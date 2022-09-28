李元元Lucy升呢做家姐 李璨琛太太望憑大肚R著數：要做一個無恥嘅孕婦
李元元Lucy阿媽恨仔恨到出面 改定英文名Richard
李太梁志瑩（Sophia）日前趁著李璨琛（Sam）47歲生日，在社交網公布她再次懷孕的喜訊，她說：「今日係爸爸生日，除咗想同佢講聲生日快樂之外，仲想同大家分享一個更開心嘅消息，就係：老母終於都再次懷！孕！了！因為個肚太唔明顯，但係老母又好想D人對佢再好D：讓吓位俾佢坐呀、扶吓佢過馬路呀、買嘢排隊可以插隊呀，或者買嘢唔使畀錢呀等等，所以決定要公布啦！決心要做一個無恥嘅孕婦！#halfwaytogo#今次究竟係Richard1.0#定Lucy2.0#大家估吓」
網民爭住為BB改定「食字」名
雖然機會係一半一半，但李太似乎恨仔恨到出面，已經為BB改定個未來可能用到的男仔英文名「Richard」，而若果係女仔的話，就只得能跟家姐名叫「Lucy2.0」！網民又紛紛提出要為BB改定個可以「食字」的中文名，主要係要同家姐李元元配成一對，包括「元元整整」、「元元滿滿」、「元元形形」、「元元方方」、「元元全全」、「元元朗朗」等。
恃住大肚望R著數 被批影衰大肚婆
有網民就留意到李太在帖文中所提到成為大肚婆後，希望可以R到的著數，包括要人讓座、扶過馬路、買嘢插隊，甚至買嘢唔畀錢等，更講到明自己決心要做一個無恥嘅孕婦，引起網民不滿，認為她影衰大肚婆！當然李太今次可能只係講笑，但李太以往說話一向出位，包括早前取笑女兒Lucy神態似「廟街流X」一名，就曾經引起網上極大爭議！
「廟街」言論被轟離譜
李太梁志瑩早前上載了一張李元元穿上閃爆高踭鞋、擘脾坐在凳上吃蘋果的相片，相中李元元表情落寞，似乎有心事，而且手中蘋果被她咬出心形圖案，未知心事是否跟男生有關。李媽媽在配文中笑言：「廟街流鶯一枚 #喂呀你可唔可以著返好對鞋先再講呀#你咁樣係唔會有客㗎」
網民狠批評李太用詞不當，甚至於討論區開帖文，累積超過800個Dislike：「唔好咁樣話個囡」、「呢個世界真係乜人都有，咁樣笑自己親生女，仲要擺上網」、「開始覺得佢個女好慘」、「淨係識用個女嚟搵錢」、「個女第時大個，實被同學笑到面都黃」等等。
IG回歸 偷改字認低威
原來「流鶯」是指四處飛翔鳴唱的黃鶯鳥，但後來代表那些當街在路上兜搭男士，進行不道德交易的女士，油麻地廟街常見聚集街頭。根據刑事罪行條例中的《為不道德目的而唆使他人》條例，如在街頭主動兜搭客人，則有機會違反，一經定罪，可處罰款1萬港元及監禁六個月。
之後李元元IG帳戶一度被停用，有人猜測是因為「流鶯」用字太差，所以被人檢舉，也有人懷疑是李太自己為了平息風波，避一避風頭。不過李太其後於個人IG發文，解釋IG誤會用戶年齡未夠歲數，所以才會停用這個帳號。翌日李元元帳戶便得以「復活」，網民就發現李太已偷偷改走「流鶯」字眼，改成「流星」，被指是認低威。
同時李太又上載同李元元講故事的新片，講到如果媽媽被人捉走時，李元元即眼濕濕：「就會見唔到媽媽，會喊喊…」令李太深受感動：「諗起媽媽被人捉走咗，立刻忍唔住傷心起來。唔使驚，老母先係史上第一女魔頭，只有佢先會捉走人。」
Lucy成名背後引爭議 重溫李太被數3宗罪
1. Lucy叫人「收皮」被批太粗俗
李元元人氣極高，然而成名背後其實默默承受了不少負面聲音。梁志瑩曾上載她女兒睡前片段，影片中李元元說：「爸爸我都收皮喇，拜拜！」她在旁邊聽到大笑說：「佢（女兒）都收皮喇。」事後她解釋女兒聽到爸爸李璨琛話自己收皮（工作完），所以有樣學樣，回答爸爸自己都要收皮。
有粉絲讚李元元把聲好甜：「Lulu同爸爸講嘢，把聲特別甜，冧C人」、「收皮都可以講得咁好聽」、「史上最溫柔嘅收皮」，但亦有網民提醒：「記住千祈千祈千祈唔好返學校同老師、校長、校嬸、校公講，小心記缺點」，同時怕梁志瑩教壞小朋友「……做咩阿lulu講嘢……講得咁粗俗㗎……」、「咁粗魯得唔得㗎？」李太就在影片下補上提醒字句：「請注意這裏的收皮是瞓覺或者休息的意思，絕沒有叫人吃屎的粗鄙成份，敬請留意。補番句先，輕鬆﹐家長指引，認真人士慎入，輕輕鬆鬆鄧子（梓）峰」
「收皮」是香港較粗俗的用語，甚至可被視為粗口，意思是叫人住口、打發別人。2015年，立法會議員王國興出席《城市論壇》，大叫前學民思潮發言人黎汶洛「收皮啦！」被對方指用語粗俗，要求道歉。據次文化堂社長彭志銘在其Facebook表示，「收皮」的來源是出自賭坊術語，是賭坊內「番攤」的玩法，有完結賭局的意思，而且警察搜查非法賭檔時，大家亦會大叫「收皮」，提醒別人馬上關閉賭枱，快點逃走。後來「收皮」逐漸演變為「收檔」、「收工」或「收聲」的意思。
2. Lucy痛哭大頭相惹爭議
李元元曾經因為發燒不能上學，錯過在學校生日會穿自己靚裙的機會，故傷心痛哭，媽媽梁志瑩為女兒拍下多幅大頭相。
有網民在討論區發佈帖文，認為李太做法不妥，沒有尊重女兒：「佢個女個IG係充滿住大量佢個女嘅醜態相」，引來近1,000個Dislike，有人批評：「佢大個睇返都唔知點算」、「做人阿媽見到個女喊應該係𠱁番個女開心先，而唔係瘋狂影相啩 」、「呢啲相自己留黎做紀念算啦，係要放上網等全世界都知，有無諗過個女嘅感受？」亦有人重提李元元曾用肚腩頂開同學一事：「無得返學仲好啦，畀佢返到學校又係對住啲同學仔蝦蝦霸霸，佢媽媽仲覺得無問題。」
事後，梁志瑩在IG撰長文回應網民：「偶爾會有人問我，為什麼不為自己解釋一下？我想說：我真不太是與別人火拼的好材料，卻是可以完全唔理人的真材實料，而且，因為我想活得高貴瀟灑一點，所以每次我只會給它們一個華麗的轉身，不過，心底裏還是很想謝謝那些路見不平拔刀相助的人，還有那些私訊鼓勵我的人，因為深知有幸能被理解並非必然，所以覺得自己真有夠幸福(流淚）
我，從來都不會在別人的心中修行自己，所以，面對各種奇形怪狀的評語，我只會一笑置之。現在的世界就是這樣，能從一段只有30秒的影片來斷定你的生活習慣、育兒方式、甚至是你的前世今生，如果每每我要因這樣的事情生氣和糾結，我想我應該來回地獄又折返人間千千萬萬遍。既然如此，我必須要告訴自己瀟灑處理，活得更坦蕩一點。
在這裏，我想帶出的是：其實，往往令自己最難過、也是最無意義的事情，就是不停在自己的心中去強求別人。要糾結，就儘管糾結一下自己今天有沒有過得安好快樂吧！我認為，如果生命真要被賦予某種意義，願天下的我們，每天都能努力為這個世界種下快樂的因子。
選擇快樂永遠都是人生中最好的習慣，能時刻提醒自己做個better me」
3. 被鬧讓Lucy拋頭露面
李元元非常喜歡唱歌、跳舞，經常一邊哼唱韓國大熱女團BLACKPINK的歌，一邊跟著MV跳舞，很有節奏感。她曾經拍片跳過《BOOMBAYAH》，被BLACKPINK經理人轉載其影片，一舞成名，認真厲害，惟梁志瑩被網民鬧讓女兒拋頭露面，當她是「搖錢樹」。
她一直以來都沒有對著網民發脾氣，而是選擇在IG中高EQ地回應：「每次往外工作，她就像去了一個更大的遊樂場，玩得比我更開心。對於沿路會指責或嘲笑我們兩母女的一小撮人(希望係)，對不起，我們並沒有按照你們喜歡的方式生活，是因為：我就是我，你就是你。」
她續指：「有人只願用兩分鐘泡個麵，有人卻願意花上三小時熬個湯。每個人都應該順應自己的意願去生活，才是對自己最好的交代！最後，文章都是送給願意了解我們更多的您們。每個人都有不同的育兒方式，不用每個方式都一式一樣，Lucy非常愛表演，『拋頭露面』更令Lucy 活得開心，而大家都應該跟隨自己的意願去生活，去好好善待自己，不用理旁人的閒言閒語。」