李克勤太太盧淑儀揭露弟弟債務真相 父親發聲明斷絕父子關係

李克勤太太盧淑儀今日罕有在社交平台發文，公開分享父親與弟弟正式斷絕父子關係的沉重聲明。這位1992年港姐冠軍婚後一直低調相夫教子，今次突然高調發聲，背後原因令人震驚。據悉家人多年來已為其弟弟代還債務過千萬，但情況始終未見改善，最終迫使年邁父親作出這個痛心決定。