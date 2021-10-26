李元玲點名怒爆被監導要求陪酒陪睡換取角色 豪言：就封殺吧
著名鋼琴家李雲迪的愛徒李元玲擁有天使面孔及魔鬼身材，不時都會在其社交網上載生活照，與網友互動，而昨日（25日）她就在其社交網的限時動態上，點名大爆她曾被導演監製要求喝酒陪睡來換取角色的遭遇。
編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]｜原文：新Monday
中、港、台三地不時都會爆出娛樂圈的潛規則，富豪們開價要求心儀的藝人出席飯局，而有些導演、監製則會要求藝人們以陪酒、陪睡來換取角色。早前，香港藝人蔡思貝就爆出被開價200萬港幣出席飯局；而孫慧雪也有被開價173萬港幣。
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內地藝人黃子韜直播時狠批演藝圈潛規則
日前，擁200億人民幣的內地藝人黃子韜，在直播時就狠批娛樂圈的潛規則，指圈中的一些製作人為了賣劇本，吸引金主，便會要求藝人要陪領導或富豪食飯或陪飲酒，若然有不服從的便會被封殺，黃子韜在直播時直言：「做劇的那些人，我不管誰來了，還是那些領導來了，跟我有甚麼關係，我忙得要死，我有自己的工作要做，為甚麼還要我吃完飯再要陪酒，我不吃就封殺我，因為做劇的人是覺得所有藝人都要求著他，很想笑你知道嗎？」該言論一出，即獲大批網友讚好。
李元玲社交網爆曾被要求陪酒陪睡換取角色
但原來除了中、港、台三地外，馬來西亞也原來有同樣的潛規則，著名鋼琴家李雲迪的徒兒，兼馬來西亞女神李元玲得悉內地藝人黃子韜在直播時，狠批演藝圈潛規則後，即在其社交網上透露她也曾被要求跟電影投資商睡。
李元玲表示這些潛規則她也遇過，當時被要求跟電影投資商喝酒陪睡，李元玲當場拒絕，誰料對方竟要她立刻買機票回馬來西亞，而有關的角色雖然就是沒有了。動態上李元玲還霸氣表示：「如果我是因為拒絕陪睡而被封殺，那就封殺我吧～誰稀罕呢～。」
據了解，在今年3月時，電影監製兼導演李建興對外宣稱李元玲時常遲到，且不配合宣傳而遭電影公司封殺，當時李元玲就在其社交網上解釋指娛樂圈這一行是需要比較多的應酬及飯局、酒局等，但她因習慣了我行我素，不懂圓滑，因此每日都製造很多誤會。