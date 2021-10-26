李元玲點名怒爆被監導要求陪酒陪睡換取角色 豪言：就封殺吧

著名鋼琴家李雲迪的愛徒李元玲擁有天使面孔及魔鬼身材，不時都會在其社交網上載生活照，與網友互動，而昨日（25日）她就在其社交網的限時動態上，點名大爆她曾被導演監製要求喝酒陪睡來換取角色的遭遇。

編輯：東方新地｜圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]｜原文：新Monday