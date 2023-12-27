韓國影帝李善均被發現車內輕生 曾演《上流寄生族》終年48歲

曾主演電影《上流寄生族》、電視劇《我的大叔》的韓國影帝李善均，今天（12月27日）於首爾被發現在車內昏迷不醒，期後證實死亡，終年48歲。李善均於今年10月因涉毒遭警方立案調查，有指他離世前一日剛到警局接受第3次審訊，更向警方要求進行測謊證實其清白，可惜卻最後依然想不開走上絕路……