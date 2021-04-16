70歲李司棋著村上隆經典潮tee 同內地潮人吳亦凡撞到正！

70歲的李司棋近年淡出螢光幕，反而轉戰社交平台IG，不時上載靚相靚片keep人氣。日前，司棋姐穿上「拉丁天王」J Balvin與村上隆crossover的經典潮tee教煮餸，同內地一線潮人吳亦凡撞衫撞到正！

文：東方新地 ｜圖：李司棋IG、吳亦凡微博、新傳媒圖庫