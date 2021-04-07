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李克勤加盟《聲夢傳奇》做導師！00後參賽者直言：不知道李克勤是誰

東方新地 - 娛聞

李克勤加盟無綫選秀節目《聲夢傳奇》擔任15位參賽者導師，近日無綫播出前導節目《聲夢前傳》，節目中有兩位00後參賽者竟直言不知道李克勤是誰，只是認到樣，即刻睇吓詳情！

編輯：東方新地｜原文：新monday｜相片來源：TVB圖片及李克勤@IG

兩位參賽者：真係唔識 李克勤

李克勤近加盟無綫選秀節目《聲夢傳奇》，為15位參賽者擔任星級首席導師兼主理人，但其中兩位參賽者竟然大膽話不認識李克勤係邊個，其中一個係15歲的詹天文，另一位則是14歲的姚焯菲，的確李克勤走紅時，兩人仲未出世。

李克勤
李克勤加盟《聲夢傳奇》擔任15位參賽者導師。
李克勤
《聲夢傳奇》參賽者平均年齡為17歲，年齡最低和最高分別是14及26歲。

參賽者平均年齡17歲

《聲夢傳奇》經重新包裝，在本月正式播出，《聲夢傳奇》的15位參加者，都是經過全球過千名參賽者中突圍而出的學員。參賽者平均年齡為17歲，年齡最低和最高分別是14及26歲。參賽者包括炎明熹、張馳豪、林君蓮、鍾柔美、詹天文、姚焯菲、黃奕斌、何晉樂、潘靜文、孫漢霖、林沚羿、文凱婷、蔡愷穎、林智樂和冼靖峰。

李克勤
《聲夢傳奇》經重新包裝，在本月正式播出。
李克勤
《聲夢傳奇》的15位參加者，都是經過全球過千名參賽者中突圍而出的學員。

00後參賽者：不知道李克勤是誰

由於學員十分年輕，《聲夢前傳》內有兩位00後參賽者更直言不知道李克勤是誰，14歲的姚焯菲提到：「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫咩名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌！」

李克勤
由於學員十分年輕，《聲夢前傳》內有兩位00後參賽者更直言不知道李克勤是誰，其中一個係14歲的姚焯菲。

另一位00後的參加者詹天文只有15歲，她當時問旁邊的朋友李克勤是誰，詹天文提到：「當李生行入嚟嗰一刻，我問GiGi（炎明熹）：『佢係邊個嚟㗎？』我真係唔識佢，當佢自我介紹完之後，我先知呢個人係邊個。」

李克勤
另一位00後的參加者詹天文只有15歲，一樣唔識得李克勤。

幸好李克勤並沒有放上心，又自稱是學員的奶爸。他提到今次與參賽者見面，感覺像出席兒子的生日會一樣，所以他也有向眾參賽者作自我介紹，相當大方。

李克勤
雖然發生「而我不知道李克勤是誰」事件，但李克勤表示並冇放喺心上。

被問FANS瘋狂行為 曾有人送花李克勤，結果是送畀譚詠麟

有學員在節目中又向李克勤提問問題，當中有人問到最瘋狂的FANS行為，李克勤就提到試過有人在人群中衝出來想送花給李克勤，但該FANS卻表示：「可唔可以幫我送畀譚詠麟？」引起全場爆笑。

李克勤
有學員在節目中又向李克勤提問問題，當中有人問到最瘋狂的FANS行為。

延伸閱讀：《聲夢傳奇2021》9女6男學員逐個捉

1號｜16歲炎明熹 台慶初次演出壓軸出場

炎明熹（Gigi）不論台風或歌聲都非常精彩，翻唱陳奕迅《紅玫瑰》，為初次演出帶來一個非常震撼的結尾，但表演時的齊蔭髮型，就令她被網民封為「小蝦頭」！翻查之下原來Gigi原名姓王曾多次奪得歌唱比賽冠軍⋯⋯

《聲夢傳奇》參賽者
《聲夢傳奇》參賽者炎明熹對台慶初次表現的感受係：「我呢個𡃁妹有機會係大舞台表演真係十分榮幸。我會繼續努力迎接更多挑戰，亦都期待下次同大家嘅見面！」（圖片來源：炎明熹IG）

4號｜14歲鍾柔美中菲混血兒

與姚焯菲同樣14歲的中菲混血兒鍾柔美（Yumi），報名參賽時只有13歲，自小就學習歌唱、舞蹈、演戲、樂器等藝術，參加過多次歌唱比賽，又組過女童組合「A Little Bit Shy」，並做童星參演過《城寨英雄》等多部無綫劇。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
鍾柔美今年14歲，無論唱歌跳舞都一樣掂。（圖片來源：無綫影片截圖）

5號｜15歲詹天文（Windy）擅長唱高音

現年15歲詹天文（Windy）5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀國際學校。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》14歲 詹天文曾以優異成績考獲倫敦「聖三一學院」的演奏文憑！

6號｜14歲姚焯菲 巨肺小妹妹

14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），在《萬千星輝賀台慶2020》上，打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出〈說散就散〉，年紀小小已是巨肺型，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
年僅14歲的姚焯菲打頭陣無怯場。（圖片來源：無綫影片截圖）

3號｜18歲林君蓮（Kaitlyn）來自加拿大

林君蓮（ Kaitlyn）受訪時透露，曾有機會當韓國練習生，不過因家人反應故被迫放棄機會，現在剛中學畢業的她，便趁《聲夢傳奇》望能圓其歌手夢﹗據報在林君蓮IG有不少晒腿相⋯⋯

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
18歲的林君蓮在《聲夢傳奇第一次召集》播出時，把自己邊收看邊配唱的片段放上IG，當她看到電視機上自己的演出時，她對住手機自拍陶醉地跟住唱，表情浮誇，自信十足。

12號｜20歲 文凱婷（Aeren）師承麥潔文

20歲的文凱婷（Aeren）師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔雯，早前文凱婷在《聲夢傳奇》第一次召集中初度啼聲，師傅麥潔雯即在社交網為徒弟造勢，大讚她表現得好，值得一讚！

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
文凱婷（Aeren）師承當年的「勁舞Dancing Queen」麥潔雯。

11號｜21歲 林沚羿（Venus）曾演荷李活大片

現年21歲的林沚羿（Venus）原來是著名武術指導兼演員林迪安的女兒，林迪安曾參演過《風雲之雄霸天下》、《中華英雄》及《拆彈專家》等電影，林沚羿亦試過在陪阿爸開工時被導演睇中，有份演出荷李活電影《蜘蛛俠》續集，同蜘蛛俠杜比麥奎亞（TobeyMaguire）做對手戲。

林沚羿IG圖片《聲夢傳奇2021 》
林沚羿曾在2004年上映的荷李活電影《蜘蛛俠2》中，飾演被蜘蛛俠拯救的小女孩。

9號｜23歲 潘靜文（Sherman）

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》潘靜文 Sherman

13號｜18歲 蔡愷穎（Lolita）

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》17歲 蔡愷穎 Lolita

7號｜21歲黃奕斌（Hugo）唱得又跳得

由北京及新加坡讀完書返香港的黃奕斌（Hugo），獲網民大讚靚仔，而且唱得又跳得。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
黃奕斌今年21歲，在初次登場獻唱的4位參賽者中，獲讚相貌最討好。（圖片來源：無綫影片截圖）

15號｜22歲 冼靖峰曾參加《全民造星II》

冼靖峰（Archie）曾參加過《全民追星II》，但在進入60強後被淘汰，畢業於南屯門官立中學及香港大學，現年22歲，也是大專聯校歌唱比賽的優異選手。

《聲夢傳奇》參賽者冼靖峰
《聲夢傳奇》參賽者冼靖峰曾參加過《全民追星II》，同姜濤一樣，都曾經係一個200磅肥仔。（圖片來源：冼靖峰IG）

8號｜24歲何晉樂（Rock）夾Band多年

何晉樂（Rock，綽號：石仔）夾Band多年，經常作Busking街頭表演，作為主音及結他手，演出經驗豐富。

聲夢傳奇何晉樂IG圖片
24歲 何晉樂（Rock）夾Band多年。

10號｜22歲孫漢霖歌唱學校學生

宣傳片中率先讓觀眾聽得到歌聲的唯一男聲，就是孫漢霖（火雞，Steven），原來他是歌唱學校「星格」的學生。

孫漢霖（火雞）是歌唱學校「星格」的學生，去年在「2019勁唱金曲卡拉OK大賽」中獲得冠軍。（圖片來源：星格流行音樂學院 )
孫漢霖（火雞）是歌唱學校的學生，去年在「2019勁唱金曲卡拉OK大賽」中獲得冠軍。（圖片來源：星格流行音樂學院 )

14號｜17歲林智樂（Felix）唯一四眼參賽者

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
17歲的林智樂Felix 是節目中唯一戴眼鏡的參賽者。（圖片來源：無綫影片截圖）

2號｜26歲張馳豪（Aska）年紀最大

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》張馳豪 26歲

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