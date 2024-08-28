李元元頭撼細妹秒速扮喊 網民心疼細妹 狠批Lucy媽唔識教女

李璨琛太太梁志瑩經常在社交平台大曬兩個大女李元元（Lucy）和細女李斐斐（Sucy）的日常照。日前，Lucy媽在網上發布了一段兩姐妹嬉戲的視頻，卻意外引發了網友對大女兒行為的熱烈討論，更狠批Lucy媽唔識教女！

