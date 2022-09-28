李元元Lucy升呢做家姐 李璨琛太太望憑大肚R著數：要做一個無恥嘅孕婦

李璨琛與太太梁志瑩結婚近10年，在2018年誕下女兒李元元Lucy後，近日宣布再度有喜，李太更公然話希望恃著大肚婆的身份R著數，引起不少網民關注！可能李太今次只係講笑，但李太以往說話一向出位，包括早前取笑女兒Lucy神態似「廟街流X」一名，就曾經引起網上極大爭議！