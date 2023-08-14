「李先生超速駕駛」廣告21周年　男女主角先後現身、李太原來已經醒返！

政府新聞署嘅影片有時真係非常深入民心，就以「李先生超速駕駛」為例，廣告片本來主題係「做個盡責同路人」，不過因為劇情講述不小心駕駛嘅李先生造成妻子昏迷，這個開放式結局因此成為多年來的網絡話題，接拍這個廣告的兩位特約演員，亦因此經常被親朋網友提起，變成另類「代表作」。