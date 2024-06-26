李元元升小一獲派第一志願 母15字回應叩門著名女校+走後門指控
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時光飛逝，李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的六歲長女李元元（Lucy）已完成幼稚園的課程，並即將在今年九月升讀小一 。 媽媽Sophia日前分享了多張其幼稚園畢業禮的照片，並表達了她既深切又複雜的感受，期間她也開腔回應了大家有關女兒升讀小學的疑問。
李元元幼稚園畢業禮
本月初是小一統一派位放榜日，部分不太滿意派位結果的家長都馬上為子女奔波撲學校「叩門」。娛樂圈中也有藝人的仔女即將升讀小學一年級， 包括Lucy。從媽媽Sophia分享的畢業照中，可以看到穿著畢業袍的Lucy笑容滿面，在台上的表現活躍而引人注目，非常可愛。
媽媽早已帶備紙巾
Sophia坦言自己早已預備了紙巾，不過最後竟然沒有哭：「但係老母竟然冇喊 ，唔知係咪因為坐得太遠，睇得唔係好清楚我個女 。」
對此，老公李璨琛另有看法，Sophia透露：「我個女出場，我哋兩老搵咗好耐，我一度懷疑自己認唔到自己個女 。跟住我老公話 ，黐線你個女個頭咁大，一望就望到啦佢肯定係未出場啫。」
獲派第一志願 被指走後門、叩門著名女校
關於Lucy即將升讀的小學，Sophia早前僅透露女兒派獲第一志願， 並未有提及其他具體詳情，故引起很多網民好奇，原來外界有質疑過走後門、叩門著名傳統女校：
「你們的女兒終於畢業了！好多老母八卦我個女讀咩小學, 好多人好勁估lee估路, 又話我叩門瑪利曼又話我走後門, 創意滿滿。」
對於坊間種種的猜測，Sophia以15字開腔回應：「叩乜鬼吖！後門？你估我真係劉德華咩」。
網民十分感觸：睇住你長大，睇住自己老去
對於這位小妹妹即將升讀小學，網民都感嘆時光飛逝，紛紛留言：「畢業了！感覺時間過好快」、「一步一步睇住Lulu長大、仲記得佢啱啱學識行、學大人講嘢、到入讀幼稚園，話咁快又已經讀小學，時間過得太快啦⋯⋯」、「我仲好記得你第一日返幼稚園，好似唔係好耐之前嘅事咁喎，下！畢業了，咁快嘅，睇住你長大，睇住自己老去😘😘」，也有人表示小朋友讀書最重要是快樂：「讀邊間都無所謂，最緊要小朋友開心快樂！」。此外， 也有粉絲笑言「成班老母準備應徵做校工」。
撰文：東方新地（部分內容轉載自SundayKiss）圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於SundayKiss