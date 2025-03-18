李兆基逝世｜七師傅曾預言「李姓富豪命數已到」 仲有3大驚人預言惹擔憂
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恒基兆業地產及恒基兆業發展創辦人「四叔」李兆基於昨日（17日）黃昏，喺家人陪伴下安詳離世，享壽97歲。李兆基逝世嘅消息令唔少人震驚之餘，更驚覺風水命理師七仙羽（七師傅）上月嘅預言成真，亦令該篇帖文再次翻hit……
七師傅上月預言「李」姓富豪會出事
七師傅上月底於社交平台出PO，表示今年香港最少有兩位富豪同多地名人會「出事」：「2月28號罕見七星連珠，世界名人會出事……最近修煉時，見到香港最少兩位富豪及各地名人在今年內出事，包括姓李、及各地名人名字有H、L、T嘅。」
七師傅在文中除咗提及姓「李」嘅富豪外，更補充道：「本來某富豪去年佢嘅命數已到，因為長期行善已經延長壽命，但今年遇天象能量巨大變化，(富豪級名人=星宿嘅顯化)，所以今年…….，要多慎重。」
七師傅仲有3大驚人預言
除咗預言姓「李」富豪一事外，七師傅亦在文中發表3大預言：
1.「某金融名人B生，會…」
2.「我修練時見到某個總統，最快今天被x，最遲三年內」
3.「美國某火星名人，開始出小事，之後某年出大事」。
此外，七師傅表示名字有 「H」同「K 」嘅名人會出事，近日陷戀上未成年金賽綸嘅金秀賢 （Kim Soo-hyun），名字中就正正帶有「H」同「K 」。而文中嘅火星名人，亦被指係製造星艦登陸火星嘅Tesla行政總裁Elon Musk。
網民連環震驚留言
七師傅嘅3大驚人預言亦引唔少網民熱議：「真係俾七師傅你講中咗，唔通呢3位都會中…」、「天命師傅也有說，Elon Musk嘛」、「師傅次次都中」、「今年應該仲要返呢個post到留多次言……」
撰文：東方新地圖片來源：Facebook@七仙羽、李兆基博士網頁資料或影片來源：原文刊於新假期