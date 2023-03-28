李克勤演唱會｜3.29公開發售！久違六年再踏紅館開4場 預告1位重量級嘉賓

李克勤2003年前曾經與香港管弦樂團合作過紅館的演唱會，廿年後大家再次相逢，相當興奮。久違六年，李克勤今日再踏紅館開個唱跟歌迷見面，5月13-16日，舉行「AXA安盛presents 弦續李克勤‧港樂演唱會」，演唱會將於22/3優先訂票，29/3公開發售。