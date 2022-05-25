李力持

李力持移居中山長歎2,000呎獨立大屋 唔止桌球室連K房都擺得落！

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導演李力持近年移居內地，自2020年開始居住珠海，在橫琴設立工作室，兼夾在中山買了一間度假屋。住大屋的他頻頻邀請圈中好友到作客，從照片可以屋內環境大到有茶室、桌球室，生活寫意。

李力持近年移居內地，廣邀好友到中山的度假屋作客。
李力持近年移居內地，廣邀好友到中山的度假屋作客。（圖片來源：李力持微博）

李力持中山度假屋超大 自設桌球室、茶室嘆世界

李力持在中大的度假屋地方非常大，自設桌球室、茶室，屋前花園有兩棵大樹，他閒時會親自打理花園，除草、掃地等工作都自己包辦，還會相約舊友作一起嘆茶打桌球，生活寫意。王俊棠近期到佛山拍劇時剛巧造訪，還拍片介紹李力持的大屋，可見度假屋周圍種滿樹木，環境清幽。而度假屋就由數間小木屋組成，屋內裝修中西合璧，茶室內還放了古箏又有大入牆櫃放滿茶具。屋內還有不少娛樂設施，如桌球枱、麻雀枱、卡拉OK設備等等﹐日前他還post出與81歲武打演員徐廣林談笑風生。

李力持位於中山的度假屋超大，閒時他會自行打掃，生活寫意。
李力持位於中山的度假屋超大，閒時他會自行打掃，生活寫意。（圖片來源：李力持微博）
李力持家裡有茶室，邀請不同朋友作客嘆茶。
李力持家裡有茶室，邀請不同朋友作客嘆茶。（圖片來源：李力持微博）
李力持與81歲武打演員徐廣林相聚。
李力持與81歲武打演員徐廣林相聚。（圖片來源：李力持微博）

李力持轉戰內地釀騙案風波 曹永廉險中招失50萬

網絡世界無奇不用，而且橋唔怕舊，最緊要受，曹永廉近日收到一名自稱姓李的導演短訊，對方最初聯絡其太太姜依蘭，聲稱是透過他的岳父姜大偉取到曹永廉電話，跟著二人開始以短訊對話，該名「李導演」表示有戲開想搵曹永廉拍，預計6月開工，已落實的演員還會有谷德昭、黃一飛和林雪等，更講明曹永廉是「男二」，男一與女一都未定。該名「李導演」講到成件事如箭在弦，不過好快就現真身，他突然轉話題，訛稱「孟達」個親人有腎病，急需錢治療，仲展示與谷德昭的私訊截圖，聲言「肥谷」會轉100萬給他，但轉數快只能轉50萬，所以問曹永廉可否先轉50萬給醫生，這時曹永廉更加肯定那位「李導演」是騙徒，更笑指覺得對方在侮辱他的智慧。事件發酵之後，李力持立即在微博分享自拍片澄清自沒冇做過，並提醒大家千萬不要被騙。

李力持 曹永廉 曹永廉話自己首次成為騙徒對象。
曹永廉話自己首次成為騙徒對象。（圖片來源：[email protected]@chowinglim）
李力持 曹永廉 有人自稱是「李導演」，搵廉永廉開戲做男二，谷德昭都有份演出。
有人自稱是「李導演」，搵廉永廉開戲做男二，谷德昭都有份演出。（圖片來源：[email protected]
李力持 曹永廉 近日主力在內地發戰的黃一飛都有份演出。
近日主力在內地發戰的黃一飛都有份演出。（圖片來源：微博@黃一飛）
李力持 曹永廉
李力持拍片澄清。（圖片來源：網頁截圖）

撰文：東方新地圖片來源：李力持微博

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