「李先生超速駕駛」廣告21周年 男女主角先後現身、李太原來已經醒返！
「呢個就係我嘅老婆大人！」李太原來醒返好耐仲改嫁埋！
廣告中後後悔莫及嘅「李先生」因為近年接拍ViuTV劇集及電影而漸為大家認識，至於每年7月9日都會被提起「昏迷至今」嘅李太本人，最近就於FB 討論區現身，感謝大家的關心之餘仲分享咗佢嘅近況，呢位特約演員Celina Fong（方思蓮）在留言區表示自己「醒返好耐」，不過已經唔係李太，不少網友對於成功召喚出廣告演員本人深感驚喜！
網友笑指：呢單嘢係騙局、翻出「李太」另一廣告作品
留言區內仲有網友留言指出「呢單野係騙局，因為過左幾個星期，我見到李太出咗第二個廣告」，難得當事入亦有現身 ，「李太」都唔介意幫手補充，原來她亦曾拍攝家英哥嘅「飛鷹活絡油」廣告！
「李太」Celina 曾與李燦森梁焯滿合作
介紹「李生生」之前，其實「李太」Celina Fong 亦曾拍攝過港產電影，1999年以模特兒身份入行嘅佢，曾拍過唔少雜誌相片（當年仍有唔少「試相機Model」副刊報導），入行四年除了拍攝不同廣告，都有參演過幾齣港產電影，當中《五個墮落的男女》 更加與李燦森、梁焯滿合作，海報上面都可以見到佢領銜主演個名！
「李先生」張滿源係王祖藍同學
廣告中的「李先生」近年有唔少演出機會，這位叫作張滿源的演員，雖然「老婆醒返」但佢自己就專演死屍，包括《死屍死時四十四》飾演「男屍」，另外在《和解在後》其中一個單元亦飾演因雙手受傷而自盡的廚師。學院派張滿源是演藝學院畢業生，與王祖藍、梁嘉琪、白只及張繼聰同屆畢業生，2004年憑電影《PTU》獲提名第23屆香港電影金像獎最佳新演員，不過最經典都係「李先生超速駕駛」廣告。張滿源早排在電影中飾演「男屍」成熱搜，由於劇情需要一件被搬運的真人屍體，全片要扮作身體僵硬的「男屍」，對白都無，不過大家睇完一定會欣賞佢嘅「演出」！
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