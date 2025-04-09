7歲李元元皮褸上陣孖管弦樂團忘我合奏 零怯場騷琴技喪吸2百萬Views連男神都讚好
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李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）的大女李元元（Lucy）以其鬼馬可愛的性格在網上大受歡迎，IG帳戶擁有近45萬粉絲。這位年僅7歲的小學生還擁有一手出色的琴技，近日，Lucy就在一次與管弦樂團的合奏中，展示了她的音樂才能，表現得既自信又從容。
Lucy李元元 忘我表演零怯場
在表演當天，Lucy穿著一襲灰色長紗裙搭配時尚的黑色皮褸，在主持人的介紹下緩緩走向鋼琴並向觀眾鞠躬。她的表現非常冷靜，毫不怯場地與現場20多位管弦樂團員合奏。當Lucy彈玲時，似乎完全沉浸在音樂中，招牌冬菇頭隨著節奏搖擺，最後甚至將頭伏在琴鍵上，最後的Ending pose則是一隻手直舉、一隻手橫舉，頭望向天，整個過程充滿了自信且極具喜感，贏得了現場觀眾的熱烈掌聲，影片至今已有超過2百萬人觀看。
李璨琛讚Lucy遺傳爸爸獨特台風
Lucy的母親梁志瑩（Sophia）全程觀看表演並表示自己笑個不停，她在社交媒體上寫道：「在台上我覓”李”想 ，卡通人彈起琴上嚟真係唔係講笑，著皮褸彈琴真係好型，最矚目應該係嗰啲充滿光澤嘅頭髮神下神下，老母想R洗頭水廣告，條片有嫲嫲嘅笑聲 ，例牌當然有埋老母嘅笑聲啦。」而Lucy的父親李璨琛也在網上留言稱讚女兒：「luLu獨特的台風果然遺傳咗爸爸傻傻地哋DNA。」
吳彥祖、阿Sa齊讚Lucy好有型
男神吳彥祖同阿Sa蔡卓妍都有留言大讚Lucy好有型，謝安琪亦話：「我好鍾意佢嘅風格啊！」而網民就紛紛留言大讚Lucy：「好叻女台風好鬼型」、「Ending笑死我，點解可以甘有喜戲感？」、「忍唔住笑咗出聲」、「個頭fing到好陶醉」、「第時可以幫MC伴奏啦」、「超正，勁過老豆丫」、「出神入化…勁！ 」、「貝多lu」、「好鬼正呀」、「完全有daddy D 音樂細胞」等。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG@becarefullee資料或影片來源：原文刊於新假期