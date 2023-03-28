李克勤演唱會｜3.29公開發售！久違六年再踏紅館開4場 預告1位重量級嘉賓
弦續李克勤‧港樂演唱會｜聯合國式音樂 友情大交流
最近克勤非常忙碌，剛由新加坡、曼谷等地演出回來，馬上就開工為演唱會籌備及開會。他表示今次這個演唱會，可以話係聯合國式音樂及友情上大交流，因為香港管樂團的朋友，來自五湖四海，首藉指揮是菲律賓人，吹小號是泰國人，另外又有英國，法國、及日本、香港等樂手。
近日大家不斷開會及進行演唱會內容籌備工作，克勤謂第一次做演唱會，籌備工作如此歡樂: 「我同菲律賓藉總指揮謝拉特．莎朗嘉 GERARD SALONGA 開會，地點係哥爾夫球場，一路打波一路傾音樂，呢幾年好少有時間落到場打哥爾夫，所以個日真係開心到不得了，同埋好意外，佢唔止叻音樂，佢打哥爾夫都一樣咁叻。
然後，同圓號( Horn)李少霖及李太胡淑徽一齊上左山頂，佢兩個o既愛情故事，直頭可以用來拍部戲，兩個係遠矩離戀愛始祖，十幾年來談情係靠書信神交。佢地有問我有冇寫過情信比老婆，我話梗係有啦，佢地互相寫左幾百封情信。我重有寫過情歌《妳是我的太陽》送 比老婆添。」
這班管樂大師之中，克勤謂最搞笑係首席吹小號( Principal Trumpet)的巴力勛 Nitiphum Bamrungbanthum，「佢係泰國人，佢帶左我去試香港最地道的泰式按摩，走個陣，佢叫我同按摩講，tell那媽….我問佢做咩叫我鬧人，佢話泰文tell那媽係下次再來、下次再見咁解…笑到我眼水標。」
與樂手開會 充滿歡樂
問到克勤點解開會唔係正正經經，而係去呢度個度，聽落似玩多過做，克勤謂並非如此，去呢度個度，其實係會拍一些特別的影片，到時於演唱會中穿插，為觀眾帶來歡樂，保証大家會覺得好得意，好好睇，至於當中是什麼就入場先知。而舞台今次設計都係非常之特別，希望大家入場會有驚喜。
談到早前優先訂購，火促爆滿，會不會再加場？克勤就表示，一切看場地檔期及公司安排，我剩係知我老婆最想我加場，因為佢負責接所有朋友訂飛，佢日日同都好緊張我講，你公司會唔會唔夠飛架，太多人落飛，驚到時冇飛得罪朋友。
李克勤與港樂近六十人大樂隊拍攝留念
是次拍攝，非常大陣仗，皆因李克勤希望與港樂近六十人大樂隊一起拍攝留念，所以大會特地移師到演奏廳進行，由早影到傍晚。廿年前克勤曾經與香港管弦樂團合作過紅館的演唱會，廿年後大家再次相逢，感情經過歲月，亦增加了厚度，所以海報計設上亦沿著濃濃友情出發，用兒時 玩具帶出由細玩到大的溫馨及歡樂。單是海報上見到平日總是西裝骨骨、正襟危坐的管弦樂團，個個像小朋友一樣拿著玩具，與克勤你打我鬧的神態，都已經感受到這是一個繽紛歡樂的演唱會。
克勤笑著說:「影海報當然心情係極度興奮，好大陣仗呀今次，人多勢眾，覺得好熱鬧，好開心，回想返對上一次合作，已經係20年前。當年我只係7,8歲啦，哈哈哈….. 個種感覺係，你識個朋友二十年，再一次合作，大家無論係感情、功力上都有升華。今次張海報主要係想表達呢個騷，主要係要話俾大家知，音樂可以有好嚴肅一面，亦可以好輕鬆快樂， 個騷好認真做亦可以好好玩。」
由老婆負責揀衫 真空上陣差啲走光
是次挑選西裝拍照，，克勤謂都是由老婆負責揀衫，「我拆開個衫袋，以為自己帶少左襯衫，點知打俾老婆，佢話:你識咩，總之入面真空啦，乜都唔駛著，係咁先靚。老婆話乜就乜啦…覺得入面涼浸浸咁。影個陣有工作人員竟然提我，李生你走光呀！哈哈….麻甩佬都有人提走光，我覺得好好笑。」
等到頸長 恨再踏上紅館
克勤又謂，疫情之後，相信每一個對音樂有憧憬的歌手，都等到頸長，好恨再一次紅館做騷，「今次個騷，我希望歌迷觀眾可以多些參予，所以其實已經係社交媒體上面，叫歌迷留言俾我，想聽咩歌，大家同我一齊揀，我地會以最勁管弦樂團合音樂，重新編排，最正視覺效果，帶比大家震憾的音樂盛宴，「我發覺我好多經典歌，同管弦樂真係係夢幻聯動，經過管樂演奏，首歌氣質會變得非凡，並且震憾。我地已經開始籌備緊好多新元素係個騷入面，呢輪日日開會，為個騷拍攝影片咁，都好忙下，自己操練就都係咁上下，我不嬲都大量運動，唔係打波就踢波，所以都唔駛點狂操。」問到演唱會會否有特別嘉賓，克勤就笑道，「有。其中一晚重會有一個來頭好猛嘉賓添，就睇下大家買飛買唔買得中啦。」
|AXA安盛 presents 弦續李克勤‧港樂演唱會
|日期 / 時間：
|2023年5月13 – 16日 / 8:15PM
|地點：
|紅磡香港體育館
|票價：
|$980 / $580 / $380
|購票平台：
|城市售票網
|門票公開發售日期：
|3月29日起
|電話購票：
|3166 1288
|票務查詢及客戶服務：
|3166 1100
|節目查詢：
|2835 6688
|查詢網址：
|www.eeg.zone
主辦機構：英皇娛樂
合辦機構：耀榮文化
冠名贊助：AXA安盛
指定信用卡：恒生Mastercard
贊助：溥儀眼鏡 / 英皇金融集團 / 國泰
弦續感動：商業電台
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