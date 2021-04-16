李司棋

70歲李司棋著村上隆經典潮tee 同內地潮人吳亦凡撞到正！

東方新地

70歲的李司棋近年淡出螢光幕，反而轉戰社交平台IG，不時上載靚相靚片keep人氣。日前，司棋姐穿上「拉丁天王」J Balvin與村上隆crossover的經典潮tee教煮餸，同內地一線潮人吳亦凡撞衫撞到正！

文：東方新地 ｜圖：李司棋IG、吳亦凡微博、新傳媒圖庫

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70歲李司棋著上村上隆潮tee教煮餸。

同潮人吳亦凡撞衫

70歲的李司棋雖然近年鮮有在螢光幕上出現，不過仍跟上潮流，轉戰社交平台IG，不時上載靚相靚片keep人氣。日前，司棋姐在IG拍片教大家煮酸菜魚，雖然影片只在屋企拍攝，但她依然專業地化好妝兼配上招牌黑絲上陣，而亮點是司棋姐竟然身穿JB Monster Face潮tee，是「拉丁天王」J Balvin與村上隆crossover的經典作，頗具收藏價值。連內地一線潮人吳亦凡亦穿上同款潮tee，在熱爆節目《中國新說唱》中作公開表演，司棋姐的品味果然出眾！

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70歲的李司棋近年淡出螢光幕，反而轉戰社交平台IG，不時上載靚相靚片keep人氣。
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司棋姐在IG拍片教煮餸，專業地化好妝兼配上招牌黑絲上陣，而亮點更是司棋姐身穿的JB Monster Face潮tee！
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「拉丁天王」J Balvin與村上隆crossover的JB Monster Face 經典潮tee，頗具收藏價值。
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內地潮流icon吳亦凡。
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在內地熱爆節目《中國新說唱》中，吳亦凡（左）亦穿上同款潮tee作公開表演。
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吳亦凡（右）現時在內地大紅大紫。
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吳亦凡（中）早年參加內地音樂選秀節目《中國有嘻哈》後大受歡迎。

李司棋潮玩IG

今時今日科技發達，玩社交網站幾乎係每個人必做的事，而一眾藝人就更加要密密update，同班粉絲緊密互動！70歲的李司棋 (司棋姐) 亦不讓年輕人專美，2017年開設Instagram，至今已有5萬幾個followers！司棋姐亦唔係hea玩，相片種類夠晒豐富，和服日本妹look、黑絲晒美腿仲有食好西selfie樣樣齊，「香港公主」果然厲害！雖然唔少年輕人會覺得長者比較落伍，不過70歲司棋姐就用行動話俾大家聽佢可以跟上潮流！

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司棋姐2017年已開設Instagram。
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粉絲人數已突破5萬人。

李司棋化身為「黑絲棋」

司棋姐IG相片種類包羅萬有，最令人驚豔的莫過於佢向「黑絲儀」江美儀挑機，向網民分享黑絲靚相！其中一張見到司棋姐黑絲配花花鞋，擺番個靚甫士；另一張就係佢全紅打扮配黑絲，仲識學時下年輕人擺番個「扮長腿」的甫士，佢仲留言話自己係個「酒紅色女子」！李司棋化身為「黑絲棋」！

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全紅打扮配黑絲，仲識學時下年輕人擺番個「扮長腿」的甫士！
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黑絲棋！
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轉身變日本妹。
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司棋姐著起和服、set好個靚頭成個日本妹咁，捧起碗沙律賣萌，表情真係一絕！
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形象百變。
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李司棋風采依然。
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估唔到司棋姐啲自拍技術都幾唔錯喎！食個薯條都要selfie一番，的確同時下年輕人無異！
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司棋姐抱愛太合照。

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