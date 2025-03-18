李兆基逝世｜七師傅曾預言「李姓富豪命數已到」 仲有3大驚人預言惹擔憂

恒基兆業地產及恒基兆業發展創辦人「四叔」李兆基於昨日（17日）黃昏，喺家人陪伴下安詳離世，享壽97歲。李兆基逝世嘅消息令唔少人震驚之餘，更驚覺風水命理師七仙羽（七師傅）上月嘅預言成真，亦令該篇帖文再次翻hit……