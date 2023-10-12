李璨琛5歲愛女李元元發生家居意外 老婆只顧打卡恥笑被鬧爆心理變態
女兒出事只掛住笑
自稱「李老母」的Lucy媽媽，在IG分享早前打8號風球時發生的家居意外事件：「李元元喺屋企上演一幕衝力射頭，成個人飛彈埋個名貴實木餐邊櫃，頭殼經過測試夠堅硬竟然俾佢撞凹咗個櫃。」李老母隨後公開Lucy的傷勢，只見5歲的她前額頭明顯腫了出來兼留下一條長長的傷痕，只而事發現場的木櫃亦被撞至明顯凹了下去，可想言之Lucy當下有幾痛！然而，作為媽媽的李老母雖然表示「feel都我老公好似有一刻嬲」，卻只顧不斷笑，甚至將女兒的醜態放上網「公審」：「心裏不停諗我個女個頭真係有咁硬竟然可以撞凹個櫃？個鐵頭冇爆其實真係好好彩，李元元出年東華表演一定要預埋你 #衝力射頭 #貼塊膠布佢即刻覺得自己係冇事嘅。」
網民怒轟心理變態
雖然Lucy媽媽覺得好好笑，但網民卻覺得她太冷血，狠批她枉為人母：「簡直心理變態，為求呃like，無所不用其極玩阿女，不知所謂」、「係好頂唔順，唔知點解有老母會笑得出」、「公開講笑會俾人有位入你做唔好媽咪角色」、「唔係講笑，撞到幾傷吓，撞到表面額頭其實入面係蝶骨」、「李老豆怒睥得你啱嘅，笑笑笑，丙得少」，甚至連謝安琪的關心都比起李老母還要多：「Poor Lucy，快啲好返！」
被鬧爆再發文「補獲」
Lucy受傷事件引起各方報道之後，李老母今日（12日）再於IG回應，澄清女兒一點事也沒有，並上載一條Lucy在鏡頭前表現鬼馬的影片：「多謝各界好友嘅關心，條友仔真係冇事，你哋睇吓覺得佢有冇事 #個樣煩到」
細女Sucy被塞紙箱眼碌碌
事緣，Lucy媽日前於IG上載一段影片，片中剛於今年2月出世的細女Sucy被塞進好似鞋盒咁大嘅紙箱入面，大女Lucy興高采烈打開紙盒，在盒中曲着身體嘅Sucy即瞪大雙眼，好像未知發生什麼事，樣子表現有點不安。
網民鬧爆Lucy媽呃Like走火入魔
影片一出，不少網民鬧爆Lucy媽：「為咗呃Like走火入魔，連蓋都冚埋一陣焗親點算」、更有網友擔心細女條腰好容易出事，更狠批虐兒。「睇佢年紀條頸同條腰應該仲未完整，點可以咁樣」、「這位阿媽腦袋有問題」等。經過一輪罵聲，Lucy媽已將該影片刪除，不過事後繼續於社交網分享兩個寶貝女的萌照及影片。
Lucy李元元被阿媽笑似…惹爭議
去年李媽媽梁志瑩上載一張李元元穿上閃爆高踭鞋、擘脾坐在凳上吃蘋果的相片，相中李元元表情落寞，似乎有心事，而且手中蘋果被她咬出心形圖案，未知心事是否跟男生有關。李媽媽在配文中笑言：「廟街…一枚 #喂呀你可唔可以著返好對鞋先再講呀#你咁樣係唔會有客㗎」
網民狠批評：咁樣笑自己親生女
有些網民表示好搞笑：「麻甩LU」、「完全係生活在韓國街市阿豬媽」、「啋過你呀！Lulu似包租婆」、「lucy姐嘅品味系另類咗啲，不過都冇影響佢嘅顔值」。但亦有網民狠批評梁志瑩用詞不當，甚至於討論區開帖文，累積超過800個Dislike：「唔好咁樣話個囡」、「呢個世界真係乜人都有，咁樣笑自己親生女，仲要擺上網」、「開始覺得佢個女好慘」、「淨係識用個女嚟搵錢」、「個女第時大個，實被同學笑到面都黃」等等。
原來「流鶯」是指四處飛翔鳴唱的黃鶯鳥，但後來代表那些當街在路上兜搭男士、進行不道德交易的女士，油麻地廟街常見有「流鶯」聚集於街頭。根據刑事罪行條例中的《為不道德目的而唆使他人》條例，如在街頭主動兜搭客人，則有機會違反，一經定罪，可處罰款1萬港元及監禁六個月。
李媽媽澄清IG被消失原因：係因為Lucy未夠歲數
其後李元元的IG帳戶忽然被消失，引來不少網民猜測是梁志瑩為了平息風波而急刪李元元IG，亦有網民猜測是因為有太多人舉報李元元的IG，而令其帳戶被禁。不過隨後梁志瑩就在她自己的IG中澄清：「其實呢我本人就冇delete到Lucy個account，係因為Lucy is not old enough喎，而比IG suspend咗個account。處理中處理中，大家稍安毋躁！#我哋大家一齊念力希望個account可以早日重見光明#LUCY會繼續喺度見大家。」原來一般可使用IG的「規定年齡」為13歲，作用是為了保護兒童。結果在李媽出post解釋後未夠一日，李元元的IG已恢復運作。
4歲李元元登十大「風雲人物」
李元元人氣一向極高，最近更登上「2021香港社交媒體風雲榜」頭十名。（十大「風雲人物」得獎名單（排名不分先後）為Emi Wong、林芊妤、「小薯茄」、呂爵安（Edan）、姜濤、張敬軒、「試當真」、倪晨曦、李元元及七仙羽。 ）數據分析指她去年表現最好的帖文竟高達9.3萬讚好！年紀輕輕竟就能取得如此成績，實在不簡單。在頒獎時，元元更做出比心心說：「多謝大家支持。」事後梁志瑩在社交平台分享元元獲獎相片，媽媽在獎牌上將風雲人物的「風」改寫成「瘋」雲人，當然少不了的李元元招牌顏藝表情。
成名背後默默承受3大批評
1.李元元叫人「收皮」 Lucy媽梁志瑩未有阻止
李元元人氣極高，然而成名背後其實默默承受了不少負面聲音。梁志瑩曾上載她女兒睡前片段，影片中李元元說：「爸爸我都收皮喇，拜拜！」她在旁邊聽到大笑說：「佢（女兒）都收皮喇。」事後她解釋女兒聽到爸爸李璨琛話自己收皮（工作完），所以有樣學樣，回答爸爸自己都要收皮。
有粉絲讚李元元把聲好甜：「Lulu同爸爸講嘢，把聲特別甜，冧C人」、「收皮都可以講得咁好聽」、「史上最溫柔嘅收皮」，但亦有網民提醒：「記住千祈千祈千祈唔好返學校同老師、校長、校嬸、校公講，小心記缺點」，同時怕梁志瑩教壞小朋友「……做咩阿lulu講嘢……講得咁粗俗㗎……」、「咁粗魯得唔得㗎？」梁志瑩回應網民，在影片下補上提醒字句：「請注意這裏的收皮是瞓覺或者休息的意思，絕沒有叫人吃屎的粗鄙成份，敬請留意。補番句先，輕鬆﹐家長指引，認真人士慎入，輕輕鬆鬆鄧子（梓）峰」
「收皮」是香港較粗俗的用語，甚至可被視為粗口，意思是叫人住口、打發別人。2015年，立法會議員王國興出席《城市論壇》，大叫前學民思潮發言人黎汶洛「收皮啦！」，被對方指用語粗俗，要求道歉。據次文化堂社長彭志銘在其Facebook表示，「收皮」的來源是出自賭坊術語，是賭坊內「番攤」的玩法，有完結賭局的意思，而且警察搜查非法賭檔時，大家亦會大叫「收皮」，提醒別人馬上關閉賭枱，快點逃走。後來「收皮」逐漸演變為「收檔」、「收工」或「收聲」的意思。
2. Lucy媽梁志瑩回應 痛哭大頭相惹爭議
李元元曾經因為發燒不能上學，錯過在學校生日會穿自己靚裙的機會，故傷心痛哭，媽媽梁志瑩為女兒拍下多幅大頭相。
有網民在討論區發佈帖文，認為梁志瑩做法不妥，認為沒有尊重女兒：「佢（個女個IG係充滿住大量佢個女嘅醜態相」，至今已近1,000個Dislike，有人批評：「佢大個睇返都唔知點算」、「做人阿媽見到個女喊應該係𠱁番個女開心先，而唔係瘋狂影相啩 」、「呢啲相自己留黎做紀念算啦，係要放上網等全世界都知，有無諗過個女嘅感受？」亦有人重提李元元曾用肚腩頂開同學一事：「無得返學仲好啦，畀佢返到學校又係對住啲同學仔蝦蝦霸霸，佢媽媽仲覺得無問題。」
事後，梁志瑩在Instagram撰長文回應網民：「偶爾會有人問我，為什麼不為自己解釋一下？我想說：我真不太是與別人火拼的好材料，卻是可以完全唔理人的真材實料，而且，因為我想活得高貴瀟灑一點，所以每次我只會給它們一個華麗的轉身，不過，心底裏還是很想謝謝那些路見不平拔刀相助的人，還有那些私訊鼓勵我的人，因為深知有幸能被理解並非必然，所以覺得自己真有夠幸福(流淚）
我，從來都不會在別人的心中修行自己，所以，面對各種奇形怪狀的評語，我只會一笑置之。現在的世界就是這樣，能從一段只有30秒的影片來斷定你的生活習慣、育兒方式、甚至是你的前世今生，如果每每我要因這樣的事情生氣和糾結，我想我應該來回地獄又折返人間千千萬萬遍。既然如此，我必須要告訴自己瀟灑處理，活得更坦蕩一點。
在這裏，我想帶出的是：其實，往往令自己最難過、也是最無意義的事情，就是不停在自己的心中去強求別人。要糾結，就儘管糾結一下自己今天有沒有過得安好快樂吧！我認為，如果生命真要被賦予某種意義，願天下的我們，每天都能努力為這個世界種下快樂的因子。
選擇快樂永遠都是人生中最好的習慣，能時刻提醒自己做個better me」
3.Lucy媽曾被鬧讓李元元拋頭露面
李元元非常喜歡唱歌、跳舞，經常一邊哼唱韓國大熱女團BLACKPINK的歌，一邊跟著MV跳舞，很有節奏感。她曾經拍片跳過《BOOMBAYAH》，被BLACKPINK經理人轉載其影片，一舞成名，認真厲害，惟梁志瑩被網民鬧讓女兒拋頭露面。
她一直以來都沒有對著網民發脾氣，而是選擇在Instagram中高EQ地回應：「每次往外工作，她就像去了一個更大的遊樂場，玩得比我更開心。對於沿路會指責或嘲笑我們兩母女的一小撮人(希望係)，對不起，我們並沒有按照你們喜歡的方式生活，是因為：我就是我，你就是你。」她續指：「有人只願用兩分鐘泡個麵，有人卻願意花上三小時熬個湯。每個人都應該順應自己的意願去生活，才是對自己最好的交代！最後，文章都是送給願意了解我們更多的您們。」
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