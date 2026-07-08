李先生超速駕駛｜廣告24周年成另類代表作 男女主角近況反差極大
李太方思蓮親自現身留言區宣布早已醒返
當年在宣傳片中飾演李太的特約演員方思蓮（Celina Fong），近年於社交平台討論區親自現身回應網民多年來的「關心」。她在留言區表示自己「醒返好耐」，更透露已經改嫁，不再是「李太」身份。方思蓮1999年以模特兒身份入行，曾參演多齣港產電影，包括與李燦森、梁焯滿合作的《五個墮落的男女》，亦曾演出多部電視劇集，演藝經歷比大眾想像中豐富得多。
張滿源演藝學院出身卻以飾演死屍爆紅
飾演「李先生」的張滿源是香港演藝學院畢業生，與王祖藍、梁嘉琪、白只及張繼聰為同屆同學，2004年更憑電影《PTU》獲提名第23屆香港電影金像獎最佳新演員。他曾於2018年至2020年間簽約ViuTV，演出過《詭探前傳》、《假設性無罪》及《教束》等劇集，亦曾客串《IT狗》飾演「笑容識別鎖」設計師令人印象深刻。近年他在電影《死屍死時四十四》中飾演一具全程被搬運的「男屍」，全片零對白卻獲觀眾大讚演技精湛，成為另類熱搜話題。
張滿源2025年曾捲入短片節拍攝爭議事件
不過張滿源的演藝路並非一帆風順。2025年7月，第19屆鮮浪潮國際短片節入圍作品《離合戲》拍攝團隊曾在社交平台發表聲明，指控張滿源在拍攝期間未經同意觸碰一名女同事，並使用令對方感到不安的語言。張滿源其後發表澄清聲明，承認觸碰行為並稱其為「失神」和「無意識」的舉動，惟其後有相關錄音被上載至網上，內容與其聲明存在出入，事件最終未有進一步發酵。
網民每年7月9日準時打卡悼念李太昏迷周年
每逢7月9日，社交平台都會出現大量「悼念」李太的帖文，網民紛紛留言：「李太今年昏迷24周年，祝早日康復」、「李先生你幾時先學識揸慢啲」。當方思蓮本人現身留言區時，不少網友驚呼：「成功召喚本尊」、「原來李太醒咗仲改埋嫁」。亦有網民翻出方思蓮曾拍攝「飛鷹活絡油」廣告的片段，笑指：「呢單嘢係騙局，因為過咗幾個星期我見到李太出咗第二個廣告」，令整個討論區充滿歡樂氣氛。
網友笑指：呢單嘢係騙局、翻出「李太」另一廣告作品
留言區內仲有網友留言指出「呢單野係騙局，因為過左幾個星期，我見到李太出咗第二個廣告」，難得當事入亦有現身 ，「李太」都唔介意幫手補充，原來她亦曾拍攝家英哥嘅「飛鷹活絡油」廣告！
李先生超速駕駛｜「李太」Celina 曾與李燦森梁焯滿合作
介紹「李生生」之前，其實「李太」Celina Fong 亦曾拍攝過港產電影，1999年以模特兒身份入行嘅佢，曾拍過唔少雜誌相片（當年仍有唔少「試相機Model」副刊報導），入行四年除了拍攝不同廣告，都有參演過幾齣港產電影，當中《五個墮落的男女》 更加與李燦森、梁焯滿合作，海報上面都可以見到佢領銜主演個名！
李先生超速駕駛｜「李先生」張滿源係王祖藍同學
廣告中的「李先生」近年有唔少演出機會，這位叫作張滿源的演員，雖然「老婆醒返」但佢自己就專演死屍，包括《死屍死時四十四》飾演「男屍」，另外在《和解在後》其中一個單元亦飾演因雙手受傷而自盡的廚師。學院派張滿源是演藝學院畢業生，與王祖藍、梁嘉琪、白只及張繼聰同屆畢業生，2004年憑電影《PTU》獲提名第23屆香港電影金像獎最佳新演員，不過最經典都係「李先生超速駕駛」廣告。張滿源早排在電影中飾演「男屍」成熱搜，由於劇情需要一件被搬運的真人屍體，全片要扮作身體僵硬的「男屍」，對白都無，不過大家睇完一定會欣賞佢嘅「演出」！