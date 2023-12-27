韓國影帝李善均被發現車內輕生 曾演《上流寄生族》終年48歲
李善均留下遺書 於車中輕生
根據韓媒報道，警方12月27日早上收到李善均太太的電話報案，指收到李善均的遺書，而且對方稱一直找不到李善均，其後警方便於首爾鐘路區的臥龍公園發現李善均的車輛，當時李善均被發現於車內疑似燒炭後昏迷、心臟停頓的狀態。其後，警方宣布李善均的死訊。
李善均爆出軌加涉毒醜聞
李善均早前爆出多個醜聞，今年10月他被警方以《麻醉藥品管制法》而被立案，當時他被指控多次於酒店內與小三一齊「隊嘢」，但他卻多番表示自己是冤枉，更稱自己被勒索韓幣3.5億。雖然他主張自己是清白，但他的聲譽已一夜之間全毀，其代言的廣告紛紛被廠商撤換，更被逼退出即將要開拍的新劇《無路可逃》。
李善均數日前要求以測謊機證明清白
據韓媒報導，李善均於12月23日在仁川警察署進行第3次審訊，他表示自己當日被夜店某公關欺騙而服用了「藥物」，並強調自己服食前根本不知道是毒品，但否認自己是明知故犯。另外。亦有報道指出，經過國內科學搜查研究院對李善均進行的毛髮檢測結果為呈陰性，因此他感到相當冤枉，指出控告自己涉毒的證據之時來自酒店女職員的陳述，更要求警方以測謊機來進一步證明自己的清白，測試究竟是他還是女職員在講大話。
李善均演《上流寄生族》最為人熟悉
韓國影帝李善均育有2子，與田慧振2009年結婚，育有兩子，一家4口形象健康，吸引大量廣告。李善均以獨特柔和聲音受到大眾的喜愛，2001年MBC每周情境喜劇《戀人們》正式出道，《白色巨塔》、《咖啡王子一號店》、《我的大叔》等等，其中以在奧斯卡得獎電影《上流寄生族》中飾演有錢人家的爸爸最為人熟悉。
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