李璨琛1歲細女誤吞紙皮被Lucy「扣喉」老婆掛住拍片再被網民怒轟
李璨琛1歲細女誤吞紙皮 Lucy出手「扣喉」
日前，自稱「李老母」的Lucy媽媽在IG分享兩位囡囡的照片和短片，2位小朋友都瞓到頭髮蓬鬆，非常可愛。李老母發文指：
本身見到佢哋兩條友仔個頭咁亂想影低笑吓，一個不小心竟然影到一個悲劇嘅發生 #家姐終於可以深喉 #阿妹又食紙皮家姐努力想將紙皮拯救 #結果阿妹得嗰四隻門牙竟然依然咬中家姐隻金手指 #阿妹感覺好生人勿近 #最尾張相幾咁悲劇
光睇文字都覺得夠晒牙煙，再睇一睇短片，可以見到Lucy突然將手指塞到妹妹口中，仲要愈塞愈深，猶如「扣喉」一樣；而妹妹Sucy就狀甚痛苦，標晒眼水，多次想離開座位，最後更疑似出現「催吐」情況。
網民再怒轟：喊得咁淒涼仲影
李老母就淡定拍片分享，但一班網民都覺得情況太危險，Lucy媽媽一啲安全意識都冇，紛紛留言怒轟：「喊得咁淒涼仲影」、「唔好畀紙在佢視線範圍內喇」、「咁都拍片放上網，成件事好危險」、「老母係咪唔畀飽奶susu食呀？餓到紙皮都食？」、「李伯母，咁大整蠱整塊紙皮畀阿妹，好彩無咬甩牙咋」。
5歲愛女Lucy撞親頭都掛住笑
「李老母」Lucy媽媽在IG分享早前打8號風球時發生的家居意外事件：「李元元喺屋企上演一幕衝力射頭，成個人飛彈埋個名貴實木餐邊櫃，頭殼經過測試夠堅硬竟然俾佢撞凹咗個櫃。」李老母隨後公開Lucy的傷勢，只見5歲的她前額頭明顯腫了出來兼留下一條長長的傷痕，只而事發現場的木櫃亦被撞至明顯凹了下去，可想言之Lucy當下有幾痛！然而，作為媽媽的李老母雖然表示「feel都我老公好似有一刻嬲」，卻只顧不斷笑，甚至將女兒的醜態放上網「公審」：「心裏不停諗我個女個頭真係有咁硬竟然可以撞凹個櫃？個鐵頭冇爆其實真係好好彩，李元元出年東華表演一定要預埋你 #衝力射頭 #貼塊膠布佢即刻覺得自己係冇事嘅。」
網民怒轟心理變態
雖然Lucy媽媽覺得好好笑，但網民卻覺得她太冷血，狠批她枉為人母：「簡直心理變態，為求呃like，無所不用其極玩阿女，不知所謂」、「係好頂唔順，唔知點解有老母會笑得出」、「公開講笑會俾人有位入你做唔好媽咪角色」、「唔係講笑，撞到幾傷吓，撞到表面額頭其實入面係蝶骨」、「李老豆怒睥得你啱嘅，笑笑笑，丙得少」，甚至連謝安琪的關心都比起李老母還要多：「Poor Lucy，快啲好返！」
被鬧爆再發文「補獲」
Lucy受傷事件引起各方報道之後，李老母今日（12日）再於IG回應，澄清女兒一點事也沒有，並上載一條Lucy在鏡頭前表現鬼馬的影片：「多謝各界好友嘅關心，條友仔真係冇事，你哋睇吓覺得佢有冇事 #個樣煩到」
細女Sucy被塞紙箱眼碌碌
事緣，Lucy媽日前於IG上載一段影片，片中剛於今年2月出世的細女Sucy被塞進好似鞋盒咁大嘅紙箱入面，大女Lucy興高采烈打開紙盒，在盒中曲着身體嘅Sucy即瞪大雙眼，好像未知發生什麼事，樣子表現有點不安。
網民鬧爆Lucy媽呃Like走火入魔
影片一出，不少網民鬧爆Lucy媽：「為咗呃Like走火入魔，連蓋都冚埋一陣焗親點算」、更有網友擔心細女條腰好容易出事，更狠批虐兒。「睇佢年紀條頸同條腰應該仲未完整，點可以咁樣」、「這位阿媽腦袋有問題」等。經過一輪罵聲，Lucy媽已將該影片刪除，不過事後繼續於社交網分享兩個寶貝女的萌照及影片。
Lucy李元元被阿媽笑似…惹爭議
去年李媽媽梁志瑩上載一張李元元穿上閃爆高踭鞋、擘脾坐在凳上吃蘋果的相片，相中李元元表情落寞，似乎有心事，而且手中蘋果被她咬出心形圖案，未知心事是否跟男生有關。李媽媽在配文中笑言：「廟街…一枚 #喂呀你可唔可以著返好對鞋先再講呀#你咁樣係唔會有客㗎」
網民狠批評：咁樣笑自己親生女
有些網民表示好搞笑：「麻甩LU」、「完全係生活在韓國街市阿豬媽」、「啋過你呀！Lulu似包租婆」、「lucy姐嘅品味系另類咗啲，不過都冇影響佢嘅顔值」。但亦有網民狠批評梁志瑩用詞不當，甚至於討論區開帖文，累積超過800個Dislike：「唔好咁樣話個囡」、「呢個世界真係乜人都有，咁樣笑自己親生女，仲要擺上網」、「開始覺得佢個女好慘」、「淨係識用個女嚟搵錢」、「個女第時大個，實被同學笑到面都黃」等等。
原來「流鶯」是指四處飛翔鳴唱的黃鶯鳥，但後來代表那些當街在路上兜搭男士、進行不道德交易的女士，油麻地廟街常見有「流鶯」聚集於街頭。根據刑事罪行條例中的《為不道德目的而唆使他人》條例，如在街頭主動兜搭客人，則有機會違反，一經定罪，可處罰款1萬港元及監禁六個月。
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