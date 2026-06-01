34歲功夫女星效力16年宣布離巢 6字形容舊東家勁心淡 網民：浪費咗你
李君妍社交平台發長文 告別16年電視生涯
李君妍昨日在社交平台發布長文，以「ByeBye 5月 ByeBye TVB」作為開場，正式宣告結束與無綫長達16年的賓主關係。她在文中回顧自己從藝員訓練班畢業後一路走來的歷程，形容這是「一段好長嘅旅程」。她更曬出當年參加藝訓班面試的貼紙、簽約當日的訪客貼紙，以及歷年參演劇集的紀念貼紙，並感謝每一位曾選用她的監製、導演及副導演。值得留意的是，她前一日還有現身為熱播劇《香港探秘地圖》進行宣傳活動，離巢消息來得毫無先兆。
一句「不能令你成長」暗藏對舊東家心淡
李君妍在告別文中雖然感謝舊公司及舊同事，但其中一句「當一個地方已經不能令到你繼續再成長，就係時候要轉變了」被外界解讀為對無綫發展空間的無奈控訴。她坦言自己「追求更多嘅成功感」，並在文末歡迎任何形式的工作洽談，顯示她對未來發展抱持開放態度，同時亦暗示過去在電視台未能獲得足夠的發揮機會。
李君妍早已轉型健身教練及香薰治療師
事實上李君妍並非毫無準備便離開，她透露過去幾年已選擇外出進修，成功踏入健身教練及香薰治療師行業。她形容這些新領域「能夠更深入同人交流、幫助他人」，與過往在電視台的工作性質截然不同。從2010年入行至今，李君妍由一個「咩都唔識」的新人成長為擁有多重專業身份的斜槓藝人，16年間參演過多部劇集，卻始終未能躋身一線花旦行列，最終選擇在34歲這年為自己開拓全新跑道。
網民大讚有顏值有演技 可惜無機會發揮
李君妍離巢消息一出，大批網民湧入留言表達不捨。有網民直言「有顏值、有演技、有身材、仲要有身手，可惜無機會發揮」，認為她在無綫多年未獲重用實屬可惜。亦有人留言「好鍾意睇你做戲，加油！」、「真人見過好靚女、好有禮貌」、「浪費咗你」。不少網民鼓勵她「無論去到邊都要加油」。
李君妍爆監製冷待內幕 當面閂門拒見
現年34歲的李君妍早前在沙田出席連鎖健身中心品牌活動時，罕有地向傳媒透露自己在公司內的真實處境。她坦言自今年1月完成上一套劇集拍攝後，工作量便急劇減少，目前大多只剩下零星活動。面對事業低潮，她曾嘗試主動出擊，但換來的卻是冷淡對待。李君妍憶述了一次令她印象深刻的尷尬經歷：「試過有次在走廊外與房內嘅監製有眼神接觸，諗住準備入房敲門打招呼，但可能已經有眼神接觸咗，佢已經知道我想做乜，於是佢就刻起身閂門。」雖然當下感到受挫，但她也表示理解對方的做法。
李君妍是誰？被指撞樣周家怡的實力打女
李君妍於1992年3月16日出生，2009年畢業於第24期無綫電視藝員訓練班，至今已入行17年。她因外貌硬朗且擁有武術根底，常在劇集中飾演警察、健身教練等動作角色，被譽為無綫的實力打女。有趣的是，不少網民都指她與另一位女星周家怡外貌相似，兩人都擁有健康陽光的形象。李君妍的代表作包括《愛·回家》系列、《她她她的少女時代》中飾演的健身教練Icy，以及《反黑英雄》等劇集。
從《功夫新星》出道 武打功底獲監製青睞
李君妍的演藝路並非一帆風順。2011年她參與TVB武術選秀節目《功夫新星》，開始接觸武打並跟隨李嘉習武，其後更在錢嘉樂介紹下跟隨楊盼盼修習詠春和泰拳。憑藉紮實的武術功底，她逐漸在圈內建立起「打女」的形象。2025年在《痞子無間道》中，她更首度挑戰反串男角，造型與真身出入極大，一度「驚到唔敢入女廁」，展現了她的演技實力和敬業精神。
考獲教練牌自尋出路 積極面對事業轉型
面對演藝工作的不穩定，李君妍早有準備。她透露自己幾年前已預見行業前景的變化，因此考取了健身教練牌照和香薰治療師資格。「其實我自己幾年前已經睇到個前景，所以自己都就考咗教練牌同香薰治療，準備住自己可能第時真係多咗一啲長時間未有工作開嘅時候，都俾自己有第二手準備。」目前她的教練工作一星期有五日，主要教授小組班和進行一對一痛症治療，為自己開拓了新的收入來源。
網民心疼李君妍遭遇 盼公司給予更多機會
李君妍的坦誠分享在網上引起熱烈討論，不少網民都為她的遭遇感到不值。有網民留言表示：「李君妍咁有實力，點解公司唔俾多啲機會佢？」、「佢演技同武打都好好，希望可以有更多發揮空間」、「支持佢做教練，起碼有穩定收入」。也有網民認為她的經歷反映了娛樂圈的現實：「呢個圈就係咁現實，新人上位舊人就要讓路」、「好彩佢有先見之明考埋教練牌，唔會餓死」。李君妍的故事無疑為其他面臨相似困境的藝人提供了借鑒，也讓觀眾看到了演藝圈背後的殘酷真相。