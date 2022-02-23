李元玲

大馬女神李元玲自揭三圍數字 公開痛斥黑心商人偷圖宣傳瘦身產品

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現年32歲的馬來西亞鋼琴家李元玲（Cathryn）近年經常在社交網大晒Fit爆泳衣和健身照，以天使面孔加上魔鬼身材，在IG吸引了多達近220萬追隨者。日前李元玲突然公開自己的三圍數字，展示自己的操練成果，豈料近日她又發現有黑心商人偷用她的相片宣傳瘦身產品！

李元玲 李元玲曾分享自己的修身得：「這世上唯一不會反彈的減肥方案，就是堅持，自律。」
李元玲曾分享自己的修身得：「這世上唯一不會反彈的減肥方案，就是堅持，自律。」（圖片來源：[email protected]_）

公開三圍被偷圖宣傳

其實之前李元玲曾公開自己做做健身之前是體重52kg體脂26%，利用3年時間勁減8kg至44kg，而體脂亦降至12%。身高168CM的她日前公開三圍數字「32C、23、36」，網民都大讚女神完美體態！及後李元玲又投訴黑心商人盗用她的照片去宣傳瘦身產品，呼籲大家千萬別中伏：「我從來不服用任何瘦身產品，因為那些吃多了對健康不好，我也不去減肥院中心。我們不該支持這些賺黑心錢的無良商家繼續騙錢禍害人民的健康。」

李元玲 李元玲大騷Fit爆身型，表示修身主要是靠健身和控制飲食。
李元玲大騷Fit爆身型，表示修身主要是靠健身和控制飲食。（圖片來源：[email protected]@cathrynli_）

早前李元玲拍了一條換衫娛賓短片，著衫動作都誘惑過人：

李元玲先整理馬甲。
李元玲先整理馬甲。（圖片來源：[email protected]
李元玲 再狂抆吊襪帶。
再狂抆吊襪帶。（圖片來源：[email protected]

李元玲 拍換衫片

大馬「鋼琴女神」李元玲擁32D上圍，而且出名大方得體，在社交網經常派福利，這日她上載了一條短片，身穿馬甲配吊襪帶，已經好誘人，不過未算，李元玲先出手整理件馬甲，再從後抆條襪帶，網民真有眼福，之後她更當眾著番條薄紗長裙，令場面更加香艷。

李元玲 當眾著紗裙。
當眾著紗裙。（圖片來源：[email protected]
李元玲變身後似孔雀開屏。
李元玲變身後似孔雀開屏。（圖片來源：[email protected]

變身後拎起酒樽把玩

成功變身的李元氣，好似名模一樣行CAT WALK，行去一早Set好的Photobooth，李元玲隨手就拎起個酒樽揈來揈去，又扮爆樽又將支酒遞去鏡頭扮請人飲，咁識撩人的李元玲，難怪深受網民歡迎。

李元玲電力勁人。
李元玲電力勁人。（圖片來源：[email protected]
李元玲仲拎住酒樽扮爆樽，好Funny。
李元玲仲拎住酒樽扮爆樽，好Funny。（圖片來源：[email protected]

李元玲曾發表「中碼言論」辣㷫網民

李元玲身高1米70，但體重只得45KG，體脂低達12%，身材火辣，因此被網友封為「真人版娜美」、「大馬女神」等稱號，她也經常在網上分享性感照，大派福利，大受網民歡迎，但前年10月她曾發表「在亞洲 S碼等於M碼，M碼等於L碼，超過M碼就是罪惡和肥胖」的言論，惹來大批網友不滿，要緊急關閉社交帳號停戰。

李元玲 今年中秋Cathryn邀大家賞月 ！
去年中秋Cathryn邀大家賞月 ！（圖片來源：cathrynli IG）
李元玲 減肥後身材玲瓏浮凸的Cathryn，被網友封為「真人版娜美」
減肥後身材玲瓏浮凸的Cathryn，被網友封為「真人版娜美」
李元玲 漫畫 《ONE PIECE》 角色娜美
漫畫 《ONE PIECE》 角色娜美
李元玲瘦腰唔瘦胸，減去14%脂肪後，仍能 Keep到32C豐滿上圍。
李元玲瘦腰唔瘦胸，減去14%脂肪後，仍能 Keep到32C豐滿上圍。

被杜汶澤封為「馬來西亞籮柚王」

事件後她公開道歉，表示：「我並沒有嘲笑M碼等於肥胖的意思，我承認是因為我個人表達能力太直接，沒有思想周全，把對自己體形的要求誤造成 size的錯誤論點。」日前她更自爆曾是「肥妹仔」一名，體重有52KG，體脂也有26%，曾因太胖而被導演嫌棄，將她的戲份全部刪走，促使她走上健身減肥這條路，她表示：「健身不需要練出身材比誰好，比以前的自己好就可以了。達到好身材不是終點，是好身材與健康的同時又成為你生活的一部分。」。

李元玲 身高1米7的Cathryn說自己屬於易胖體質，7年前有開始努力修身前，她體重52KG，體脂也有26%。
身高1米7的Cathryn說自己屬於易胖體質，7年前有開始努力修身前，她體重52KG，體脂也有26%。
李元玲 經過努力後漸有成績。
經過努力後漸有成績。
李元玲 現時Cathryn體重45KG，體脂只有12%，三圍則是32C、23、36。
現時Cathryn體重45KG，體脂只有12%，三圍則是32C、23、36。

孖杜汶澤做節目 被封「馬來西亞籮柚王」

後來她更自爆用了七年時間將體重由52KG減到45KG，更將體脂由26%減到12%，但仍保持著32C、23、36完美身材比例，前年她登上杜汶澤主持的ViuTV節目《走佬去馬拉》做嘉賓，更被杜汶澤封為「馬來西亞籮柚王」！

李元玲 去年4月 Cathryn為杜汶澤主持的節目《走佬去馬拉》擔任嘉賓，陪對方到馬來西亞的健身室做Gym。
去年4月 Cathryn為杜汶澤主持的節目《走佬去馬拉》擔任嘉賓，陪對方到馬來西亞的健身室做Gym。
李元玲 Cathryn經常在社交網上大晒杜汶澤最欣 賞 的「 巨躉 」。
Cathryn經常在社交網上大晒杜汶澤最欣 賞 的「 巨躉 」。
李元玲 無論泳裝還是運動裝，都好注重線條美！
無論泳裝還是運動裝，都好注重線條美！（圖片來源：cathrynli）
李元玲 超強腹肌與馬甲線，非一日練成⋯⋯
超強腹肌與馬甲線，非一日練成⋯⋯（圖片來源：cathrynli）
李元玲 相比2016年的微胖身型，今日脫胎換骨！
相比2016年的微胖身型，今日脫胎換骨！（圖片來源：cathrynli）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、[email protected]

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