名女兒李元元（Lucy）和李斐斐（Sucy）在社交網上坐擁超過43萬位Followers，深受網民喜愛，6歲的Lucy即將升讀小學一年級，近日她被發現換上了全新髮型，引起了廣泛的討論，有網民話完全認唔到係佢！
李元元與媽媽Sophia 兩母女去韓國旅行
即將升讀小學一年級的Lucy，其招牌冬菇頭最近消失了。媽媽Sophia抓住暑假的尾巴，決定帶同女兒Lucy前往韓國旅行。在社交網站上，她分享了旅行的點滴，並寫道：
「差唔多五年之後我哋終於可以再次起程去旅行～好期待，真開心，好興奮＃有人話要留肚食飛機餐 ＃點不知去到個lounge度 ＃結果食咗兩塊pizza」。
Lucy李元元全新髮型亮相
招牌冬菇頭消失 在Lucy的Instagram上，可以看到她自己拉著行李箱登機的照片，期間不時回頭向媽媽的鏡頭笑，心情相當興奮。
仔細觀察下，這次Lucy的髮型有大改變，頭髮夾了兩條七彩顏色的新髮條，也由平日的過耳短髮頓時變成長頭髮，顯得非常活潑可愛。
對於女兒的新髮型，媽媽Sophia在Instagram的限時動態中透露其原因：
「我哋兩個自從疫情之後冇去過旅行冇搭過飛機，今次係第一次，所以我俾佢整個crazy hair上機。」
網民：完全認唔到係Lucy
由於Lucy出世至今都保持著整齊的冬菇頭，這次的獨特髮型讓許多網民震驚不已，紛紛都忍不住留言，表示「（睇）後面完全認唔到係Lucy」、「韓國正，（畀）佢個髮型 笑死」、「嘩 個髮型 型到呢」、「Lucy，這一身打扮好配合出外旅遊」、「Lulu個頭點解咁靚嘅？」、「個喼幾型」。
此外 ，有網民也很關心媽媽，「李老母呢幾年都辛苦了！好應該好好抖吓relax吓」。此外，也有家長網民表示，「呢個髮型去旅行就可以，開學就唔得喇」。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]