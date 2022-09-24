李啟言阿Mo康復比預期快 4星期後可除頸箍 惟未能自主咳嗽進食有難度

在MIRROR演唱會中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）留院兩個月康復情況再有新進展，其父李盛林牧師於今晚（24日）透過代禱文表示阿Mo再過4星期就可以除掉頸箍，雖然可以自主呼吸惟未能自主咳嗽，進食時又怕落錯格導致肺炎，而阿Mo父母每日都會拍短片鼓勵兒子，睇片已成為阿Mo的精神支柱。