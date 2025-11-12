李克勤太太盧淑儀揭露弟弟債務真相 父親發聲明斷絕父子關係
盧淑儀罕有發聲明截圖揭家醜
盧淑儀今日在Instagram轉發父親盧國輝的公開聲明截圖，措辭相當嚴厲。聲明寫道：「本人盧國輝特此聲明，本人自2025年11月12日即日起與兒子盧煜培Lo Yuk Pui身份證號碼Z418XXX(2)正式斷絕父子關係。此後有關盧煜培之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人一概無關。」這份正式聲明連身份證號碼都公開，可見事態嚴重程度已達到不可挽回的地步。
李克勤太太痛心揭露弟弟債務真相
盧淑儀在貼文中痛心地解釋這個艱難決定的來龍去脈，直指源於弟弟多次的債務問題。她寫道：「因為弟弟之債務問題，目睹年邁嘅父母晚年仍因事件而備受煎熬，十分心痛。」她透露多年以來，全家人已經「竭盡所能」，「多次為其處理債務，幾乎傾盡所有」，但情況始終未見改善。據知情人士透露，家人前後已幫盧煜培還了過千萬債務，但他依然屢次陷入金錢糾紛，令家人身心俱疲。
李克勤尊重家人決定拒再作回應
李克勤所屬公司英皇娛樂高層霍汶希（Mani）代克勤做出回應：「對於家人因為這件事所受到的困擾，我感到非常心痛。我完全支持及尊重外父、外母及太太的決定。此事我們不會再作任何其他回應，希望大家能給予我們家人空間。」
盧淑儀婚後19年低調生活回顧
現年51歲的盧淑儀是1992年三料港姐冠軍，當選後不久即與比她大6年的李克勤拍拖。兩人於2006年結婚後，先後誕下大仔李立仁和細仔李力司，盧淑儀隨即淡出幕前專心相夫教子。結婚19年來，她鮮有公開露面，主要透過社交平台偶爾分享生活點滴，不時陪伴李克勤旅遊、打波、睇球賽，兩人感情一直相當穩定。今次突然高調發聲處理家事，可見事件對她造成極大困擾和壓力。
網民同情支持盧淑儀艱難決定
消息曝光後，網民紛紛留言表達同情和支持。有網民留言：「做家人都有底線，唔可以無止境咁樣」、「年邁父母唔應該要承受呢啲壓力」、「Emily做得啱，保護自己屋企人最重要」。亦有網民感嘆：「有呢種親戚真係好辛苦，拖累成家人」、「斷絕關係都係迫不得已嘅選擇」。盧淑儀在文末懇請傳媒朋友體諒家人處境，不要再就此事向她本人、父母或其他家庭成員查詢，並表明此後不會再為此事作出任何回應。