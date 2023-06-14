李元玲8位數銀行存款震撼網民 「大馬鋼琴女神」竟被質疑扮窮？

33歲的「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）除了識鋼琴和芭蕾舞勁之外，還憑著上經常在社交平台派福利，吸引了超過300萬的粉絲追蹤。近日有傳大馬出現盜刷事件，李元玲亦都公開了自己檢查戶口並得知中招的經過，但同時亦不小心公開了自己多達8位數的銀行戶款，令網民非常震撼！