李元玲忘記渣男重新出發 化悲憤為加操 最強武器再出動
李元玲怒撇渣男後重生
早前公開被渣男欺騙的馬來西亞「鋼琴女神」李元玲，終於放下怨氣重新振作，連日出po大派性感照，其中一條影片除了見她身穿火辣紅色內衣，更有大量健身的片段。
李元玲繼續鍛鍊完美身形
身材本來已達完美級別的李元玲，放下渣男最近繼續加操，分享自己舉重健身的片段，S形曲線身段極度吸睛，練出完美的蜜桃臀及健美身形，不過天賦上圍並未因過份操練而大縮水，反而更加堅挺。李元玲仲留言：「可以Fit一輩子嗎？」網友紛紛回應：「認真努力嘅成果真美」、「女神身材超正」、「辛苦是值得的」等等，全部都是讚美的說話。
李元玲 再爆渣男惡行
上回講到，32歲的「大馬鋼琴女神」李元玲自爆前男友「H先生」偷食自己閨密，在社交網圖文並茂大踢爆，將自稱單身的渣男惡行公諸於世，現在全世界都知「H先生」是個不知足的渣男，有李元玲咁索咁完美的女朋友都要偷食，真係罪加一等。李元玲自爆後仍未能一洩心頭之忿，有網民問起前男友的底蘊，令她再度爆料。
「H先生」唔否認亦唔敢回應
李元玲公開呼籲各位女性要小心此人之餘，更力數前男友「惡行」，事件通天後男主角「H先生」未有否認李元玲對他的指控，並回覆馬來西亞傳媒表示：「我沒有回應，不好意思，我回應的話會有愈多事情。」唔想講多錯多惟有收口。
踢爆「H先生」專食兄弟女友
網民都對「H先生」如何攻陷李元玲芳心感到好奇，並於社交網問有關其前男友的底蘊，李元玲透露「H先生」不健身、只是從事IT行業的打工仔，更進一步揭露對方的「獵食」手法：「雖然他不是高富帥也沒才華，但我不介意！他一開始對我的用心真的讓我心動了，把自己所有能付出的都付出了，還以為一個平庸老實人，不會壞到哪裡去，可以一起過日子，原來我遇到了偽君子渣男慣犯，喜歡在夜店找獵物吃，他看準我不敢揭發他，因此越玩越囂張，專門喜歡背著兄弟撩他們的對象……男生們，真的千萬別介紹自己的對象給他認識！任何一個美女，他都不會放過！全部通吃！他搶了你的女人還會一副淡定又勝利的模樣，跟你說，是她自己送上門的。」
李元玲前度聲稱單身 同時偷食多人
李元玲（Cathryn）除咗琴技了得，由於經常做運動，弗爆身材亦係佢嘅標記。她在Instagram上載咗三張同前男友嘅合照，點解係「前」男友，事關李元玲呢個帖嘅第一句就係「渣男Alert !」（渣男警告），根據佢所講呢位男友曾經唔止出軌，對象仲係李元玲嘅朋友。李元玲仲警告所有女性唔好再上當，指前男友聲稱自己單身，而家仲同好多女性有曖昧。
李元玲前男友同閨密因唱K而「結緣」
除咗喺Instagram出帖「警世」，李元玲前一晚已經喺限時動態訴心聲，話被男友呃感情之餘，仲被閨密背叛，又話要自己一個人面對真係好可怕，今次上咗好寶貴嘅一課。到咗今日佢再「加碼 」，貼出背叛佢嗰位閨密嘅合照，並留言：「帶我男友出來唱K，介紹我朋友們給他認識，她就背著我私底下跟他約會，真的不敢再相信閨蜜。」睇嚟佢真係傷得好重。
李元玲憶述相戀過程到被背叛 呻唔敢再信男人
李元玲去到4月10日黃昏以長文講番同前度當初由相識到熱戀，再到情變嘅過程。
佢話起初覺得呢個男人係無害又正直嘅暖男，所以一齊。拍拖嗰陣，考慮到對方嘅經濟同面子，所以都唔敢去高級餐廳消費，只係敢食經濟餐。又謂為咗俾對方安全感同信任，李元玲從來唔會同異性有任何灰色地帶嘅關係，有個咁好嘅女友都未滿足。李元玲指控前度自從認識咗佢嘅朋友，就偷約會佢嘅女性朋友，甚至連男性朋友睇中嘅心儀對象都唔放過。咁都未算最 「渣」嘅行為，前度仲「渣」到同李元玲嘅朋友講，係被李元玲單方面纏住佢唔放。
食飯唔埋單 李元玲仲有大把證據在手
雖然李元玲有大把證據證明男友偷食，不過因為愛得太深驚失去，每次都選擇忍受，結果到最後無限量嘅付出，只係換嚟絕情，背叛，欺騙，劈腿，謊言以及推卸責任。經歷呢次情傷，李元玲透露用咗好長時間沉浸喺極大痛苦中，又話唔敢再相信男人，希望自己能夠放下過去，從新開始，仲話有好男人等緊佢，有唔少網民留言為佢打氣加油。
李元玲身材弗爆 自爆曾被要求「潛規則」
現年32歲嘅李元玲係鋼琴王子李雲迪愛徒，近年經常喺社交網大晒弗爆泳衣同健身相，身高168CM嘅佢曾經公開三圍數字「32C、23、36」，一度被杜汶澤封為「馬來西亞籮柚王」，以天使面孔加上魔鬼身材，喺Instagram臣服咗逾223萬追隨者。另外，李元玲言論作風都好大膽，舊年曾經點名大爆自己曾被導演監製要求飲酒陪睡，嚟換取角色的潛規則。