李克勤加盟《聲夢傳奇》做導師！00後參賽者直言：不知道李克勤是誰
編輯：東方新地｜原文：新monday｜相片來源：TVB圖片及李克勤@IG
兩位參賽者：真係唔識 李克勤
李克勤近加盟無綫選秀節目《聲夢傳奇》，為15位參賽者擔任星級首席導師兼主理人，但其中兩位參賽者竟然大膽話不認識李克勤係邊個，其中一個係15歲的詹天文，另一位則是14歲的姚焯菲，的確李克勤走紅時，兩人仲未出世。
參賽者平均年齡17歲
《聲夢傳奇》經重新包裝，在本月正式播出，《聲夢傳奇》的15位參加者，都是經過全球過千名參賽者中突圍而出的學員。參賽者平均年齡為17歲，年齡最低和最高分別是14及26歲。參賽者包括炎明熹、張馳豪、林君蓮、鍾柔美、詹天文、姚焯菲、黃奕斌、何晉樂、潘靜文、孫漢霖、林沚羿、文凱婷、蔡愷穎、林智樂和冼靖峰。
00後參賽者：不知道李克勤是誰
由於學員十分年輕，《聲夢前傳》內有兩位00後參賽者更直言不知道李克勤是誰，14歲的姚焯菲提到：「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫咩名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌！」
另一位00後的參加者詹天文只有15歲，她當時問旁邊的朋友李克勤是誰，詹天文提到：「當李生行入嚟嗰一刻，我問GiGi（炎明熹）：『佢係邊個嚟㗎？』我真係唔識佢，當佢自我介紹完之後，我先知呢個人係邊個。」
幸好李克勤並沒有放上心，又自稱是學員的奶爸。他提到今次與參賽者見面，感覺像出席兒子的生日會一樣，所以他也有向眾參賽者作自我介紹，相當大方。
被問FANS瘋狂行為 曾有人送花李克勤，結果是送畀譚詠麟
有學員在節目中又向李克勤提問問題，當中有人問到最瘋狂的FANS行為，李克勤就提到試過有人在人群中衝出來想送花給李克勤，但該FANS卻表示：「可唔可以幫我送畀譚詠麟？」引起全場爆笑。
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1號｜16歲炎明熹 台慶初次演出壓軸出場
炎明熹（Gigi）不論台風或歌聲都非常精彩，翻唱陳奕迅《紅玫瑰》，為初次演出帶來一個非常震撼的結尾，但表演時的齊蔭髮型，就令她被網民封為「小蝦頭」！翻查之下原來Gigi原名姓王曾多次奪得歌唱比賽冠軍⋯⋯
4號｜14歲鍾柔美中菲混血兒
與姚焯菲同樣14歲的中菲混血兒鍾柔美（Yumi），報名參賽時只有13歲，自小就學習歌唱、舞蹈、演戲、樂器等藝術，參加過多次歌唱比賽，又組過女童組合「A Little Bit Shy」，並做童星參演過《城寨英雄》等多部無綫劇。
5號｜15歲詹天文（Windy）擅長唱高音
現年15歲詹天文（Windy）5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀國際學校。
6號｜14歲姚焯菲 巨肺小妹妹
14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），在《萬千星輝賀台慶2020》上，打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出〈說散就散〉，年紀小小已是巨肺型，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。
3號｜18歲林君蓮（Kaitlyn）來自加拿大
林君蓮（ Kaitlyn）受訪時透露，曾有機會當韓國練習生，不過因家人反應故被迫放棄機會，現在剛中學畢業的她，便趁《聲夢傳奇》望能圓其歌手夢﹗據報在林君蓮IG有不少晒腿相⋯⋯
12號｜20歲 文凱婷（Aeren）師承麥潔文
20歲的文凱婷（Aeren）師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔雯，早前文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中初度啼聲，師傅麥潔雯即在社交網為徒弟造勢，大讚她表現得好，值得一讚！
11號｜21歲 林沚羿（Venus）曾演荷李活大片
現年21歲的林沚羿（Venus）原來是著名武術指導兼演員林迪安的女兒，林迪安曾參演過《風雲之雄霸天下》、《中華英雄》及《拆彈專家》等電影，林沚羿亦試過在陪阿爸開工時被導演睇中，有份演出荷李活電影《蜘蛛俠》續集，同蜘蛛俠杜比麥奎亞（TobeyMaguire）做對手戲。
9號｜23歲 潘靜文（Sherman）
13號｜18歲 蔡愷穎（Lolita）
7號｜21歲黃奕斌（Hugo）唱得又跳得
由北京及新加坡讀完書返香港的黃奕斌（Hugo），獲網民大讚靚仔，而且唱得又跳得。
15號｜22歲 冼靖峰曾參加《全民造星II》
冼靖峰（Archie）曾參加過《全民追星II》，但在進入60強後被淘汰，畢業於南屯門官立中學及香港大學，現年22歲，也是大專聯校歌唱比賽的優異選手。
8號｜24歲何晉樂（Rock）夾Band多年
何晉樂（Rock，綽號：石仔）夾Band多年，經常作Busking街頭表演，作為主音及結他手，演出經驗豐富。
10號｜22歲孫漢霖歌唱學校學生
宣傳片中率先讓觀眾聽得到歌聲的唯一男聲，就是孫漢霖（火雞，Steven），原來他是歌唱學校「星格」的學生。