李先生超速駕駛｜廣告24周年成另類代表作 男女主角近況反差極大

2002年7月9日，一段政府駕駛安全宣傳片令「李先生超速駕駛引致車禍令妻子昏迷至今」成為香港人集體回憶，事隔24年，每逢7月9日網民都會「關心」李太昏迷狀況。隨着兩位特約演員近年陸續曝光近況，這段廣告背後的真實人生比劇情更加戲劇化。