李元元升小一獲派第一志願 母15字回應叩門著名女校+走後門指控

時光飛逝，李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的六歲長女李元元（Lucy）已完成幼稚園的課程，並即將在今年九月升讀小一 。 媽媽Sophia日前分享了多張其幼稚園畢業禮的照片，並表達了她既深切又複雜的感受，期間她也開腔回應了大家有關女兒升讀小學的疑問。

