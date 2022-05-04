李元玲忘記渣男重新出發 化悲憤為加操 最強武器再出動

「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）早前在IG自爆男友偷食閨密發出「渣男警告」，估唔到事件中的男主角「H」怕講多錯多不想回應，李元玲再爆料公開「H」先生的「獵食」手法。鬧完發洩完，李元玲亦重新振作，繼續做回自己，展現最強Body大派福利。