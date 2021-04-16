70歲李司棋著村上隆經典潮tee 同內地潮人吳亦凡撞到正！
70歲的李司棋近年淡出螢光幕，反而轉戰社交平台IG，不時上載靚相靚片keep人氣。日前，司棋姐穿上「拉丁天王」J Balvin與村上隆crossover的經典潮tee教煮餸，同內地一線潮人吳亦凡撞衫撞到正！
文：東方新地 ｜圖：李司棋IG、吳亦凡微博、新傳媒圖庫
同潮人吳亦凡撞衫
70歲的李司棋雖然近年鮮有在螢光幕上出現，不過仍跟上潮流，轉戰社交平台IG，不時上載靚相靚片keep人氣。日前，司棋姐在IG拍片教大家煮酸菜魚，雖然影片只在屋企拍攝，但她依然專業地化好妝兼配上招牌黑絲上陣，而亮點是司棋姐竟然身穿JB Monster Face潮tee，是「拉丁天王」J Balvin與村上隆crossover的經典作，頗具收藏價值。連內地一線潮人吳亦凡亦穿上同款潮tee，在熱爆節目《中國新說唱》中作公開表演，司棋姐的品味果然出眾！
李司棋潮玩IG
今時今日科技發達，玩社交網站幾乎係每個人必做的事，而一眾藝人就更加要密密update，同班粉絲緊密互動！70歲的李司棋 (司棋姐) 亦不讓年輕人專美，2017年開設Instagram，至今已有5萬幾個followers！司棋姐亦唔係hea玩，相片種類夠晒豐富，和服日本妹look、黑絲晒美腿仲有食好西selfie樣樣齊，「香港公主」果然厲害！雖然唔少年輕人會覺得長者比較落伍，不過70歲司棋姐就用行動話俾大家聽佢可以跟上潮流！
李司棋化身為「黑絲棋」
司棋姐IG相片種類包羅萬有，最令人驚豔的莫過於佢向「黑絲儀」江美儀挑機，向網民分享黑絲靚相！其中一張見到司棋姐黑絲配花花鞋，擺番個靚甫士；另一張就係佢全紅打扮配黑絲，仲識學時下年輕人擺番個「扮長腿」的甫士，佢仲留言話自己係個「酒紅色女子」！李司棋化身為「黑絲棋」！