34歲李君妍自爆曾向監製「敲門」被冷待 TVB打女入行17年仲做緊閒角 考牌轉行自救
李君妍爆監製冷待內幕 當面閂門拒見
現年34歲的李君妍在沙田出席連鎖健身中心品牌活動時，罕有地向傳媒透露自己在公司內的真實處境。她坦言自今年1月完成上一套劇集拍攝後，工作量便急劇減少，目前大多只剩下零星活動。面對事業低潮，她曾嘗試主動出擊，但換來的卻是冷淡對待。李君妍憶述了一次令她印象深刻的尷尬經歷：「試過有次在走廊外與房內嘅監製有眼神接觸，諗住準備入房敲門打招呼，但可能已經有眼神接觸咗，佢已經知道我想做乜，於是佢就刻起身閂門。」雖然當下感到受挫，但她也表示理解對方的做法。
入行17年驚覺「底牌被看清」 憂心被淘汰
李君妍坦言合約還有幾年，但對於未來仍感到不安。她觀察到圈內目前較偏好新面孔，對於像她這樣入行17年的「老將」來說，新鮮感已逐漸消失。「我哋呢啲舊人個底已經摸清楚啦，仲有冇得發揮真係睇自己個命水我覺得。又或者睇你自己有冇一啲轉變，有啲咩新嘅嘢佢哋可以睇到。」當被問及會否覺得被人淘汰時，她直言：「我覺得會㗎，咁所以我而家積極咁去另謀發展。」這番話道盡了資深藝人在娛樂圈面對的現實困境。
李君妍是誰？被指撞樣周家怡的實力打女
李君妍於1992年3月16日出生，2009年畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，至今已入行17年。她因外貌硬朗且擁有武術根底，常在劇集中飾演警察、健身教練等動作角色，被譽為無綫的實力打女。有趣的是，不少網民都指她與另一位女星周家怡外貌相似，兩人都擁有健康陽光的形象。李君妍的代表作包括《愛·回家》系列、《她她她的少女時代》中飾演的健身教練Icy，以及《反黑英雄》等劇集。
從《功夫新星》出道 武打功底獲監製青睞
李君妍的演藝路並非一帆風順。2011年她參與TVB武術選秀節目《功夫新星》，開始接觸武打並跟隨李嘉習武，其後更在錢嘉樂介紹下跟隨楊盼盼修習詠春和泰拳。憑藉紮實的武術功底，她逐漸在圈內建立起「打女」的形象。2025年在《痞子無間道》中，她更首度挑戰反串男角，造型與真身出入極大，一度「驚到唔敢入女廁」，展現了她的演技實力和敬業精神。
考獲教練牌自尋出路 積極面對事業轉型
面對演藝工作的不穩定，李君妍早有準備。她透露自己幾年前已預見行業前景的變化，因此考取了健身教練牌照和香薰治療師資格。「其實我自己幾年前已經睇到個前景，所以自己都就考咗教練牌同香薰治療，準備住自己可能第時真係多咗一啲長時間未有工作開嘅時候，都俾自己有第二手準備。」目前她的教練工作一星期有五日，主要教授小組班和進行一對一痛症治療，為自己開拓了新的收入來源。
網民心疼李君妍遭遇 盼公司給予更多機會
李君妍的坦誠分享在網上引起熱烈討論，不少網民都為她的遭遇感到不值。有網民留言表示：「李君妍咁有實力，點解公司唔俾多啲機會佢？」、「佢演技同武打都好好，希望可以有更多發揮空間」、「支持佢做教練，起碼有穩定收入」。也有網民認為她的經歷反映了娛樂圈的現實：「呢個圈就係咁現實，新人上位舊人就要讓路」、「好彩佢有先見之明考埋教練牌，唔會餓死」。李君妍的故事無疑為其他面臨相似困境的藝人提供了借鑒，也讓觀眾看到了演藝圈背後的殘酷真相。