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李元玲8位數銀行存款震撼網民 「大馬鋼琴女神」竟被質疑扮窮？

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33歲的「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）除了識鋼琴和芭蕾舞勁之外，還憑著上經常在社交平台派福利，吸引了超過300萬的粉絲追蹤。近日有傳大馬出現盜刷事件，李元玲亦都公開了自己檢查戶口並得知中招的經過，但同時亦不小心公開了自己多達8位數的銀行戶款，令網民非常震撼！

大馬鋼琴女神 李元玲
李元玲將於下月滿34歲。（圖片來源：IG＠cathrynli）

「鋼琴女神」李元玲戶口8位數餘額曝光！

據指馬來西亞最近出現不少盜刷事件，「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）睇完新聞後，亦去檢查了自己的銀行戶口，跟住發現自己無啦啦都出事，被扣了27.99令吉（約47.5港元），因此嬲爆上傳戶口結餘截圖。不過李元玲似乎唔記得幫自己戶口餘額打格，意外曝光自己戶口餘額，有多達4,036萬令吉（約6,840萬港元），極速引起網民熱議，驚歎她「33歲就已經有8位數」。

大馬鋼琴女神 李元玲 「大馬鋼琴女神」李元玲表示佢睇完新聞後檢查自己戶口睇吓有無中招，跟住發現自己無啦啦都出事，被扣了27.99令吉約47.5港元），而佢的銀行存款計返約6千多萬港幣
「大馬鋼琴女神」李元玲表示佢睇完新聞後檢查自己戶口睇吓有無中招，跟住發現自己無啦啦都出事，被扣了27.99令吉（約47.5港元），而佢的銀行存款計返約6千多萬港幣。（圖片來源：ig＠cathrynli）

網民意見兩極：另類曬命 vs扮窮

雖然李元玲事後已將該限時動態刪除，但有不少網民都質疑女神其實係故意炫富：「晒命晒到咁好cheap」、「有無咁唔小心呀」、「擺明故意」等，亦有網民認為女神似在扮窮：「以佢嚟講，咁嘅錢，似係扮窮多啲」、「本身屋企都好有錢，上次條仔都係食拖鞋飯」、「喺馬拉有幾千萬夠過世了」、「對佢黎講可能係散紙黎」、「佢之前條仔唔識珍惜？」、「睇佢ig住咩屋都知佢好x有錢啦，洗鬼靠幾千萬哂命」等等。

李元玲 從李元玲平日在IG分享的圖片可見，李元玲生活富裕。
從李元玲平日在IG分享的圖片可見，李元玲生活富裕。（圖片來源：IG＠cathrynli）
李元玲 屋企有個大泳池。
屋企有個大泳池。（圖片來源：IG＠cathrynli）
李元玲 大馬女神 李元玲 李元玲身材與樣貌都無懈可擊。
李元玲身形與樣貌都無懈可擊，但曾經多次被騙財，包括投資生意被前男友在分手後捲款潛逃、上網買錶卻收到假貨、被台灣經紀人捲款逃跑等。（圖片來源：[email protected]
李元玲 李元玲曾透露因拒絕跟投資商喝酒陪睡，而失去有關的電影角色。
李元玲曾透露因拒絕跟投資商喝酒陪睡，而失去有關的電影角色。（圖片來源：[email protected]
李元玲 李元玲仲識跳芭蕾！
李元玲仲識跳芭蕾！（圖片來源：IG＠cathrynli）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠cathrynli

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