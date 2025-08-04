李嘉嘉七年轉4份工曾任報章記者 變TVB「昇女郎」 遭張潤衡點名指控引熱議
張潤衡指控TVB記者李嘉嘉 疑似強行採訪事前冇通知
八仙嶺山火生還者張潤衡近日在TVB節目《真相猜．情．尋》 再度露面，其曝光的言論令外界議論紛紛。節目完結數天後，昨天（3日），張潤衡在其社交網中批評TVB，不滿「真相，畀你揾到又點呢？」此句被斷章取義。
李嘉嘉被推卸拒訪責任成眾矢之
張潤衡又強調自己由一開始已經拒絕接受採訪，「我唔會睇佢（方東昇）呢個節目，呢個節目本身就係出於極唔尊重嘅情況發生。」表明是另一位主持人李嘉嘉致電給他，他已經表明拒絕了。「佢要約我傾幾句，得，我就約咗佢諗住傾幾句。點知佢帶晒成隊人過嚟，事前完全無通知過我。呢啲嘢你哋又知咩？」他更指出：「喺我角度睇，佢哋都係為收視為流量啫」、「全部都係引導性㗎啦。」
李嘉嘉7年轉工4次終重返TVB
李嘉嘉於2018年初曾擔任《晴報》記者開展職涯，短短七年間四度轉工，從記者晉升至無綫新聞部高級記者，期間曾參與節目《星期日檔案》。
兩年半後李嘉嘉投身公共事務工作，去年離職後最終重返TVB資訊節目部，與方東昇和黃曉瑩攜手主持《真相猜‧情‧尋》，展現非凡毅力和多元發展路向。李嘉嘉每份工作歷時約一至兩年，無綫高級記者職位最長更達兩年七個月。
李嘉嘉學歷背景 堅持半工讀修讀中大碩士
面對媒體急速變化與壓力，李嘉嘉選擇不墨守成規，勇於跳出舒適圈。
李嘉嘉在香港城市大學修讀公共行政學，畢業後堅持以半工讀方式，於兩年前報讀香港中文大學企業傳播及社會科學碩士課程，預計今年完成學業。
李嘉嘉去年低調補辦婚禮 僅戴一對龍鳳鈪
愛情方面，李嘉嘉於前年7月於社交平台宣布獲男友求婚，11月閃電註冊結婚，去年6月再補辦簡約婚禮。
婚禮上，李嘉嘉選擇低調為主，於酒店身穿中式裙褂，只佩戴一對龍鳳鈪，並揀選保守設計婚紗，清新簡約更顯愛情真摯。
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李嘉嘉為「昇女郎」添上新意義
作為新時代專業女性代表，李嘉嘉選擇婚後不安逸，反而繼續以半工讀模式進修中大企業傳播及社會科學碩士課程。進修過程不易，她坦言需要同時兼顧事業、課堂與家庭。但正正因這份堅持，令她成為不少年輕觀眾心目中的目標與榜樣。李嘉嘉的低調作風下的努力拼搏精神，為「昇女郎」一詞添上一層新意義，不少網民都希望李嘉嘉能再度參與方東昇的節目。