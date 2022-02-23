大馬女神李元玲自揭三圍數字 公開痛斥黑心商人偷圖宣傳瘦身產品

現年32歲的馬來西亞鋼琴家李元玲（Cathryn）近年經常在社交網大晒Fit爆泳衣和健身照，以天使面孔加上魔鬼身材，在IG吸引了多達近220萬追隨者。日前李元玲突然公開自己的三圍數字，展示自己的操練成果，豈料近日她又發現有黑心商人偷用她的相片宣傳瘦身產品！