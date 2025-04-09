7歲李元元皮褸上陣孖管弦樂團忘我合奏 零怯場騷琴技喪吸2百萬Views連男神都讚好

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）的大女李元元（Lucy）以其鬼馬可愛的性格在網上大受歡迎，IG帳戶擁有近45萬粉絲。這位年僅7歲的小學生還擁有一手出色的琴技，近日，Lucy就在一次與管弦樂團的合奏中，展示了她的音樂才能，表現得既自信又從容。