李元玲8位數銀行存款震撼網民 「大馬鋼琴女神」竟被質疑扮窮？
「鋼琴女神」李元玲戶口8位數餘額曝光！
據指馬來西亞最近出現不少盜刷事件，「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）睇完新聞後，亦去檢查了自己的銀行戶口，跟住發現自己無啦啦都出事，被扣了27.99令吉（約47.5港元），因此嬲爆上傳戶口結餘截圖。不過李元玲似乎唔記得幫自己戶口餘額打格，意外曝光自己戶口餘額，有多達4,036萬令吉（約6,840萬港元），極速引起網民熱議，驚歎她「33歲就已經有8位數」。
網民意見兩極：另類曬命 vs扮窮
雖然李元玲事後已將該限時動態刪除，但有不少網民都質疑女神其實係故意炫富：「晒命晒到咁好cheap」、「有無咁唔小心呀」、「擺明故意」等，亦有網民認為女神似在扮窮：「以佢嚟講，咁嘅錢，似係扮窮多啲」、「本身屋企都好有錢，上次條仔都係食拖鞋飯」、「喺馬拉有幾千萬夠過世了」、「對佢黎講可能係散紙黎」、「佢之前條仔唔識珍惜？」、「睇佢ig住咩屋都知佢好x有錢啦，洗鬼靠幾千萬哂命」等等。
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