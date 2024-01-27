李璨琛1歲細女誤吞紙皮被Lucy「扣喉」老婆掛住拍片再被網民怒轟

藝人李璨琛老婆梁志瑩負責經營5歲愛女李元元（Lucy）和1歲細女李斐斐（Sucy）的IG賬號。雖然2位小朋友非常可愛，憑可愛搞怪的形象深受網民喜愛，但自稱「李老母」的Lucy媽媽就多次因拍片惹爭議。今次就到1歲細女誤吞紙皮，但李老母都堅持拍片，再次遭到網民怒轟！