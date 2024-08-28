李元元頭撼細妹秒速扮喊 網民心疼細妹 狠批Lucy媽唔識教女
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李璨琛太太梁志瑩經常在社交平台大曬兩個大女李元元（Lucy）和細女李斐斐（Sucy）的日常照。日前，Lucy媽在網上發布了一段兩姐妹嬉戲的視頻，卻意外引發了網友對大女兒行為的熱烈討論，更狠批Lucy媽唔識教女！
李元元頭撼細妹秒速扮喊
在這段影片中，大女兒Lucy在玩耍時不慎與妹妹Sucy發生碰撞，導致Sucy幾乎落淚。不過眼見事情不妙，Lucy突然大聲哭泣，讓原本即將哭泣的Sucy轉而關心她。
梁志瑩在社交網站上描述這一幕：「然妹妹成日都好周星星同學, 但係佢都好愛家姐。原來佢突然間逃走係去攞紙巾比喊緊嘅家姐，仲係咁連番豬嘴錫返家姐 #相親相愛 #其實好似阿妹仲傷啲 #不過阿妹成個生番咁又唔怕痛又唔怕跌」。事件引起廣泛討論，更有網民批評Lucy媽：「生仔要考返個牌。」
爸爸李璨琛：家姐喊得咁假嘅
影片上載後，爸爸李璨琛留言話：「家姐喊得咁假嘅，阿妹好似傷過佢喎」，而媽媽梁志瑩則回應說：「你唔好忘記你個女生倒刺都痛到喊」。
網民心疼妹妹：媽媽要開始學咩叫公平
其他網民都有留言，不但表示心疼細妹撞到頭都紅埋都冇人理，更怒斥Lucy媽唔識教女，只顧Lucy感受而忽略細女：「媽媽真係要開始學咩叫公平啦！ 明明係Lucy唔小心撞到妹妹，反而去理個大嘅」「家姐一扮喊，嚇到個妹以為係自己整親家姐，明明好痛，摸咗幾次個頭仔都唔咁喊」「睇完覺得好得人驚⋯⋯阿媽個反應係是非不分，話阿妹個頭「都」撞到紅咗啦，係呀大佬，隔住mon都見到你個細女摸咗幾次個額頭紅X哂啦，你仲好意思寫佢逃走」
Lucy媽留言反駁網民：大人諗嘢真係好複雜
此外，許多網友對Lucy的行為提出了質疑，認為她可能是因為害怕被母親責罵而先發制人地哭泣：「其實係咪Lucy驚阿媽鬧先喊？ 覺得自己做錯咗好慚？」不過Lucy就即刻串爆回應網民指：「大人諗嘢真係好複雜. 其實家姐純粹係砍完阿妹個頭覺得好痛所以喊. 家姐雖然大份，但係個人怕痛到死, 同埋真係…好容易喊」。
圖片來源：[email protected]、網民留言截圖