34歲李君妍自爆曾向監製「敲門」被冷待 TVB打女入行17年仲做緊閒角 考牌轉行自救

無綫打女李君妍日前出席健身中心活動時，首度公開自己在公司內遭遇的尷尬經歷，更爆出曾被監製「當面閂門」的屈辱往事。這位入行16年、被網民指與周家怡「撞樣」的實力派女星，如今面對工作量大減的困境，坦言感到迷惘，甚至已考獲教練牌為自己謀後路，令人不禁為她的遭遇感到心酸。