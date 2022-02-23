大馬女神李元玲自揭三圍數字 公開痛斥黑心商人偷圖宣傳瘦身產品
公開三圍被偷圖宣傳
其實之前李元玲曾公開自己做做健身之前是體重52kg體脂26%，利用3年時間勁減8kg至44kg，而體脂亦降至12%。身高168CM的她日前公開三圍數字「32C、23、36」，網民都大讚女神完美體態！及後李元玲又投訴黑心商人盗用她的照片去宣傳瘦身產品，呼籲大家千萬別中伏：「我從來不服用任何瘦身產品，因為那些吃多了對健康不好，我也不去減肥院中心。我們不該支持這些賺黑心錢的無良商家繼續騙錢禍害人民的健康。」
早前李元玲拍了一條換衫娛賓短片，著衫動作都誘惑過人：
李元玲 拍換衫片
大馬「鋼琴女神」李元玲擁32D上圍，而且出名大方得體，在社交網經常派福利，這日她上載了一條短片，身穿馬甲配吊襪帶，已經好誘人，不過未算，李元玲先出手整理件馬甲，再從後抆條襪帶，網民真有眼福，之後她更當眾著番條薄紗長裙，令場面更加香艷。
變身後拎起酒樽把玩
成功變身的李元氣，好似名模一樣行CAT WALK，行去一早Set好的Photobooth，李元玲隨手就拎起個酒樽揈來揈去，又扮爆樽又將支酒遞去鏡頭扮請人飲，咁識撩人的李元玲，難怪深受網民歡迎。
李元玲曾發表「中碼言論」辣㷫網民
李元玲身高1米70，但體重只得45KG，體脂低達12%，身材火辣，因此被網友封為「真人版娜美」、「大馬女神」等稱號，她也經常在網上分享性感照，大派福利，大受網民歡迎，但前年10月她曾發表「在亞洲 S碼等於M碼，M碼等於L碼，超過M碼就是罪惡和肥胖」的言論，惹來大批網友不滿，要緊急關閉社交帳號停戰。
被杜汶澤封為「馬來西亞籮柚王」
事件後她公開道歉，表示：「我並沒有嘲笑M碼等於肥胖的意思，我承認是因為我個人表達能力太直接，沒有思想周全，把對自己體形的要求誤造成 size的錯誤論點。」日前她更自爆曾是「肥妹仔」一名，體重有52KG，體脂也有26%，曾因太胖而被導演嫌棄，將她的戲份全部刪走，促使她走上健身減肥這條路，她表示：「健身不需要練出身材比誰好，比以前的自己好就可以了。達到好身材不是終點，是好身材與健康的同時又成為你生活的一部分。」。
孖杜汶澤做節目 被封「馬來西亞籮柚王」
後來她更自爆用了七年時間將體重由52KG減到45KG，更將體脂由26%減到12%，但仍保持著32C、23、36完美身材比例，前年她登上杜汶澤主持的ViuTV節目《走佬去馬拉》做嘉賓，更被杜汶澤封為「馬來西亞籮柚王」！