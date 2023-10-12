李璨琛5歲愛女李元元發生家居意外 老婆只顧打卡恥笑被鬧爆心理變態

藝人李璨琛的5歲愛女李元元（Lucy）憑可愛搞怪的形象深受網民喜愛，現時已經是人氣網紅的她近年人氣甚至已超越爸爸，成為廣告界寵兒。不過，負責經營Lucy的IG帳號的李璨琛老婆梁志瑩，卻多次因恥笑女兒而引起極大爭議，包括最近Lucy發生家居意外的撼頭事件……